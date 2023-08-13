Şehir ve Kültür Dergisi Ağustos 109. Sayısı Yayında

Şehir ve Kültür Dergisinin 109. Sayısı Yayında

Biz'den...

Ağusos ayı, Türk tarihimizin zaferler ayıdır. Bin

yıldan bu yana Zaferlerin ağustos tarihli olanları- nı yazmaya kalksam bu sayfalar yetmeyecektir...

Ancak Türk çocuğu bu zaferleri sebepleri ve neti- celeri ile çok iyi bilmek ve öğrenmek zorundadır...

Eğitim sistemimizin bu minvalde olgunlaştırılması gerekir.