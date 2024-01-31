Sedat Umran ve Şiirine Dair 14

Altın Eşik Kitabındaki Nesne Şiirleri

Altın Eşik adlı eserinde eşyaya dair şiirleri sıralı olarak aşağıda verilmiştir. "Kara Ayna

Gölgem bakamadığım kara aynası ölümün Biz onu yok saysak da, tek gerçek, en büyük ün Bitmez kara mürekkebi yokluğun hokkasında Biz görmesek de gizlenir her şeyin arkasında Durur ışığımızda bizi kapkara çizer Silebilir miyiz onu, hayır, âh ne gezer!.. Ömür tâcımızın o'dur tek taş kara elmas'ı Düşüncemizin dolup dolup boşalan tası Basamayız, çünkü ölüme götüren kara eşik Varlığımızı içten sarmış, sımsıkı birleşik İstesek de bir türlü ondan vazgeçemeyiz Bu kara aynada gerçek yüzümüzü seçemeyiz…"(Umran, Altın Eşik, 1999, s. 7).

Gölgesini ölümün kara aynası olarak gören Umran, yine ayna üzerinden hareketle şiirini yazmıştır. Ölümün tek gerçek olduğunu ifade ederek, her şeyin ardında gizlice durduğunu ve zamanı geldiğinde ortaya çıktığını söyler. Her ölümün erken bir ölüm olduğu insanoğlunun zamansızlığından kaynaklıdır. Ölüm hem başucunda hem de olacağanlığıyla uzağındadır. Umrani bu şiirinde ölüm teması üzerinden insanın ölümle olan ünsiyetini ifade etmeye çalışır.

"Altın Eşik -Mustafa ve Ali Çifter kardeşlerine Mor halkalar oturdu göz altlarına Akşam renkten renge girdi, yaşlandı Gök-sarayını kundakladılar, telâşlandı Çekilmek istedi en üst katına Gün, geceye atladı altın eşikten Denize düşürdüğü kanlı gömleği Kapışan dalgaların elinde parçalandı!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 10).

Esere de ismini veren Altın Eşik başlıklı şiir yaşlılığın vermiş olduğu ruh haliyle bir günü de geçirmiş olduğu durumu izah eden Umran, ömür defterinde sayfaların ilerlediğini, güneş ışıklarının denize düşerek kanlı bir gömlek gibi olduğunu, bunun da dalgalar dolayısıyla parçalandığını Ahmet Haşim'e benzer bir söyleyişle aktarmaktadır.

"Örs Dövdüm duygularımı yüreğimin örsünde Kuşkuyu dümdüz ettim, törpüledim sevinci; Bir ânda ışıldadı acılarımın içi Beni bilmeyen gelsin, bir kerecik görsün de: Anlasın neymiş çekiç altında yaşamak İncelttim varlığımı ve girdim bin bir şekle, Alabildiğine güçlendim içinde ezilmekle Göğe çıkan merdivenim, acılarım basamak!..." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 16).

Örs şiirinde Umran, duygularını işlediği bir eşya olarak ele almaktadır. Bu çekiçle, büyük sıkıntı ve acıya dayanmakla eş değer görülmüştür. Acılarını içerisinde kimi zaman sıkarak, kimi zaman bunaltıcı bir biçimde bastırarak dizginlemeye çalışır Umran, örs şiirinde bu duygu durumunun yansımalarını aktarır.

"Stres balonları Niçin şişirmişler insanlar şu balonları Değil mi ki patlamak, yok olmak sonları Kısacık yaşamında avunabilsin diye Boyamışlar her renge: Sarıya ve maviye Kim olabilir onlara çocuklar kadar yakın?.. Sessizce yaşasınlar dokunmayın, bırakın Sevinsinler ipiyle bir tavana asın da Kalakalsınlar bir yükselişin ortasında!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 24).

Stres Balonları adlı şiirde bu balonların çocukların eline geçmesiyle gerçek amacını ve sevincini bulacağını ifade eder. Çocuklar bu balonlara en yakın olanlardır, renkleriyle bir albeni sağlayan bu balonlar çocukları kendilerine çeker.

Mum ve Kırık Ayna başlıklı şiiri Parmak Uçlarımdaki Yangın eserinde de olduğu için bu eserinde değerlendirmeye alınmamıştır.

"Bozuk gramofon Değer değmez hızlanır içimin iğnesine Ama hep boşa döner sıkıntının plâğı Kim bilir kim bırakmış, yok ki kırılacağı Alışamadım gitti cızırtılı sesine Sıkıntının plâğı bir türlü durduramam Kim takıp çıkarıyor, hangi el, belli değil Bir gramofon içim, duymak istersen eğil Çalınması bitse de ters çevirip kuramam!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 31).

Bozuk Gramofon şiirinde, içinde bulunduğu ruh halinin sıkıntılı, bunaltıcı ve krize varan bir biçimde psikolojik olarak zor durumda olduğunun bir ifadesi olarak yansıtılmaktadır. Sıkıntısını bir çeşit plağa benzeterek içinin bir gramofon gibi bu sıkıntıyı çoğalttığını, çaldığını ifade etmektedir.

"Kristal sürahi Masa, sandalye, dolap hem yalan, hem de sahi Suyunda intiharlar taşıyan şu sürahi Benden daha zengindir, bilmese de vallahi Dolmakla boşalmanın mutluluğundan gayrı Onun da yazgısıymış herkesten uzak, ayrı Yaşamak tek başına saydamlaşmış bir içle Paramparça etsek de kocaman bir çekiçle İçinde ölenlerden bir şey kalmaz geriye Yıllar boyu alışmış bir müthiş gösteriye Sen de korkaklığından soyun da orada kal Sevincin renklerini yansıtan saf kristal Mutlu olursun seni içine almış diye!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 32).

Kristal Sürahi, gösterişi, şaşaayı yansıtan bir ifade olarak, ölse bile kırılsa bile bu şekilde kalabileceğini yansıtmaktadır. Kristal Sürahiyi kendinden şanslı gören Umran, onun o gösterişli durumundan hiçbir şey kaybetmeden yıllar boyu yaşadığını ifade etmektedir.

"Gönderilmemiş Mektupların Ben gönderemediğim mektuplarımda varım Onlarda bir bütünüm, yazdıklarımda yarım Gönderdiğim dış yüzüm, yolladığım astar Eli hiç titremeden biçmiş usta Makaslar Kopuk ve çürük değil onlarda his ipliği Her birinde ruhumun hüznü ve garipliği Titizlikle saklarım, asla yırtıp atamam Bölük-pörçük olsa da bana göre tastamam Eksik olan nedir ki, bir pul mu, yoksa zarf mı? Beni ele verecek, bir hece, ya da harf mi?.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 44).

Mektuplar geçmiş zamanda önemli iletişim araçlarından olup yoğun olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde ise artık artan iletişim teknolojisi nedeniyle gittikçe azalan bir hale bürünmüştür. Umran ise ulaşılmaz aşkların adamı olarak sevgiliye gönderilmemiş mektupların yasını tutar. Onlarla eksikliğini tamamladığını ifade eder, her birine iplik iplik nakışlarla kelimelerden ördüğü duyguları vardır. Bir tür içini dökme seansı yaşar mektuplarla, sevgiliye gönderemediği, söyleyemediği tüm duygu ve düşünceleri bu mektuplara yazmaktadır.

"Kaleydoskop[1] Köşe kapmaca oynar renkler aralarında Hangisinin yeneceği hiç belli değil Birbirinin içinden çıkan acayip motifler Bazen halı deseni olur, bazen de mendil Sanki görünmez biri var, ansızın üfler Çiçek dürbününün o daracık dünyasına Köşeli ve adsız çiçek şekillerini Sonra muziplik olsun diye "püf" der Yeni biçimlere dönüşür söndürdükleri Her kıpırtı şimdi bir başka şekle gebe Çiçek dürbününün çadırında göçebe Alacalı bulacalı bir aile oluşturur Git derseniz gider, dur derseniz durur Erguvan, mor, yeşil, al, turuncu renkli Bazısının ortası ufacık kara benekli Bazen bir fiyonk, bazen de dikdörtgen Çok sayıda, düşünme, istediğini beğen Parlak kanatlarıyla yabansı böcekler Tedirginler, çünkü hemen yitecekler Belki bir ozan anlıyabilir onları Yazmak isteyip de yazamadığı bir şiiri Yansıtır çiçek dürbünü o renkli ve iri Köşeli şekillerden harflerle bir cama Anlamsız görünseler de yakınlar dünyama Dökülür irili ufaklı renk renk çiçekleri Bir boya ağacının görünmez dallarından Her silkmede düşerler pıtrak pıtrak Bakışlarımızın gizli köşelerine dolar Renkler silinirler birden taklak atarak.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 45).

Kaleydeskop, gösteri amaçlı, renklerden ve desenlerden aynalar yardımıyla çeşitli görüntüler sunan genellikle boru şeklinde yapılan bir tür eşyadır. Dürbüne benzer fakat belirli bir görüntü sunan bu eşya, insanları hayal dünyasına çağırır. Görülen her şekil ve desen insanın hayal dünyasına göre şekillenmekte, anlatılamayan, görüntüyle ifade edilen bir tür hayale çağrı eşyasıdır. Umran da şiirine buna değinerek bu değişik eşyayı anlatmaya çalışmıştır.

"Topaç Kim bilir kaç bin kez dolandı kendi çevresinde topaç; devinimsiz durmayı sevmez yutar mesafeleri açözlü aç!.. Dönmeyi edinmiş alışkanlık ama bulamaz kişiliğini hırsı emdikçe emer iliğini kavuşamaz erince bir ânlık!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 47).

Çocukluğumuzun bir oyuncağı olan topaç, Sedat Umran'ın ifadesiyle mesafeleri yutan bir aç gözlüdür. Dönmeyi kendine alışkanlık haline getiren bu eşya binlerce kez dönmesine rağmen bu dönüşünden vazgeçmez. Döndükçe daha çok dönesi gelen bu eşyaya Umran insana ait duyguları yükleyerek tasvir eder.

"Salıncak Bir ip kalır geriye Sallanmasını alıncak Gidemez daha ileriye Atamaz bir adım salıncak Tutsağı olmuş kolan vuruşun Kendi kendisiyle yarıştığı Görülmemiş bu acayip kuşun Maviliklere karıştığı Kucak dolusu sevinç Boyuna göğe taşıdığı Kopması olsa da dinç Tâ içinden ışıdığı!.. Ülkesi gökle yer arası Üşümez çıplak olsa da yaz-kış Ne öncesi var, ne de sonrası İkisi "Şimdi"sine karışmış!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 50).

Yediden yetmişe herkesin bir şekilde bildiği çoğunlukla da bindiği bir vakit geçirme aracı olan salıncağa Umran, herkesten farklı anlamlar yükleyerek yaklaşır. Ona göre salıncak iplerle tutuklanmış bir kuştur. Ülkesi gökle yer arasında bir yerdedir.

"Garip Aynalar Yaşıyorlar yanyana Kavgasız, gürültüsüz Ne gelin, ne kaynana Garip aynalar öksüz Belli değil genç yaşı Gergin, pürüzsüz bir yüz: Buruşmaz ten kumaşı Olsa bile ütüsüz!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 51).

Aynaları şiirlerinde yoğun olarak kullanan Umran, bu şiirinde aynaların başka aynalarla yan yana olsalar dahi yalnız bir yaşam sürdüklerini ifade eder, yaşları belli olmayan bu aynalar camdan oluştuğu için buruşmaz tenleri.

"Çocuk ve emziği Bir çocuk annesinin koynunda mışıl mışıl Uyumakta, ağzında unuttuğu emziği Aralanan gözleri bakıyor ışıl ışıl Odur yaratıkların en suçsuz, en eziği Minicik elleriyle yokluyor her bir şeyi Çekiyor kuyruğundan ansızın bir kedinin Farkında değil kim ne diyecek, ne dedinin Canlı sanıyor gözsüz, kulaksız bir gölgeyi!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 55).

Umran, hemen hemen her eşya hakkında şiir yazabilme yeteneğine sahiptir. Onun eşyaya bakışı diğer insanlardan farklı olduğu için her tür eşyayı kendine şiir konusu edinebilir. Bu şiirinde çocuk ve emziğine odaklanarak çocuğu öncelemiştir. Emzik ise çocuğun bir tür aksesuarı olarak yansıtılmıştır.

"Garip aynalar Ne denli kurcalasan açamazsın içini Aynalar korktuğumuz Pandora'nın kutusu Gizliyor tâ dibinde sayısız kötü cini Orada sessizliğin hapsolan uğultusu Birbirinin ardından sökün etti nesneler Masa, iskemle, dolap, duvar ve hatta tavan Görünmeyen süzgeci yorgunluğumu eler Aynam kurar eşyaya bir büyük taht-ı revân Atarlar sularında kulaç üstüne kulaç Yine de yüzemezler yerinde kalır hepsi Aynalar sessizliği sunan bir büyük tepsi Gizli sancılarımı yatıştıran tek ilâç!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 57).

Aynı kitapta aynı isimde aynalara değinen Umran, aynayı Pandora'nın konusuna benzeterek kötü cini içinde sakladığını ifade etmektedir. Bu kutunun içinde bir çok nesne bulunmaktadır. Ayna bütün bu eşyaları içinde barındıran bir eşyadır.

"Kum saati Ben bir kum saatiyim ve sen kum taneleri Seninle biriktirdim içimde seneleri Can-evimde hissettim dolup boşalışını Bir mevsime sığdırdım yazını ve kışını Yok olarak yaşadım birden silindi zaman Birbirine karıştı ufacık ve kocaman Seni içime aldım ve bir bir istifledim Kendimde bütünledim, sonra çözdüm lifledim Duydum derinliğime sessiz dağılışını Bir el ters-yüz etti de içini ve dışını Umut ve umutsuzluk dolmak ve boşalmaktı Çözülen zerrelerin bir biri içime aktı!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 58).

Cam bir huni içerisinde akan kumlarla zamanı ölçmeye yarayan kum saati, Umran'ın bakış açısıyla seneleri içerisinde biriktirir. Zaman üzerine odaklaşarak bütün umut ve umutsuzluklarını bu kum saati eşliğinde hesaba çeker. Bir tür sorgulamaya girişir, yalnızlığını ve sessizliğini bu dolup boşalan cam huni eşliğinde duyar ve dinler.

"Mantar Dalgaların dört yana savurduğu bir mantar Dur desem de kendime dinletemem sözümü Kimse istemez beni, şişe tükürür atar Yoksa hor görülüşüm varlığımın özü mü? Boydan boya umutla kaplı olmasa içim Sürüklenip giderdim tâ dibine denizin, Nasıl kalın halatı kıskanmazsa bir sicim Alın derinlikleri derim ki olsun sizin Ben sizi hafifliğin terazisinde tartar Erişirim gücümün aydınlık bilincine; Ağırlığım azalsa sevincim hemen artar Dibe batırsanız da üste çıkarım yine!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 59).

Bir şişe mantarını konu edinen Umran, bu şiirinde kimsenin onu istemediğini en son olarak da şişenin de onu tükürüp attığı bir engel, bir aşama olarak göstermektedir. Oysa o mantar olmasa şişenin, umutların, hayallerin denizin dibini boylayacağından bahseder. Küçük fakat etkili bir eşya olan mantar, bir çok amacın gerçekleşmesini sağlar.

"Obur aynalar Hiç umurunda değil sindirmenin zorluğu Açgözlü aynaların o müthiş oburluğu Ansızın midesine indirir nesneleri Günleri, haftaları, ayları, seneleri Eşyanın sularında birden hafiflediği Görünmiyen bir elin bir bir istiflediği Yanyana ve üstüste; Masa, sandalye, koltuk Alabora olacak, batacak diye korktuk Nasıl girdiyse sessiz öyle siliniverdi Aynalar yuttuğunu çıkarıp geri verdi!.." (Umran, Altın Eşik, 1999, s. 62).

Aynayı çok farklı biçim ve anlamlarda çağrışımlar uyandırarak anlatmayı yeğleyen Umran, Obur Aynalar şiirinde aynanın bütün görüntüleri içine alarak sindirmeye çalıştığını, ne verirseniz onu aldığını, ona ne sunduysanız onu yansıttığını, bu yüzden de oburluk sıfatıyla yansıtarak ifade etmektedir.

[1] Çiçek Dürbünü