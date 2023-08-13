Şehir ve Kültür Dergisi Ağustos 109. Sayısı Yayında, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisi Ağustos 109. Sayısı Yayında

13.08.2023 13:47 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisi Ağustos 109. Sayısı Yayında

Şehir ve Kültür Dergisinin 109. Sayısı Yayında

Biz'den...

Ağusos ayı, Türk tarihimizin zaferler ayıdır. Bin
yıldan bu yana Zaferlerin ağustos tarihli olanları- nı yazmaya kalksam bu sayfalar yetmeyecektir...
Ancak Türk çocuğu bu zaferleri sebepleri ve neti- celeri ile çok iyi bilmek ve öğrenmek zorundadır...
Eğitim sistemimizin bu minvalde olgunlaştırılması gerekir.

  • Ve Yi̇ne Cezayi̇r Şehri̇ / Prof. Dr. Ümit Meri̇ç
  • Beşi̇ktaş'ta Bayram Namazi Yahut Hagop'un Ekmekleri̇ / Dr. Kâmil Uğurlu
  • Taşların Sanatçı Olarak Konuştuğu Şehir: Ti̇fli̇s / Dr. İsrafil Kuralay
  • Başarili Gi̇ri̇şi̇mci̇leri̇ Etki̇li̇ Kılan Yedi̇ İlke / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
  • Balikesi̇r'de Bi̇r Evlâd-ı Fati̇han / Mehmet Kâmil Berse
  • Kalei̇çi̇'nde Tari̇hi̇n İzi̇nden Yürümek... / M. Nihat Malkoç
  • Ulus Rüzgârlı Ankara, Ulus'tan Başlar / Memiş Okuyucu
  • Harare / Dr. Serhat Onur
  • Tapınaklar Şehri "yokyakarta" -1- / Salih Doğan
  • Şehi̇rleri̇n Donanımı Huzur Vaat Edi̇yor mu? / M. İlyas Subaşı
  • Balkanlardan Esintiler Saraybosna -1- / Prof. Dr. H. Ömer Özden
  • Küllerinden Yeniden Doğan Tarih Haydarpaşa Garı / Ülker Gündoğdu
  • Alemdarlı "Beş Ünlü Ozan" / Serdar Yakar
  • İli̇ç / Altınşehi̇r / Şifanur Özçelik Şi̇ri̇n
  • Sâmi̇ha Anne'ni̇n Evi̇ (Numara 175) Müze Olmalı / Özge Senâ Bi̇geç
  • 20. Asrın İlk Yarısında Köyde Tahsi̇l -3- / Prof. Dr. Adnan Karai̇smai̇loğlu
  • Haylaz -Şiir- / Dr. Kâmil Uğurlu
  • Prens Adaları Tutkununa Haz Veri̇r / Hülya Günay
  • Ful-i̇ Bahri̇ (Fi̇lbahri̇) / Bilal Arıoğlu
  • Sanatçının Kibi̇rle İmti̇hanı / İsmail Bi̇ngöl
  • Saklı Bir Bahçe İzni̇k / Muhsin Duran
  • Bir Sözlükten Daha Fazlası: Redhouse -2- / Necla Dursun
  • Yusufeli̇'ye Son Bakış'ın Son Hi̇kayeleri̇ / Ülkü Önal
  • Yeniden Doğuşun Sembolü: Zeyti̇n Ağacı / Elif Mert
  • Dersaadet Hami̇di̇ye Ti̇caret Mektebi̇ ve Marmara Üni̇versi̇tesi̇ -3- / Dr. Önder Bayır
  • Mimarimize Hizmet Eden Hoca Prof. Dr. Orhan Cezmi̇ Tuncer / Sadi Bayram
  • Morcalı'da Yatsı Ezanı / Ahmet Tek
  • İbni̇ Haldun ve Şehi̇rleri̇mi̇z -3- / Ahmet Nari̇noğlu
  • Türkmeni̇stan Ata Vatanım -1- / Bekir Sıddık Soysal
  • En Sevdiğim! Arzu İle Nasi̇p / Canan Coşar
  • Mazi İle Âtî'yi Buluşturan Münevverimiz Prof. Dr. Sadetti̇n Ökten / Mehmet Nuri Yardım
  • Yolumuz İstanbul'a Düştü -5- / Muhsin Karabay
  • Mi̇lli̇ Kültürü Dünyaya Yaymak... / Ekrem Kaftan
  • İstanbul'un Sıfatları / Mehmet Kurtoğlu
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.08.2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 14:21
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber mehmet kamil berse şehir ve kültür
← Ay Vakti  dergisinin Temmuz-Ağustos Sayısı 2023 Yayında

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