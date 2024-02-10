Şehir ve Kültür Dergisi 115. Şubat Sayısı Çıktı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisi 115. Şubat Sayısı Çıktı

10.02.2024 08:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisi 115. Şubat Sayısı Çıktı

Şehir ve Kültür Dergisi 2024 Şubat 115. Sayısı Çıktı

Esiyor dağlarımda /Deli poyrazlar şimdi
Düşüyor saçlarıma /Lapa lapa kar şimdi
Toz duman boran /Fırtına tipi...
Şimdi aylardan /Zemheriydi /Zemheri ! Tekin Çakır
Ocak ayı, ayaz ve soğukla beraber gelmesine
rağmen yeni yılın ilk ayı olması yenilenmenin ve
taze umutların da başlangıcıdır.

İçindekiler:

  • ADIM İSTANBUL BENİM / Prof. Dr. Ümit Meriç
  • Meraklı Bir Hikaye MİCHEL ANGELO, AYASOFYA VE KÖPRÜ -1- / Dr. Kâmil UĞURLU
  • İKİ PAZAR EKONOMİSİ ARASINDA DENGE ETİKLE SAĞLANIR / Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
  • KÜTAHYA VE EVLİYÂ ÇELEBİ / Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
  • GAZZELİ HADİCE -şiir- / Kâmil UĞURLU
  • SERTARİKZADE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ / Mehmet Kâmil BERSE
  • ITIR / Bilal ARIOĞLU
  • ŞEHİRLERİN AYDINLIĞINDA! / Muhsin İlyas SUBAŞI
  • AFRİKA'NIN ŞEHİRLERİ -40- MORONİ / Dr. Serhat ONUR
  • HORASAN'DAN ANADOLU'YA ULAŞANLAR -4- / Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
  • İSTANBUL'A DOKUNMAK / Dr. Mehmet MAZAK
  • GENLERİMİZDE TAŞIYORUZ İS KOKUSUNU / Canan COŞAR
  • KARAHANLI DEVLETİ'NİN BAŞKENTİ BALASAGUN'DA BİR GÜN / Dr. İsrafil KURALAY
  • Bir İstanbul Beyefendisi: Prof. Dr. GÜNGÖR ŞATIROĞLU / Mehmet Nuri YARDIM
  • EĞİN DEDİKLERİ BİR KÜÇÜK ŞEHİR -2- / Mehmet KURTOĞLU
  • ANADOLU MECMUASI'NDA ERZURUM -1- / İsmail BİNGÖL
  • "ŞEHİR KÜLTÜRÜNDE METRO KÜLTÜRÜ" BİNDİK BİR ALÂMETE... / Alper GÖNCÜ
  • SALKIMSÖĞÜT ve KARAKİ HÜSEYİN ÇELEBİ CAMİİ / Akın KURTOĞLU
  • İLHAMİ EMİN'LE "YÜRÜYEN DUVAR -1- / Necla DURSUN
  • DİYARBAKIR'DAN ESİNTİLER / Seher Keçe TÜRKER
  • URFA'DA BİR İSTANBUL RÜYASI -1- / Abdürrahim DİNDARZADE
  • Sarayda Sessizliğin Ruhani Pratiği AYA İRİNİ / Hülya GÜNAY
  • ÖZGEN GÜRBÜZ ile MÜZİK ÜZERİNE -4- / Söyleşi: Oğuz ÇETİNOĞLU
  • KAHRAMANMARAŞ'IN KÜLTÜR İNSANI YAŞAR ALPARSLAN / Serdar YAKAR
  • EĞİRDİR'DEN YEŞİLADA'YA YOL GİDER -1- / Hasan ARIKAN
  • HAFIZ MUSTAFA SABRİ KÜÇÜKAŞCI HOCAMIZIN ARDINDAN -4- / Zülgaip AKKUŞ
  • "GİRESUN'UN İÇİNDE İKİ SOKAK ARASI" / İbrahim YASAK
  • GÜL KAHVE: KAHVENİN ŞEHRİ, ŞEHRİN KAHVESİ -1- / Memiş OKUYUCU
  • YÜCE GÖNÜLLÜ ŞEHİR KONYA / Şifanur Özçelik ŞİRİN
  • Londra Yazıları -6- THE MANOR HOUSE AND GOLF CLUB / Ülker GÜNDOĞDU
  • TİMUR'UN KILICI NEREDE? / Sadi BAYRAM
  • SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.02.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 17:07
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