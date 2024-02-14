Sedat Umran ve Şiirine Dair 15

Kış Bayramı Eserindeki Nesne Şiirleri

Umran'ın hemen hemen tüm kitaplarında eşyaya dair şiirler mevcuttur. Kimisi direkt olarak eşyayı konu almakta, kimisi ise eşyayı işaret etmektedir. Kış Bayramı adlı eserindeki eşyayı direkt olarak konu alan şiirler şunlardır:

Garip Oyuncak "Seyre dalarım bazen ellerini Bir garip oyuncak gibi; ölçemem değerini Ah bir kerecik kurup işletebilsem, derim Onları devinirken daha da çok severim Korkarım, bir dokunsam hemen kırılır diye Kalsa da kırık parçaları bana geriye!.."(Umran, Kış Bayramı, 2001, s. 15).

Garip Oyuncak şiirinde Umran, sevgiliyi bir oyuncağa benzeterek izlemeye koyulur. Dokunmaktan korktuğu bu oyuncak, Umran için tedirgin edici bir eşyadır. Fakat bir yandan da ona dokunmak için can atar fakat yine de içerisinde ikileme düşerek korkar dokunmaktan, ola ki ona bir zarar verir, kendisine kırık parçalar kalsa bile yeteceğini düşünür.

Defter " Hor kullandığın defter yaprakları kopuk kopuk senden dikkat, sevgi ister içindeki harfler çarpık Bırak koparmayı, yeter onu böyle sen harcadın bir dirhem et ayıp örter üzerinde senin adın Kendin yaz, kendi oku kimse ırgalamasın seni dile getir varla yoku ışığını ve gölgeni bu deftere kaydet, sakla belki bir gün gören olur o bir gizliliği solur ne kazandın harcamakla?..." (Umran, Kış Bayramı, 2001, s. 29).

Defter isimli şiirinde Umran, eşyayı direkt konu edinerek ona bir kişilik, bir anlam yükler. Sayfaları kopmaya müsait olan bu defter, biraz ilgi, biraz dikkat istemektedir. Sayfalarının kopartılmasına artık karşı çıkmakta, sayfaları kopartıla kopartıla tüketildiğini ifade eder. Deftere yazılıp çizilen bir sır gibidir, saklanır, ilerde bir gün belki birileri bu gizli kalmış sayfaları görebileceğini ifade eder.

Kalemtıraş "Elimde şu zarif kalemtıraş Onunla yontarım his taşlarını İnceltip sivriltirim göz yaşlarımı Beni hem üzen, hem eğlendiren bir uğraş Dizerim sözcükleri şiirimin ipliğine Bana armağanı kim bilir kimin? Girerim havasına bir hoş iklimin Ne çıkar alışmasam da garipliğine İçim onunla yeni kalır, yani yeni İsterse bulamasın bir tek seyredeni" (Umran, Kış Bayramı, 2001, s. 53).

Kalemtıraş şiiri, bir önceki şiirde olduğu gibi direkt olarak eşyayı konu edinen bir şiirdir. Umran'ın eşyaya yaklaşımı çoğu kişiden farklı olarak gözükmektedir. Şairce bakar o her şeye. Özellikle eşya, onun hassas konularındandır. Kalemtıraş, kendinden beklenilen kalemlerin körelen uçlarını açmaktır. Fakat Umran, kalemtıraş ile his taşlarını yontar. İnceltip sivriltir. Bu eylem onun için hem acı ve üzüntülü bir durum hem de eğlenceli bir uğraştır. İlk mısrada değindiği kalemtıraşa daha sonraki iki mısrada dokunmadan şiirini tamamlar.

Düdük "Düşmesin elinden düdük Onu öttürü öttürüver Sarhoş olsan da kör kütük Acının defterini dürüver İçin içine sığmazsa Bulursun koyacak bir yer; Yanışını sürdür, ışığın azsa Kimi alacakaranlığı sever…" (Umran, Kış Bayramı, 2001, s. 67).

Düdük şiiri, bir yandan sevinci bir yandan da acıyı yansıtılarak sunulmuştur. Düdük, üfleyenin durumuna göre değişmeyen, kim üflerse üflesin ses çıkartan bir alettir, eşyadır.

Balonların Suskunluğu "Balonların sıra sıra ipliğe dizili Şişkin karınlarından belli gebelikleri Onlardır bastırılmış suskunlukların dili Öfkesine yol vermez ufacık delikleri… Haşarı çocukların kızıp patlattıkları Buruşmuş cesedini fırlatıp attıkları!..." (Umran, Kış Bayramı, 2001, s. 80).

Balon üzerinden hareketle Umran, onların durumlarının anlaşılması için insana dair özellikleri balonlara aktarır. Bütün eşyalarda olduğu gibi bu şiirinde de bir tür kişiselleştirme yapmıştır. Balonların, Umran'a göre şişkin halleri bir tür gebeliktir. Öfkeli bir biçimde dururlar, fakat ufacık delikleri olduğu için bu öfkelerini yansıtamazlar. Bazı çocuklar patlatır bu balonları ve atar, patlayan balonları bir cesete benzetir.

Küpe "Kulağının memesine Kondurduğum şu öpücük Bir küpeydi gayet küçük Şaşakaldım gülmesine Bir damlacık kandı, hazin Hiçler döner birden hepe Kullan dedim tepe tepe Çıkarmana vermem izin!..." (Umran, Kış Bayramı, 2001, s. 90).

Küpe, Umran'a göre sevgilinin kulak memesine kondurduğu bir öpücüktür, gülmesine şaşakaldığı. Bu küpeleri kimi zaman da bir damla kana benzetir, kullanmasını istediğini ve çıkartmasına vermediği bir eşyadır küpe.

Fotoğraf "Ayşenur'a Bir fotoğrafını gönder bana saçlarını akşamın kanlı gülü çıplak omuzlarında çift sıra örülü buklelerin, bürün düşlerinden bir dumana!..." (Umran, Kış Bayramı, 2001, s. 92).

Bir eşya olarak fotoğraf, sevgilinin fotoğrafıdır. Fotoğraf üzerinden hiçbir kişileştirme yapmadan direkt olarak sevgilinin fotoğrafını ister. Sevgili üzerinden şiir sanatını kullanır.