Şehir ve Kültür Dergisi 2024 Ocak 114. Sayısı Çıktı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisi 2024 Ocak 114. Sayısı Çıktı

02.01.2024 08:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisi 2024 Ocak 114. Sayısı Çıktı

Şehir ve Kültürl Dergisi Ocak 114. Sayı Çıktı

İçindekiler:

  • Mor Bir Salkımdır Üsküdar / Prof. Dr. Ümit Meriç
  • Mesnevi; İnsanlığın Ortak Bilgi ve Bilgelik Hazinesidir / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
  • Hayme Ana / Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
  • Siyonist Markalarına Bağımlılık / Canan Coşar
  • Şehrengize Yeni Bir Kapı Tut Elimi Killize / Dr. Kâmil Uğurlu
  • Afrika'nın Şehirleri -39- Nuakşot / Dr. Serhat Onur
  • Balıkesir Tren Garı'nda Tarih / Mehmet Kâmil Berse
  • Balkanlardan Esintiler Sırbistan'ın Başkenti Belgrad -2- / Prof. Dr. H. Ömer Özden
  • Eğin Dedikleri Bir Küçük Şehir -1- / Mehmet Kurtoğlu
  • Zeyrek Çinili Hamam'ın Öyküsü / Hülya Günay
  • Horasan'dan Anadolu'ya Ulaşanlar -3- / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
  • Miami Günlerim / Alper Göncü
  • Dört Yüzyıl Sonra Bir Büyük Adam / Mehmet Sermet Molu
  • Hümâyûn -şiir- / Kâmil Uğurlu
  • Uzak Asya'nın İncisi: Singapur / Dr. İsrafil Kuralay
  • Gümüşhane'nin Saklı Güzellikleri / M. Nihat Malkoç
  • Soğukçeşme Sokağından Yükselen Nâme / Mehmet Mazak
  • Zulme Hayır! / Gözde Nur Sondül
  • Londra Yazıları -5- Günbatımı: Mackenzie Garden / Ülker Gündoğdu
  • "Sultanşehir Sivas" Üzerine Birkaç Kelam / İbrahim Yasak
  • Filistin 56 Yıldır İşgalle Karşı Karşıya / Muhsin İlyas Subaşı
  • Hangi Şehir ve Hangi Kültür / Ekrem Kaftan
  • Şişli'deki "Papa Roncalli" Sokağının Hikâyesi -2- / Necla Dursun
  • Saraypatı (yıldızpatı) / Bilal Arıoğlu
  • Atlar Diyarı Kapadokya / Şifanur Özçelik Şirin
  • Karaköy Meydanında Bir Asır Önce / Akın Kurtoğlu
  • Özgen Gürbüz ile Müzik Üzerine -3- / Söyleşi: Oğuz Çetinoğlu
  • Kalbimizin Sesi Mustafa Kutlu -2- / Mehmet Nuri Yardım
  • Hafız Mustafa Sabri Küçükaşcı Hocamızın Ardından -3- / Zülgaip Akkuş
  • Doğunun Serhat Şehirlerinde Kültür Kervanı -2- / İsmail Bingöl
  • Müzikli Maarif Takvimi / Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:46
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