Şehir ve Kültür Dergisi 115. Şubat Sayısı Çıktı
Şehir ve Kültür Dergisi 2024 Şubat 115. Sayısı Çıktı
Esiyor dağlarımda /Deli poyrazlar şimdi
Düşüyor saçlarıma /Lapa lapa kar şimdi
Toz duman boran /Fırtına tipi...
Şimdi aylardan /Zemheriydi /Zemheri ! Tekin Çakır
Ocak ayı, ayaz ve soğukla beraber gelmesine
rağmen yeni yılın ilk ayı olması yenilenmenin ve
taze umutların da başlangıcıdır.
İçindekiler:
- ADIM İSTANBUL BENİM / Prof. Dr. Ümit Meriç
- Meraklı Bir Hikaye MİCHEL ANGELO, AYASOFYA VE KÖPRÜ -1- / Dr. Kâmil UĞURLU
- İKİ PAZAR EKONOMİSİ ARASINDA DENGE ETİKLE SAĞLANIR / Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
- KÜTAHYA VE EVLİYÂ ÇELEBİ / Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
- GAZZELİ HADİCE -şiir- / Kâmil UĞURLU
- SERTARİKZADE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ / Mehmet Kâmil BERSE
- ITIR / Bilal ARIOĞLU
- ŞEHİRLERİN AYDINLIĞINDA! / Muhsin İlyas SUBAŞI
- AFRİKA'NIN ŞEHİRLERİ -40- MORONİ / Dr. Serhat ONUR
- HORASAN'DAN ANADOLU'YA ULAŞANLAR -4- / Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
- İSTANBUL'A DOKUNMAK / Dr. Mehmet MAZAK
- GENLERİMİZDE TAŞIYORUZ İS KOKUSUNU / Canan COŞAR
- KARAHANLI DEVLETİ'NİN BAŞKENTİ BALASAGUN'DA BİR GÜN / Dr. İsrafil KURALAY
- Bir İstanbul Beyefendisi: Prof. Dr. GÜNGÖR ŞATIROĞLU / Mehmet Nuri YARDIM
- EĞİN DEDİKLERİ BİR KÜÇÜK ŞEHİR -2- / Mehmet KURTOĞLU
- ANADOLU MECMUASI'NDA ERZURUM -1- / İsmail BİNGÖL
- "ŞEHİR KÜLTÜRÜNDE METRO KÜLTÜRÜ" BİNDİK BİR ALÂMETE... / Alper GÖNCÜ
- SALKIMSÖĞÜT ve KARAKİ HÜSEYİN ÇELEBİ CAMİİ / Akın KURTOĞLU
- İLHAMİ EMİN'LE "YÜRÜYEN DUVAR -1- / Necla DURSUN
- DİYARBAKIR'DAN ESİNTİLER / Seher Keçe TÜRKER
- URFA'DA BİR İSTANBUL RÜYASI -1- / Abdürrahim DİNDARZADE
- Sarayda Sessizliğin Ruhani Pratiği AYA İRİNİ / Hülya GÜNAY
- ÖZGEN GÜRBÜZ ile MÜZİK ÜZERİNE -4- / Söyleşi: Oğuz ÇETİNOĞLU
- KAHRAMANMARAŞ'IN KÜLTÜR İNSANI YAŞAR ALPARSLAN / Serdar YAKAR
- EĞİRDİR'DEN YEŞİLADA'YA YOL GİDER -1- / Hasan ARIKAN
- HAFIZ MUSTAFA SABRİ KÜÇÜKAŞCI HOCAMIZIN ARDINDAN -4- / Zülgaip AKKUŞ
- "GİRESUN'UN İÇİNDE İKİ SOKAK ARASI" / İbrahim YASAK
- GÜL KAHVE: KAHVENİN ŞEHRİ, ŞEHRİN KAHVESİ -1- / Memiş OKUYUCU
- YÜCE GÖNÜLLÜ ŞEHİR KONYA / Şifanur Özçelik ŞİRİN
- Londra Yazıları -6- THE MANOR HOUSE AND GOLF CLUB / Ülker GÜNDOĞDU
- TİMUR'UN KILICI NEREDE? / Sadi BAYRAM
- SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.02.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 17:07