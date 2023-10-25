Sedat Umran ve Şiirine Dair 2

Tuğba D. CAN yazdı...

"Bir tür eşya sembolizmini dile getiren Leke Adlı şiir kitabı nedeniyle eşyanın şairi olarak" (Kollektif, 2010:1057) tanınan Sedat Umran'ın Leke adlı şiir kitabı nedeniyle İlhan Berk; bu kitap dili bakımından "şiire karşı bir şiir deneyi" olarak değerlendirmede bulunmuştur (Kollektif, 2010:1057). İlk eserinden son eserine kadar aynı his, düşünce ve metafizik kavrayışla eserlerini ortaya koyan Sedat Umran'ın ilk eserleri 1943'ten itibaren Yedigün dergisinde yayınlanmıştır. Daha sonra Varlık Dergisi, Büyük Doğu, Yelken Dergisi, Çağrı Dergisi, Hisar Dergisi, Türk Dili Dergisi, Yeditepe Dergisi, Diriliş Dergisi, Soyut Dergisi, Güney Dergisi gibi dergilerde yazdı ve Almanca'dan çeviriler yapmıştır (Kutlu, 1998:459). Ahmet Haşim etkisiyle başlayan şiir serüvenini gittikçe özgünleşerek kendi dilini kurmayı başaran Sedat Umran, eşyanın metafiziğini sorgulayan şiirler yazmıştır. Metafiziğe bu kadar önem vermesi ve bu uğurda uzun çalışmalar koymasındaki amacı Şiirde Metafizik Gerçek adlı eserindeki ilk denemesinde uzun uzun şu şekilde aktarır. Bu yazısını uzun bir alıntıyla aktarılması Umran'ın şiirdeki metafizik gerçekliği nasıl algıladığı ve nasıl algılanması yönündeki düşüncelerini ifade ederken ona göre metafizik dünyamız dört duyu alanın dışında kalan yerdir, dört duyu alanından alınan malzemeyle şiirini işleyen şair sadece hoş ve güzeli eline alır fakat onu aşan, cismani alemden ruhani aleme/manevi aleme geçiş yaparak ilahi gücün farkına varır ve onunla bir bağ kurarak gerçeği, metafiziksel gerçeği elde eder (Umran, 2004:9-10-11). Umran'ın eşyayla ilgisi felsefesi olan bir yaklaşımla kendini gösterir. O makineleşen, maddileşen insana dair bir reddiye halinde şiirlerini yazar. Eşyayla ünsiyetler kurarak, insana dair duygu ve düşünceleri eşyaya yükleyerek metafiziksel olgulara işaret eder. Umran, bu düşüncesini temellendirirken etkilendiği bir çok yazar, düşünür ve filozof vardır. Almanca'dan Türkçe'ye çevirdiği Sri Aurobindo'nun "İnsan Gelişiminin Devridaimi" adlı eserinde geçen; akıl çağının sona erdiğini, artık manevileşme çağının başladığına dair sözü Umran'ı çok etkilemiş, ben ve benlik üzerine düşünmeye sevk etmiş Nietzche'nin vitalizm düşüncesi ile Bergson'un "elan vital" düşüncesini önemiş, ona göre "bir şâir ancak kendini aştığı, beş duyunun dışındaki metafizik gerçeği eline geçirdiği oranda değerli, yani kalıcı olabilir" (Umran, 2004:9-10-11).

Metafiziğe sıkıca bağlı olan Umran, şiirlerini ortaya koyarken "eşyanın sırrına vakıf" olma biçimiyle yakından alakalıdır. Ona göre eşya, sadece kullanılan, gündelik işlerimizi kolaylaştıran araçlar değil, bir canlı hükmündedir. Ahmet Haşim'in etkisiyle başlayan şiirleri, giderek kendi sesini bularak gelişmiştir. Metafiziği irdeleyerek şiirler yazmıştır. "İnsan hayatında trajik olana eğilen, trajediyi gizemli bir boyutta ele alan eserleri ile modern Türk şiirinde kendine has bir yer edindi. Leke adlı kitabındaki tutumu ile "eşyanın şairi" olarak tanımlanmasına rağmen, bu tavır Umran'ın şiirinde ancak belli bir unsuru karşılamaktadır" (Kutlu, 1998:459). Eşya dışında, şiirlerinde yer edinen unsurlar gündelik hayat, sesler, aşk, doğa/tabiat ve insan ruhunun açmazları onun şiirinin odak noktalarıdır. Şiirde sese ve kelime seçimine büyük önem verir, Kutlu'nun ifadesiyle; "Kendini tamamıyla şiire adamış, âdeta şiir için yaşayan bir şair olmuştur" (Kutlu, 1998:459). Hancıoğlu'na göre Sedat Umran'ın şiiri:

"Sedat Umran; gündelik hayatı, ona ait en ufak parçaları, nesneleri şiirlerinde ayrıntılı bir biçimde tahlil eden bir şairdir. Daha önce işlenmemiş konuları içeriyor olması, şiirinin özgünlüğünün önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Şair, hadiseleri ve eşyayı olduğu gibi algılamak yerine, hayal dünyasını kullanarak onların arka planlarını canlı olarak görür ve okuyucuya da göstermeye çalışır. Bu bakımdan onun şiirlerinde; benzeri başka konuların yanı sıra, terzi ve terzilikle ilgili birçok imgeye rastlamak mümkündür. Pek çok şiirinde dikiş, düğüm, sökmek, biçmek, makara, makas, iplik, iğne gibi terziliğe ait imgelere yer veren şair bazen de şiirinin tamamını sadece bu imgelerle oluşturmuştur" (Hancıoğlu, 2014)

Sedat Umran, modern Türk Şiirinde kendine özel bir yer edinmiştir. Özgünlüğü, Hancıoğlu'nun ifade ettiği gibi "hadiseleri ve eşyayı olduğu gibi algılamak yerine, hayal dünyasını kullanarak onların arka planlarını canlı olarak görür ve okuyucuya da göstermeye çalışır" (Hancıoğlu, 2014). Bu da Sedat Umran'ı salt sanat için sanat yapmadığını, okuru da işin içerisine çekerek şiirler yazdığını ve okuru eşyanın ardındaki sırra yolculuk etmeye çağırdığını göstermektedir. Şiire dair bu yaklaşımı bazı takipçileri ve sevenleri tarafından ilgiyle karşılanmış, anılarında büyük öneme sahip olmuştur. Bu durum hakkında Abdullah Uçman'ın Fatih'te Geçen Kırk Yılın Hikâyesinde şu ifadelere rastlanmıştır:

"60 yıllarda Mehmet Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklâl gazetesinde "Mayın Tarlası" başlığıyla taşlamalar yazan Abdullah Öztemiz'in hiçbir şekilde toz kondurmadığı sadece üç şair vardı: Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Sedat Umran; onun defterine yeni şairlerden bu üç isimden başka hiçbir şair girememiştir" (Uçman, 2010:83).

İlk şiiri 1943 yılında Yedigün Dergisi'nde yayımlanan Sedat Umran'ın şiirle olan bağlantısı bir ömür sürecek ve asla bitmeyecektir. Son anlarına değin şiirle olan ünsiyetini koparmayacak, yayınlanmasa da şiirlerini defterlere yazmaya devam edecektir. İlk eseri 1949 yılında yayınlanan ve içinde 61 şiiri barındıran Meşaleler kitabıdır. İkinci kitabı olan Leke ise 1979 yılında 30 yıllık bir arayla yayınlanır. Şiirle olan bağının güçlü olması, şiirle irtibatı asla koparmamasına rağmen bu kadar uzun arayla eser vermesinin farklı biçimlerde okumaları yapılabilmektedir. Leke adlı eserinin ilk baskısı Soyut Dergisi Yayınları arasından yayımlanmıştır. Eserlerinin kitap olarak okuyuculara sunulması bu iki kitabından sonra hızlanmış ve peş peşe eserler vermiştir. Bunlar; Gittin Taş Atarak Denizlerime, Kara Işıldak, Aynada Gün Doğumu, Parmak Uçlarımdaki Yangın, Altın Eşik gibi şiir kitaplarıdır. Şiirlerinin birçoğu daha sonra toplanarak Sonsuzluk Atı ve Aşkın Kaması eserlerinde yayınlanmıştır. Umran, şiirin yanında ayrınca çeviri eserler de yapmış bir isimdir. Batı Felsefesinden ve Alman şairlerinden yaptığı çevirileri de önem arz etmektedir. Bu çevirilerin sayısı kırk beşi bulmaktadır (Hancıoğlu, 2014).

Sedat Umran'ın sanat ve edebiyat hakkındaki görüşleri şiirinde direkt olarak okunabildiği gibi, kaleme aldığı düz yazılarından da anlaşılabilir. Umran'ın hece ölçüsüyle ve serbest olarak yazılmış şiirlerine bakıldığında güçlü bir ahengin ve akıcı bir anlatımın varlığı dikkat çekicidir (Hancıoğlu, 2014). Bununla beraber şiirinin kendine özgü yönünü belirleyen temel yaklaşım onun eşya ile kurduğu ünsiyettir. Bu ünsiyet onun sanat anlayışında metafiziğe uzanan güçlü bir ilişkinin yansımaları olarak okunabilir. Sanatını, insan hayatının trajedilerini incelemek amacıyla kullanır, kendi ifadesiyle şiiri, "trajik benin iç dünyasını ve sonsuzluk boyutunun şiirlerini yazdığını söylemektedir" (Hancıoğlu, 2014).

Olcay Yazıcı, Umran ile yaptığı röportajda kendisine yönelttiği "şiirle 50 yıllık uğraşın sonunda, Sedat Umran'ın gerek kendi şiirine, gerekse Türk Şiirine bakışı nedir?" sorusu şiir ve edebiyat görüşüne dair izler taşımaktadır. Şu cevabı vermiştir:

"Tabi ki, zamanla bir yere varıyor insan. Fakat, kendini şiire hasretmek, şiire adamak zor bir şey. Enerjiyi tek bir konuya yöneltmek. Eğer şairin poetik birikimi çok kuvvetli ise büyük uğraşın sonunda bir yere varıyor. Ama şiir fedakârlık isteyen bir hadise. Şair günlük hayatın rutin işleriyle uğraşamaz. Çünkü onun kafasında farklı ve büyük düşünceler vardır. Bütün enerjisini yazdığı esere verir ve hep kalıcılığa yönelir. İnsan zamanla gelişen bir çizgi çizer. Şiir cevheri her ne kadar kuvvetli ise O kadar kalıcı olur" (Umran, 2004:289-290).

Kaynakça

Hancıoğlu, H. (2014). Sedat Umran'ın Şiirlerinde Terzilikle İlgili İmgeler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 139-163.

Uçman, A. (2010). Fatih'te Geçen Kırk Yılın Hikâyesi. İstanbul: Heyamola Yayınları.

Umran, S. (2004). Şiirde Metafizik Gerçek. İstanbul: İz Yayıncılık.