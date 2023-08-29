Şehir ve Kültür Dergisi 110. Eylül Sayısı Yayında, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisi 110. Eylül Sayısı Yayında

29.08.2023 11:17 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisi 110. Eylül Sayısı Yayında

Şehir ve Kültür Dergisi 110. Eylül Sayısı Çıktı

İçindekiler:

  • Bir Mabetle Aralanan Zaman Perdesi: BURSA -1- / Prof. Dr. Ümit MERİÇ
  • 30 Yıl Sonra Semerkant / Prof. Dr. Abdulhamit AVŞAR
  • Roma'nin Savaş Yolu Mu? Medi̇ne'ni̇n Barış Yasası Mı? / Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
  • Ankara'daki̇ Marmara Kıraathanesi̇ / Dr. Kâmil UĞURLU
  • Kano / Dr. Serhat ONUR
  • İstanbul'un Musi̇kî Sesleri̇ -1- / Mehmet Kâmil BERSE
  • Lambalı Kadın "Florence Ni̇ghti̇ngale" / Necla DURSUN
  • Güney Afrika'da -1Erzurumlu Ebubeki̇r Efendi̇ / Dr. İsrafil KURALAY
  • Kemali̇ye / Eği̇n / Şifanur Özçelik ŞİRİN
  • 20. Asrin İlk Yarisinda Köyde Tahsi̇l -4- / Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
  • Necla Dursun'la Balkanlar ve Edebi̇yat / Fahri TUNA
  • Tapınaklar Şehri "Yokyakarta" -2- / Salih DOĞAN
  • Kentsel Dönüşüme Uğrayan Çocukluğum / Canan COŞAR
  • Londra Yazıları -1- Stensted Havali̇mani ve Yüz Cemaat / Ülker GÜNDOĞDU
  • Şehi̇r ve Kültür Dergi̇si̇ / Muhsin İlyas SUBAŞI
  • Hocası Olmayan Hoca Fai̇k Kırımlı / Mehmet Sermet MOLU
  • Muhtar -şiir- / Dr. Kâmil UĞURLU
  • Deprem Zararlarını Azaltmada Bi̇na ve Si̇te Yöneti̇mi̇ / Prof. Dr. Adem ESEN
  • İzmi̇r'de Ezan Bi̇r Başkadır / Selahaddin GEZER
  • Mamure Öz ve Mi̇nane'ni̇n Çi̇çekleri̇ / Söyleşi: Ahmet Faruk Aygün
  • Mimar Sinan ölmedi!.. "İstanbul ve Mi̇mar Si̇nan" / Sabri GÜLTEKİN
  • Egzotik Bir Ağaç Cevi̇z Ağaci / Elif MERT
  • Şebbuy (Şebboy) / Bilal ARIOĞLU
  • Kültür Dünyamızın Şahiti Reşat Şen / Mehmet Nuri YARDIM
  • Tari̇hte Meçhul Kalmiş Bi̇r Sui̇kast Üzeri̇ne / N. F. OKTAY
  • Yolumuz İstanbul'a Düştü -6- / Muhsin KARABAY
  • Kentsel Dönüşüm İçi̇n Zi̇hi̇nsel ve Ahlaki̇ Dönüşüm / Cem ERİŞ
  • İstanbul Dokusuna İşlenen Nakış: "Kazliçeşme Sanat" / Hülya GÜNAY
  • Ahmet Hamdi̇ Tanpinar'a Si̇temkâr Bi̇r Mektup / M. Nihat MALKOÇ
  • Dost, Ağabey ve Bilge İnsan Prof. Dr. Ali̇ Kurt / İsmail BİNGÖL
  • Kahramanmaraş'ta Gavur Gölü -1- / Serdar YAKAR
  • Şehri̇n Haleri̇ / Ahmet NARİNOĞLU
  • Ni̇ğde Şehrengi̇zi̇ Alper Göncü / Tanıtım Yazısı: Mehmet Kâmil BERSE
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 29.08.2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 11:59
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