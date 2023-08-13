Şehir ve Kültür Dergisi Ağustos 109. Sayısı Yayında
Şehir ve Kültür Dergisinin 109. Sayısı Yayında
Biz'den...
Ağusos ayı, Türk tarihimizin zaferler ayıdır. Bin
yıldan bu yana Zaferlerin ağustos tarihli olanları- nı yazmaya kalksam bu sayfalar yetmeyecektir...
Ancak Türk çocuğu bu zaferleri sebepleri ve neti- celeri ile çok iyi bilmek ve öğrenmek zorundadır...
Eğitim sistemimizin bu minvalde olgunlaştırılması gerekir.
- Ve Yi̇ne Cezayi̇r Şehri̇ / Prof. Dr. Ümit Meri̇ç
- Beşi̇ktaş'ta Bayram Namazi Yahut Hagop'un Ekmekleri̇ / Dr. Kâmil Uğurlu
- Taşların Sanatçı Olarak Konuştuğu Şehir: Ti̇fli̇s / Dr. İsrafil Kuralay
- Başarili Gi̇ri̇şi̇mci̇leri̇ Etki̇li̇ Kılan Yedi̇ İlke / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- Balikesi̇r'de Bi̇r Evlâd-ı Fati̇han / Mehmet Kâmil Berse
- Kalei̇çi̇'nde Tari̇hi̇n İzi̇nden Yürümek... / M. Nihat Malkoç
- Ulus Rüzgârlı Ankara, Ulus'tan Başlar / Memiş Okuyucu
- Harare / Dr. Serhat Onur
- Tapınaklar Şehri "yokyakarta" -1- / Salih Doğan
- Şehi̇rleri̇n Donanımı Huzur Vaat Edi̇yor mu? / M. İlyas Subaşı
- Balkanlardan Esintiler Saraybosna -1- / Prof. Dr. H. Ömer Özden
- Küllerinden Yeniden Doğan Tarih Haydarpaşa Garı / Ülker Gündoğdu
- Alemdarlı "Beş Ünlü Ozan" / Serdar Yakar
- İli̇ç / Altınşehi̇r / Şifanur Özçelik Şi̇ri̇n
- Sâmi̇ha Anne'ni̇n Evi̇ (Numara 175) Müze Olmalı / Özge Senâ Bi̇geç
- 20. Asrın İlk Yarısında Köyde Tahsi̇l -3- / Prof. Dr. Adnan Karai̇smai̇loğlu
- Haylaz -Şiir- / Dr. Kâmil Uğurlu
- Prens Adaları Tutkununa Haz Veri̇r / Hülya Günay
- Ful-i̇ Bahri̇ (Fi̇lbahri̇) / Bilal Arıoğlu
- Sanatçının Kibi̇rle İmti̇hanı / İsmail Bi̇ngöl
- Saklı Bir Bahçe İzni̇k / Muhsin Duran
- Bir Sözlükten Daha Fazlası: Redhouse -2- / Necla Dursun
- Yusufeli̇'ye Son Bakış'ın Son Hi̇kayeleri̇ / Ülkü Önal
- Yeniden Doğuşun Sembolü: Zeyti̇n Ağacı / Elif Mert
- Dersaadet Hami̇di̇ye Ti̇caret Mektebi̇ ve Marmara Üni̇versi̇tesi̇ -3- / Dr. Önder Bayır
- Mimarimize Hizmet Eden Hoca Prof. Dr. Orhan Cezmi̇ Tuncer / Sadi Bayram
- Morcalı'da Yatsı Ezanı / Ahmet Tek
- İbni̇ Haldun ve Şehi̇rleri̇mi̇z -3- / Ahmet Nari̇noğlu
- Türkmeni̇stan Ata Vatanım -1- / Bekir Sıddık Soysal
- En Sevdiğim! Arzu İle Nasi̇p / Canan Coşar
- Mazi İle Âtî'yi Buluşturan Münevverimiz Prof. Dr. Sadetti̇n Ökten / Mehmet Nuri Yardım
- Yolumuz İstanbul'a Düştü -5- / Muhsin Karabay
- Mi̇lli̇ Kültürü Dünyaya Yaymak... / Ekrem Kaftan
- İstanbul'un Sıfatları / Mehmet Kurtoğlu
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.08.2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 14:21