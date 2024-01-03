Sedat Umran ve Şiirine Dair 12

Aynada Gün Doğumu Eserindeki Nesne Üzerine Şiirler

Aynada Gün Doğumu adlı eser Umran'ın "ayna" imge/eşyasını en yoğun kullandığı eseridir. Bu eserinde Umran, aynı farklı biçim ve anlamlarda kullanarak, aynaya yoğunlaşarak şiirler yazmıştır. Akis Ağlayan Aynalar, Umran'ın bu kitabının ilk ayna şiiridir.

"Aynalar bugün de mahzun Düşünürler uzun uzun Nedir anlatmak istedikleri Ki yarım kalıyor akisleri Olaydı perdeler küşlar gibi hür Çırpınır mıydı hiç bütün ömür Kanat açmak için ebediyete?... Varmak kolay olsa en nihayete Bizden daha önce kuşlar giderdi Aynaların da var bir gizli derdi Akis ağlıyorlar işte bütün gün Bir anlık huzura kavuşmak için"(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 23).

Umran'ın bu şiirinde aynalar mahzun bir görüntü içerisindedir. Aynanın amacı yansıtmak olduğu için, aslında mahzun duran kendisidir. Yansıyanlardan yola çıkarak uzun uzun düşünceler dalar. Gördüklerini anlatmaya çalışır fakat bu uzun düşüncelerden dolayı güç yetirmez buna. Umran, aynaları o kadar içselleştirir ki, onun ağlamasını akisleriyle anlamlandırır. Ona göre aynanın ağlaması, yansıttıklarıdır. Huzuru ancak ondan beklenen şekilde, yansıtarak, elde edebileceğini ifade eder. Bu eserindeki "ayna" üzerine diğer bir şiiri "Aynalara Övgü" adlı şiirdir. Bu şiirinde trajik ben üzerine odaklanarak şiirini işler.

"Ben aynalarda buldum kendimi Aynalarda aştım bendimi Aynalarda dondum, aynalarda taştım Ben gerçeğe aynalarda yaklaştım Onlar öğrettiler bana sevmeyi Ne kadar saftılar ne kadar iyi Ben kendimi aynalarda unuttum Geçti aynalara deli sükûtum Ben aynalardan aldım ilhamımı Ben öldükten sonra belki namımı Onlar götürecek ebediyete Gözlerinden taşan garip hayrete Aynaların bakıp bakıp vuruldum Aynalarda doldum, taştım, duruldum!..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 24).

Umran, aynalar üzerine o kadar odaklanır ki, aynaları bir tür ontolojik hesaplaşmaya sokar, aynalarla giriştiği hesaplaşmada kendini bulup aşar, aynalarla dolar, taşar, gerçeğe aynalar vasıtasıyla yaklaşır. Onun için gören ve görünen ayrımında aynalar gerçeğin kendisidir. Onlardan sevmeyi öğrenir, saf bir güzellikle, ne görseler gösterirler. Aynalarla bütünleşe bütünleşe onda kendini kaybeder Umran, aynalarla o kadar hemhal olur ki, onlarla ebediyete ulaşacağını düşünür Umran. Ayna onun için bir yol, bir kapı, bir penceredir. Ayna, kendi sırrını bulduğu hakiki bir cevherdir onun için. Ayna üzerine durduğu diğer bir şiiri "Zaman Büyük Bir Ayna"dır. Bu şiirinde Umran, "zaman" imgesi üzerinden şiirini işler.

"Zaman büyük bir ayna Tam karşımıza konmuş Sen de bir taş atsana Bakarız tuz-buz olmuş Ne çıkar vuramazsan O kadar atan olmuş Zaman bir büyük ayna Tam karşımıza konmuş İyice nişan aldım Attım bir taş üstüne Bir şangırtı işittim Kırıldı mı ne?..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 25).

Ayna, Umran'a göre farklı anlamlara bürünebilen bir imge halinde kullanılır. Zamanı bir ayna olarak karşısına alır, bir taş atılırsa tuz buz olur. Aynadan oluşan bir zamanın, yaşanan olaylar neticesinde bazen kırılabileceğini ifade eder. "Dev Aynası" şiirinde de Umran, aynayı yine zaman olgusuyla birlikte açıklar.

"Gök soyundu çırılçıplak Bulut bulut acılardan Uzakta sönüp yanarak Bir büyük ayna zaman Bir akistir gündüzler Geceler o aksin sönüşü Gerçekler bu aynada Hayâllerin görünüşü Bir dev gibi gövdemizi Seyrederiz bir aynada Sahi sanıp gölgemizi Alışırız yalana da!..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 26).

Büyük bir ayna olduğunu ifade eder zamanın, gerçeklerin bu aynada hayalin görüşünü olur. Gerçek ve mecaz arasında gidip gelir Umran. Aynalar, bu ayrımda bir tür mihenk gibidir, ona değdirir hayal ve gerçeği. Onun için aynalarda görünen gerçek, yansıtılan ise mecazdir. "Ayna" üzerinden hareketle yazdığı diğer bir şiir "Göğün Mavi Aynasında" başlıklı şiirdir. Bu şiirinde Umran, "özlem" temasını işleyerek şiirini yazar.

Göğün Mavi Aynasında

"Bulutlar endamını seyreder Göğün mavi aynasında Çırılçıplak soyunur keder Göğün mavi aynasında Umutlar dal dal yetişir Tanıdık özlemler boy verir Orda aradığım şiir Göğün mavi aynasında!..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 26).

Umran,, göğü bir ayna gibi düşünür ve bulutların bu aynada bütün endamıyla kendilerini izlediğini ifade eder. Ayna, yansıtma gücüyle göğün bütün katmanlarını yansıtır, ilk kısım hülyalara daldıran bir biçimdeyken, Umran ikinci kısımda gökyüzünden bir anda bakışını "keder"e yöneltir ve kederin de göğün aynası karşısında soyunarak, sadece kendi olabildiğini ifade etmektedir. Gökyüzünde tanıdık özlemler olduğunu ve umutlar aşıladığını söyleyen Umran, aradığı o iyi ve değerli şiirin de orada olduğunu ifade etmiştir. Bir sonraki şiir olan "İç-Bükey" başlıklı şiirinde Umran, aynanın bir özelliğine vurgu yaptığı için alınmış olup değerlendirilmiştir.

İç-Bükey

"Ben bütün aynaları bir bir içimden geçirdim Onlardı düzü eğri-büğrü, eğriyi dümdüz gösterenler Bende alçaldı yüksekler boylandı enler Dünyanıza kırık bir yerimden yansıyarak girdim!..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 29).

İç bükeylik aynana özgü bir özellik olup genellikle gösteri amaçlı kullanılan bir ayna çeşididir bu. Umran, aynanın bu özelliğine yaslanarak düşüncelerini aktarmaktadır. Aynanın sadece iç bükey değil, dış bükey, oval ve daha bir çok farklı özellikte çeşitleri mevcuttur. Umran bütün bu çeşitleri ele alarak, nereden bakarsak bakalım bir kırıklıkla aynanın insan hayatına yansıdığını ifade etmiştir. Umran, aynalar üzerine anlatımını "Sihirli Aynalar" şiiriyle devam ettirir.

Sihirli Aynalar

"Alıp içlerine gölgelerimizi Yoğururlar istedikleri gibi Yansıtarak göremediğimiz içyüzümüzü Şaşkın bakışlarımıza sunarlar Onlar her ân değişen içimizin aynaları Hoşlanırlar boyuna abartmaktan Yaşarlar bir çizgide Yalanla gerçek arası!..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 34).

Umran bu şiirinde, direkt olarak ayna eşyası üzerine yoğunlaşır, onlara sihir atfeder. Bu eşyayı ilk kez görmüş gibi davranır ve bunun karşısında büyülenir. Bu ruh halini, saf duygu ile yansıtmaya çalışır. Aynayı farklı biçim ve şekillerde ele alan Umran, "Yalan Söylemiyen Aynalar" başlıklı şiirine aynanın hiçbir şeyi değiştirmeden ele almasını konu edinir.

Yalan Söylemiyen Aynalar

"Hayatında bir kez olsun başvurmadı yalana İçi dışı gibi duru, hep doğruluktan yana Sen ona dil çıkarınca, o da ses çıkardı İçini herkese göstermekte ne vardı? Her şeyi attı içine, ne varsa iyi, kötü Gece üşümesin diye kara örtüsüyle örttü Verdi gizinin anahtarını sadece bir ozana Güldü gelene, ağladı ağlayana, kızdı kızana…"(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 35).

Aynanın karşısında insan ne yaparsa yapsın aynısını insana gösterdiğini, bütün duygu durumlarına göre ona ne gösterildiyse aynısını kişiye gösterdiğini ifade eder Umran. Ayranın bir sırrı olduğunu ve bu sırrının bir ozana verildiğini, bu ozanın da muhtemeldir ki Umran'ın kendisi olduğu ortadır. Umran, kendisini aynaların sırrına vâkıf olduğu iddiasında bulunur. Aynayı yoğun olarak kullanan şair, bu sırrı bu şiirlerle anlatı gibidir. Garip Aynalar başlıklı şiiri Umran'ın aynayı konuk ettiği başka bir şiiridir. Bu şiiri diğer ayna konulu şiirlerinden farklı olarak yirmi bir parçada yazmış olduğu şiirdir. Her parçası aynanın farklı bir yanına vurgu eder bu parçaları kısa kısa açıklamaya çalışacağız:

Garip Aynalar

"I. Odamı aydınlatan sessizlik fenerleri Kavgasız, gürültüsüz yaşamak hünerleri Akislerle konuşmak sırf onların işidir Kapısı, penceresi, tavanı girişidir Bir derinlik vehmiyle aldatırlar bizleri Yalandan sokakları, evleri, dehlizleri Varla yok arasında bir çizgide dururlar Bir ânda yıktığını bir ânda kurdururlar" (Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 36).

Umran, Garip Aynalar şiirinin birinci bölümünde aynaları betimler gibidir. Onların konuşması, aksettikleridir ve asla yalan söylemedikleri ortadadır. İçlerinde bir derinlik olduğunu ve bu derinlikle insanları kandırdıklarını aktarır.

2.

"Bir saydam kulak olur ve dinler fısıltıyı Perdemin sözlerini ve yüzer kıyı kıyı Dalgasız sularında tavan, sandalye, masa Bari dibe çökmese ve orada kalmasa Kim anlar ondan başka akislerin dilinden, Bir damla yaş akıtmaz görünmez mendilinden Yürütürdük belki de tutabilsek elinden Elsiz, ayaksız yaşar, yine de duymaz tasa Görmekten, göstermekten ibarettir varlığı

O tek gözde toplanmış tüm gücü, duyarlığı

İç dünyasında büyür, dış dünyanın darlığı

Soyunur çırılçıplak, tanımaz kural, yasa!..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 37).

"Psikanaliz çalışmalarında ayna, birçok bulgunun ortaya çıkmasına kaynaklık eden bir nesne olarak dikkat çekici bir işlev üstlenir" (Tiken, 2009). Umran da aynayı farklı işlev ve bulgular üzerinden işleyerek bir tür "ayna", gündelik hayatımızın bir vazgeçilmez eşyasıdır (Tiken, 2009). Umran da "ayna"yı yoğun olarak kullanarak onun kullanım amacı ve dışında bir çok farklı anlama gelerek kullanır. Garip Aynalar şiirinin ikinci bölümünde, aynayı saydam bir kulağa benzeterek, kendisine yansıyan görüntüleri seslendirir. Varlığının sadece görmek ve göstermekten ibaret olduğunu ifade eder.

3.

"Şu dilsiz, suskun duran aynamın garipliği İçi dışı çırçıplak pazara çıkmış ipliği Pürüzsüz gövdesinde ne yara, ne de sıyrık Dibinde gömülüdür cam parçaları kırık Kimse tanımaz onu, bir sorsak adı nedir? Aynalar yokluğumun çizdiği bir gölgedir Bir güzelin içini döktüğü dert ortağı İnsanı, nesneleri yutar görünmez ağı Sindirmeğe kalkışmaz, aynen geriye verir Kendini gizler, ama bizi bize gösterir..."(Umran, Aynada Gün Doğumu, 1995, s. 38).

Aynaya aşırı bağlılık bir nevi narsistlik olarak atfedilir, Eski Yunan Mitolojisinde Narkissos'ta dayanan narsisizm (Tiken, 2009) kendini beğenenlerin düştüğü durumun özetidir. Suda yansımasını görüp kendine aşık olan Narkissos'un bu gün değişik varyasyonları "ayna" üzerinden kendini göstermektedir. Umran da "ayna" üzerinden hareketle, onunla aşırı derece ilgilenerek çözümlemeye çalışır. Garip Aynalar şiirinin üçüncü bölümünde Umran, aynanın dilsiz, suskun olduğunu, fakat bütün sırrının açığa çıktığı bir durumda olduğunu ifade eder. Daha önceki şiirlerinde aynanın bir sırrı olduğunu, o sırrın da bir ozana verildiğinden bahseden Umran, bir tür ikileme düşerek bunu ifade eder. Ona sunulanı geri verir ayna, nesneleri yutan bir nesne konumundadır ayna.