Şehir ve Kültür Dergisi Ekim 2023 Sayı 111 Yayında

Şehir ve Kültür Dergisi Ekim 2023 Sayısı 111 Yayında

Bizden...

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,

Tanburî Cemil bey çalıyor eski plakta. Yahya Kemâl

Okullarımız eğitim sezonunu açtılar. Yeni bir sene yeni bir dönem yeni bir nesil bir sene içinde deveran edecek, küçükler büyüyecek, öğrenecekler öğrendikleri ile bakış açıları değişecek, geleceğe daha umutla sevgiyle bilerek bakacaklar... Yeni şeyler öğrenecekler. Özellikle insanlar gelişme çağında yeni kokuları hissettikçe, yeni tatları aldıkça, yeni yerlergördükçe, yeni kelimeler öğrendikçe yeni insanlar tanıdıkça zekaları gelişiyor zihinleri berraklaşıyor... Yeni öğrenilen şeyler başarıyı getirir, başarıyla hemhal olanlar öğrenmeyi kendilerine şiar edinirler...

Mehmet Kâmil Berse

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