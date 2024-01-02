Şehir ve Kültür Dergisi 2024 Ocak 114. Sayısı Çıktı
Şehir ve Kültürl Dergisi Ocak 114. Sayı Çıktı
İçindekiler:
- Mor Bir Salkımdır Üsküdar / Prof. Dr. Ümit Meriç
- Mesnevi; İnsanlığın Ortak Bilgi ve Bilgelik Hazinesidir / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- Hayme Ana / Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
- Siyonist Markalarına Bağımlılık / Canan Coşar
- Şehrengize Yeni Bir Kapı Tut Elimi Killize / Dr. Kâmil Uğurlu
- Afrika'nın Şehirleri -39- Nuakşot / Dr. Serhat Onur
- Balıkesir Tren Garı'nda Tarih / Mehmet Kâmil Berse
- Balkanlardan Esintiler Sırbistan'ın Başkenti Belgrad -2- / Prof. Dr. H. Ömer Özden
- Eğin Dedikleri Bir Küçük Şehir -1- / Mehmet Kurtoğlu
- Zeyrek Çinili Hamam'ın Öyküsü / Hülya Günay
- Horasan'dan Anadolu'ya Ulaşanlar -3- / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
- Miami Günlerim / Alper Göncü
- Dört Yüzyıl Sonra Bir Büyük Adam / Mehmet Sermet Molu
- Hümâyûn -şiir- / Kâmil Uğurlu
- Uzak Asya'nın İncisi: Singapur / Dr. İsrafil Kuralay
- Gümüşhane'nin Saklı Güzellikleri / M. Nihat Malkoç
- Soğukçeşme Sokağından Yükselen Nâme / Mehmet Mazak
- Zulme Hayır! / Gözde Nur Sondül
- Londra Yazıları -5- Günbatımı: Mackenzie Garden / Ülker Gündoğdu
- "Sultanşehir Sivas" Üzerine Birkaç Kelam / İbrahim Yasak
- Filistin 56 Yıldır İşgalle Karşı Karşıya / Muhsin İlyas Subaşı
- Hangi Şehir ve Hangi Kültür / Ekrem Kaftan
- Şişli'deki "Papa Roncalli" Sokağının Hikâyesi -2- / Necla Dursun
- Saraypatı (yıldızpatı) / Bilal Arıoğlu
- Atlar Diyarı Kapadokya / Şifanur Özçelik Şirin
- Karaköy Meydanında Bir Asır Önce / Akın Kurtoğlu
- Özgen Gürbüz ile Müzik Üzerine -3- / Söyleşi: Oğuz Çetinoğlu
- Kalbimizin Sesi Mustafa Kutlu -2- / Mehmet Nuri Yardım
- Hafız Mustafa Sabri Küçükaşcı Hocamızın Ardından -3- / Zülgaip Akkuş
- Doğunun Serhat Şehirlerinde Kültür Kervanı -2- / İsmail Bingöl
- Müzikli Maarif Takvimi / Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:46