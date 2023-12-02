Şehir ve Kültür Dergisi Aralık 113. Sayısı Çıktı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisi Aralık 113. Sayısı Çıktı

02.12.2023 08:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisi Aralık 113. Sayısı Çıktı

Şehir ve Kültür Dergisi Aralık 113. Sayısı Çıktı

İçindekiler:

  • Kudüs ve Mescid-i Aksâ Sevdamız -2- / Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
  • Ebabil -şiir- / Kâmil UĞURLU
  • Türkler, Kudüs'ün Sahibi Değil Koruyucularıydı / Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
  • Gazi ve Gazi Terbiye (Enstitüsü) / Dr. Kâmil UĞURLU
  • İstanbul'da Tünel ve Metro Han / Mehmet Kâmil BERSE
  • Mevlânâ ve 750. Vuslat Yıldönümü / Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
  • Buğday -şiir- / Can CEYLAN
  • Kırgızistan / Dr. İsrafil KURALAY
  • Berse, Şehirlerle İnsanları Anlatıyor! / Muhsin İlyas SUBAŞI
  • Yılbaşı Çiçeği / Bilal ARIOĞLU
  • Londra Yazıları -4- Yedi Kız Kardeş: Seven Sisters / Ülker GÜNDOĞDU
  • Kırkağaç / İmdat AKKOYUN
  • Afrika'nın Şehirleri -38- Gat / Dr. Serhat ONUR
  • Beşiktaş Tramvay Römizi / Akın KURTOĞLU
  • Doğunun Serhat Şehirlerinde Kültür Kervanı -1- / İsmail BİNGÖL
  • Hafız Mustafa Sabri Küçükaşcı Hocamızın Ardından -2- / Zülgaip AKKUŞ
  • Sen ki Ey Kudüs... / Şifanur Özçelik ŞİRİN
  • Filistin'de Kadın Olmak Ateşten Gömlek Giymektir / M. Nihat MALKOÇ
  • Gazze'de Kıyamet Günleri! -1- / Sabri GÜLTEKİN
  • Musahip / Dr. Ömer Faruk AKINCI
  • Ah Şu Kapalıçarşı -2- / Mehmet Sermet MOLU
  • Dünya Küçüldü, Şehirler Yakınlaştı / İbrahim YASAK
  • Özgen Gürbüz ile Müzik Üzerine Sohbet -2- / Söyleşi: Oğuz ÇETİNOĞLU
  • Bir Yolda İki Yolcu: Kanaat ve Bereket / Canan COŞAR
  • Bekir Sıddık Soysal ile Söyleşi / Söyleşi: Leyla YILDIZ
  • Trabzon'un Ortasında Üç Hisar / Mehmet MAZAK
  • İstanbul'un Tarihinden Mozaik Hikâyesi / Hülya GÜNAY
  • Kalbimizin Sesi Mustafa Kutlu / Mehmet Nuri YARDIM
  • Kurtuluş Parkı / Memiş OKUYUCU
  • Vefa, Filizlendiren Mektep 151, Mehmet Akif Ersoy 150 Yaşında / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
  • Şişli'deki "Papa Roncalli" Sokağının Hikâyesi -1- / Necla DURSUN
  • Balkanlardan Esintiler Sırbistan'ın Başkenti Belgrad -1- / Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
  • Hititlerin Başkenti: Hattuşaş / Elif MERT
  • Güle Güle Giden Adam / Muhsin DURAN
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 01:45
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