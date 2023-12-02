Şehir ve Kültür Dergisi Aralık 113. Sayısı Çıktı
Şehir ve Kültür Dergisi Aralık 113. Sayısı Çıktı
İçindekiler:
- Kudüs ve Mescid-i Aksâ Sevdamız -2- / Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
- Ebabil -şiir- / Kâmil UĞURLU
- Türkler, Kudüs'ün Sahibi Değil Koruyucularıydı / Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
- Gazi ve Gazi Terbiye (Enstitüsü) / Dr. Kâmil UĞURLU
- İstanbul'da Tünel ve Metro Han / Mehmet Kâmil BERSE
- Mevlânâ ve 750. Vuslat Yıldönümü / Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
- Buğday -şiir- / Can CEYLAN
- Kırgızistan / Dr. İsrafil KURALAY
- Berse, Şehirlerle İnsanları Anlatıyor! / Muhsin İlyas SUBAŞI
- Yılbaşı Çiçeği / Bilal ARIOĞLU
- Londra Yazıları -4- Yedi Kız Kardeş: Seven Sisters / Ülker GÜNDOĞDU
- Kırkağaç / İmdat AKKOYUN
- Afrika'nın Şehirleri -38- Gat / Dr. Serhat ONUR
- Beşiktaş Tramvay Römizi / Akın KURTOĞLU
- Doğunun Serhat Şehirlerinde Kültür Kervanı -1- / İsmail BİNGÖL
- Hafız Mustafa Sabri Küçükaşcı Hocamızın Ardından -2- / Zülgaip AKKUŞ
- Sen ki Ey Kudüs... / Şifanur Özçelik ŞİRİN
- Filistin'de Kadın Olmak Ateşten Gömlek Giymektir / M. Nihat MALKOÇ
- Gazze'de Kıyamet Günleri! -1- / Sabri GÜLTEKİN
- Musahip / Dr. Ömer Faruk AKINCI
- Ah Şu Kapalıçarşı -2- / Mehmet Sermet MOLU
- Dünya Küçüldü, Şehirler Yakınlaştı / İbrahim YASAK
- Özgen Gürbüz ile Müzik Üzerine Sohbet -2- / Söyleşi: Oğuz ÇETİNOĞLU
- Bir Yolda İki Yolcu: Kanaat ve Bereket / Canan COŞAR
- Bekir Sıddık Soysal ile Söyleşi / Söyleşi: Leyla YILDIZ
- Trabzon'un Ortasında Üç Hisar / Mehmet MAZAK
- İstanbul'un Tarihinden Mozaik Hikâyesi / Hülya GÜNAY
- Kalbimizin Sesi Mustafa Kutlu / Mehmet Nuri YARDIM
- Kurtuluş Parkı / Memiş OKUYUCU
- Vefa, Filizlendiren Mektep 151, Mehmet Akif Ersoy 150 Yaşında / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
- Şişli'deki "Papa Roncalli" Sokağının Hikâyesi -1- / Necla DURSUN
- Balkanlardan Esintiler Sırbistan'ın Başkenti Belgrad -1- / Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
- Hititlerin Başkenti: Hattuşaş / Elif MERT
- Güle Güle Giden Adam / Muhsin DURAN
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 01:45