Sedat Umran ve Şiirine Dair 10

Tuğba D. CAN yazdı...

Gittin Taş Attın Denizlerime Eserindeki Eşya Şiirleri

"Canlı Saat Bir canlı saat olsun karşımda dursan benim Gözlerine bakınca anlarım gece olduğunu Duyarım tik'tak'ını hemen artar güvenim Sana ayarlıyım ben nasıl anlatsam bunu Seni kurup kurup işleten o görünmez el Onarır mı acaba bozulup geri kalsan? Nasıl yaşanır sensiz ah bilebilse insan Zamanı yitirmiştim seni bulmadan evvel"(Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 28)

Umran, saati kimi zaman bir nesne olarak, duvardaki, masadaki,, odadaki, hastanedeki saatler olarak, ele almıştır. Kimi zaman ise bir zaman ölçütü olarak hüznünü, acısını, yalnızlığını, sıkıntılarını, beklentilerini ölçmek için ele almıştır. Zaman, yalnızlıkta boğuşan insan için kimi zaman geçmek bilmeyen bir olgudur. İnsan sevdikleriyle birlikteyken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmaz. Umran da işte böyle bir karşılaştırma ve duygu durumu ile bu şiirini işlemiştir. Şiirin teması sevgilidir.

"Deniz Feneri Gururun olsam senin Dalgalansam burcunda Issızlığın iki ucunda Kuşatılmış bir ülkenin Girilemeyen kalesi Büyük rüzgârlara açık Gözlerinin meş'alesi Saçsa geceye ışık"(Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 30)

Deniz feneri, yolunu bulmak için yapılan ve geceleri gemilere karanın yerini gösteren, ışık saçan yapılar olarak kimi zaman bir mekan, kimi zamansa bir eşya olarak kullanılır. Umran bu şiirinde deniz fenerini bir eşya olarak kullanmış ıssızlığını, yalnızlığını, sevgilinin gözleri ile giderebileceğini, karanlığının ise sevgilinin gözlerinden yayılan ışıkla aydınlatabileceğini ifade etmiştir. Deniz Feneri bir mekân olarak da değerlendirilebilir.

"Bayramlık Giysi Kimse onarmaz aşkın yıpranmış kumaşını tıpatıp biçmiş rûhlarımıza o usta Makastar eğirip ipliğini göğün mavi ipeğinden geçirmiş acılarımızın paslanmaz iğnesine hiç benzemez o umutlarımızın çürük ipliğiyle teyelliyerek diktiğimiz günlük giysimize aşk rûhlarımıza giydirilen bayramlık giysi ışıldar üstünde sevincin elmas düğmeleri oyulmuş iki ayrı yürekten dökülmüş bir toka tam bir oturmuşlukla geçer uçları birbirine Aşktır hor kullanılmadan taşınacak giysi çünkü bir kez delindi miydi yamanması güç onu kurnazlığımızla yeniden astarlasak ters-yüz etsek de kusurları hemen sırıtacak ölümsüzlük ırmağında yıkanmış bu kumaş gecenin altın mekikli gök-tezgâhında dokuduğu umar yok kirlendi miydi çıkarıp atmaktan başka aşkı özenle saklamalı ve ender giymeli"(Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 448)

Umran, "Bayramlık Giysi" şiirinde sevgiliyle kendisinin ruhlarının benzerliğinin Allah vergisi olduğunu ifade etmiş, bu ruh kumaşının iplerinin göğün mavi ipeğinden örüldüğünü, acılarını da bir iğneye benzeterek dikişin bu şekilde olduğunu oluştuğunu ve bunların tümünün aslında "aşkın" bir özeti olduğunu ifade etmiştir. Aşkın hor kullanılmaması gerektiğini, tıpkı bir elbise nasıl hor kullanılırsa çarçabuk yıpranabileceği gibi, aşkın da hor kullanıldığında çarçabuk yıpranacağını ifade etmiştir.

"Kumbara Sevinçlerimin biriktiği bir altın kumbarasın kimse bulamaz onu istediği kadar arasın İçimin yasak bir yerinde herkesten gizlediğim anahtarı üzerinde şifresini bilmediğim" (Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 49).

Sedat Umran'nın kumbarası, para kumbarası değil, aşk kumbarasıdır. Sevinçlerini içinde sakladığı ve kimselerin bulmasını istemediği bir kumbaradır. Sevinçlerini neden sakladığını belirtmeyen Umran, biriktirdiği sevinçlerini herkesten sakladığını ifade etmektedir.

"Heykelini Yaratabileydim Olaydım o büyük usta Lionardo da Vinci çizerdim bir bakışta o uzun ellerini kusurlu bırakırdım resminin bir yerini çünkü bütünden daha güzeldir kırık çini Bir eksik, bir fazlalık kılar onu çekici alırdım gururumun o soğuk mermerinden bırakmazdım elimden küsküyü ve çekici kırardım o mermeri kırılmayan yerinden Yontardım ince, uzun tam on işlenmiş parmak onun derin sanatçı rûhuhu vurgulayan çarpsın diye gözlere mantığımıza karşı yan bir heykel yaratırdım: Biraz şaşı bakacak"(Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 62)

Umran, şiirlerindeki sanatı, eşyanın üzerindeki sanatla karşılaştırarak ortaya koymaya çalışmıştır. Şiirlerinde sürekli olarak benzeten-benzetilen döngüsü içerisinde bir konumlandırma sözkonusudur. Şiirlerinin geneline yayılan bu hava Umran'ın şiirlerinin karakteristik bir özelliğidir. Bu şiirinde Umran, sevgilinin heykelini yapmak istediğini, fakat bir kusur bırakmak istediğini çünkü insanın kusurlarıyla güzelleşebileceğine inanmaktadır. Bu genel kanıdır "hiçbir insan kusursuz değildir".

"Oyuncak Garip bir oyuncak gibi Seyre dalarım bazan ellerini Dokunmağa cesaret edemem Kıracağım diye bir yerini Ölçebileydim değerini Ederdim şiirimle mukayese Ah bu eller âit olmasaydı herkese Keserdim, saklamak için bileklerini"(Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 63)

Sevgilinin ellerine tutkunluğu, Umran'ın bir çok şiirinde kendini göstermektedir. Kırılgan bir oyuncak gibi olan sevgilinin ellerini tutmak isteyen Umran, bu konuda çekingendir. Kırılacak düşüncesiyle sadece izlemek ile yetinir. Bir değer biçemez bu ellere, fakat şiirle mukayese eder, bu bir karşılaştırmadır. Şiirin de en az sevgilinin elleri kadar değerli olabileceğini ifade eder. Çünkü Sedat Umran, şiiri sevmekten öte bir hayat biçimi olarak görmektedir.

"Kırık Sürahi Saçları yüzüne yansıyan ışık ipekten bir yumak: Bana dolaşık bellideğil nerde, başı ve sonu çözmeğe bir türlü kıyamam onu dışım dargın olsa, içim barışık hırçın sözleriyle oynarım aşık tâ çocukluğumdan kalan oyunu billûr bir sürahi yüzü ve boynu ben onun dibinde kara tortuyum o güzel sürahinin kopuk kulp'uyum"(Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 67)

İnsanın nesnelerle ile ünsiyeti yeni bir olgu değildir. Umran'da bundan yararlanarak bazen kendisini, bazen de nesneleri kendisi yerine koyar. Ama sürekli olarak bir ünsiyet durumu, bir bütünleşme arzusu kendisini gösterir. Umran, Kırık sürahi ile kendini bütünleştirerek kendi kırgınlıklarını da aslında ortaya koyar. Çocuklukta bu yana yaşadığı, yaşamış olduğu aşk macerasında kendisinin duygu durumunun bir özeti olarak bu sürahinin dibinde biriken siyah tortuyla eşdeğer kılar.

"Sandık Nasıl gizlese eşsiz incisini istiridye ben de aşkımı gök-sandığına kilitlerim kimse görmesin onu, el süremesin diye geceye:"yıldızlara mühürle ve sus"derim Şiirim bu kilide uyan altın anahtar geceden izin alıp sen istersen açarım içinde anılarım ipek bohçaları var o kızıl saçlarından bir bukle kıvrım kıvrım Uçlarını hüznümle işlediğim mendiller özlemlerinden kesip senin biçtiklerindir ayrılık ejderhası: Üstünde alev diller içimin kuytuları o sandık kadar derindir"(Umran, Gittin Taş Atarak Denizlerime, 1990, s. 69)

Sandık, genellikle eşyaların ya da saklanmak istenen eşyaların saklanması amacıyla kullanmaktadır. Umran ise Sandık şiirinde aşkını saklamak istediğini ve bunu gök-sandığı olarak ifade ettiği yerde saklamak istediğini ifade eder. Bu sandığı açacak anahtarın ise yazmış olduğu şiir olduğunu, sandığın açılma zamanının gecenin verdiği bir zamanda olduğunu, içerisinde ise anılarının ve sevgilinin saçlarından bir bukle olduğunu ifade eder.

Kaynakça

Umran, S. (1990). Gittin Taş Atarak Denizlerime. İstanbul: Akabe Yayınları.