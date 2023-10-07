Şehir ve Kültür Dergisi Ekim 2023 Sayı 111 Yayında
Şehir ve Kültür Dergisi Ekim 2023 Sayısı 111 Yayında
Bizden...
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanburî Cemil bey çalıyor eski plakta. Yahya Kemâl
Okullarımız eğitim sezonunu açtılar. Yeni bir sene yeni bir dönem yeni bir nesil bir sene içinde deveran edecek, küçükler büyüyecek, öğrenecekler öğrendikleri ile bakış açıları değişecek, geleceğe daha umutla sevgiyle bilerek bakacaklar... Yeni şeyler öğrenecekler. Özellikle insanlar gelişme çağında yeni kokuları hissettikçe, yeni tatları aldıkça, yeni yerlergördükçe, yeni kelimeler öğrendikçe yeni insanlar tanıdıkça zekaları gelişiyor zihinleri berraklaşıyor... Yeni öğrenilen şeyler başarıyı getirir, başarıyla hemhal olanlar öğrenmeyi kendilerine şiar edinirler...
Mehmet Kâmil Berse
İçindekiler:
- Bir Mabetle Aralanan Zaman Perdesi: Bursa -2- / Prof. Dr. Ümit MERİÇ
- Kubbetül İslam: Buhara / Prof. Dr. Abdulhamit AVŞAR
- Geçtİ Bor'un Pazarı... Niğde Şehrengizi / Dr. Kâmil UĞRLU
- İşgal İstanbul'unda Şehrin İnsanlari / Mehmet Kâmil BERSE
- Horasan'dan Anadolu'ya Ulaşanlar -1- / Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
- Samimiyet ve Şehir / Mehmet MAZAK
- Erzurumlu Ebubekir Efendi -2- / Dr. İsrafil KURALAY
- Mamure Öz ve Minane'nin Çiçekleri -2- / Söyleşi: Ahmet Faruk Aygün
- Köyler Şehirleşecek Mi? / Muhsin İlyas SUBAŞI
- Şehir, Medeniyetin Direğidir / Doç. Dr. Can CEYLAN
- Gönül Kazananlara Dünyanın Bütün Kapıları Açılır / Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
- İstanbul'un Fethi (Yankı ve Sırları) / Mehmet KURTOĞLU
- Ud, Şarkı ve Sevdalı Sesler Üzerine / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
- Molla Zeyrek Camisi / Hülya GÜNAY
- İstanbul'da Gurup ve Mehtap! / Mehmet Sermet MOLU
- Güneşle Oyun Oynadım -şiir- / Dr. Kâmil UĞURLU
- Librevil / Dr. Serhat ONUR
- Dost, Ağabey ve Bilge İnsan Prof. Dr. Ali KURT / İsmail BİNGÖL
- Hüsn-ü Hat'a Adanmış Güzel Bir Ömür: Hasan ÇELEBİ / Mehmet Nuri YARDIM
- Bir Yazar: Kenan Hulusi Koray Bir Şehir: Karnabad Bir Kitap: Osmanoflar / Necla DURSUN
- Kemaliye/Eğin -2- / Şifanur Özçelik ŞİRİN
- Hazan Dalı / Bilal ARIOĞLU
- Londra Yazıları -2- Kıyamet Kitabı'na Göre Çiftçi: Tottenham / Ülker GÜNDOĞDU
- Kitaba ve Okumaya Dair / Ezgi Elçin OYNAK
- Balkanlardan Esintiler Bosna Hersek -2- / Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
- Demre'den Anti̇k Kentlere ve Zamana Tanıklık Etmek / M. Nihat MALKOÇ
- Eski Fotoğrafları "Okumak" Karlar Altında Bir Aksaray Sabahı / Akın KURTOĞLU
- Kahramanmaraş'ta Gavur Gölü -2- / Serdar YAKAR,
- Musikî Denince; İbn'ül-Emin Mahmud Kemâl İnal / Özgen GÜRBÜZ
- Bu Dünyadan Bir Lezzet Ustası Sezai Usta Geçti / Sabri GÜLTEKİN
- Bir Şehir Bir İnsan Mehmet Kurtoğlu / Canan COŞAR
- Türkiye'nin Kısa Tarihi: İlk Meclis: Kurucu Meclisin Kuruluş Ruhu / Memiş OKUYUCU
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 07.10.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 21:56