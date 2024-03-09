Şehir ve Kültür Dergisi Mart 116. Sayısı Çıktı
Giden geri döner mi?
Dönmese bahar her sene yeniden geri gelir mi?
Ölen bir daha dirilir mi?
Dirilmese şu çiçekler baharda yeniden dirilir mi?
İnsan neyi bekler...
İnsan diriliş gününü bekler...
Can kuşunun geri geleceği günü bekler
O gün geldiğinde insan neden korkar?
İnsan yapıp ettiklerinden korkar...
Bu dünyada ne ektiysen ahirette onu biçersin.
İyiliğin tohumundan kötülük, kötülüğün tohumundan iyilik dirilmez.
Peki insanı emin kılan şey nedir?
Kalbidir
Kalbi pür olmayanın ne insanlığı emindir, ne evveli ne de ahiri....
Şehir ve Kültür Dergisinin Mart 2024 tarihli 116. sayısında yer alan yazılar:
- Mezopotamya'nın Taçsız Kraliçesi: Mardin / Prof. Dr. Ümit MERİÇ
- Kütahya'nın Şanlı Geçmişinden Bir Kesit: Germiyanoğulları / Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
- Kudüs Kokulu Şehir: Mardin / Mehmet MAZAK
- Dünyada Ortak Akıl, Hem Kültürün Hem Ekonominin Temelidir / Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
- Meraklı Bir Hikaye Michel Angelo, Ayasofya ve Köprü -2- / Dr. Kâmil UĞURLU
- Darüşşafaka Lisesi / Mehmet Kâmil BERSE
- Horasan'dan Anadolu'ya Ulaşanlar -5- / Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
- Erzurum Atatürk Ünv. Tarım Müzesi / Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
- Afrika'nın Şehirleri -41- Bangui / Dr. Serhat ONUR
- Adana Taşköprü ve Değerlerimiz / Halim GARİP
- Şehrin Haleri -2- / Ahmet NARİNOĞLU
- Büyük Mübadele / Erbay KÜCET
- Hoş Geldin Ayların Sultanı / Canan COŞAR
- Mekke Yollarında -1- / Dr. İsrafil KURALAY
- Doğal bir Şifa Kaynağı: Ayder Kaplıcaları / M. Nihat MALKOÇ
- İlhami Emin'le "Yürüyen Duvar -2- / Necla DURSUN
- Kudûs-ü Şerif'ten Son Nâme -şiir- / Kâmil UĞURLU
- Hafiz Mustafa Sabri Küçükaşcı Hocamızın Ardından -5- / Zülgaip AKKUŞ
- Ni̇ğde'de Üç İbikli Arsa / Alper GÖNCÜ
- Sümbül / Bilal ARIOĞLU
- Edirne / Seher Keçe TÜRKER
- Vakt-i Nergis ve Urla / Şifanur Özçelik ŞİRİN
- Üstün İnanç'ın Ardından Tahassüsler / Mehmet Nuri YARDIM
- "Üstün İnanç" Edebi Penceresinden Hayati / Hülya GÜNAY
- Eğirdir'den Yeşilada'ya Yol Gider -2- / Hasan ARIKAN
- Şehirlerin İki Belalı Yanı / Muhsin İlyas SUBAŞI
- Londra Yazıları -7- Higbury & Islington Holloway Road: Hac Yolu / Ülker GÜNDOĞDU
- Anadolu Mecmuası'nda Erzurum -2- / İsmail BİNGÖL
- Fehim Bey Yokuşu / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
- İbrahim Müteferrika'nın Kültür Dünyasından Yansıyanlar -1- / Ayşe KASAP
- Güneş Doğarken Kahramanmaraş Yıkılıyordu / Serdar YAKAR
- Gülnûş Emetullah Sultan ve Vasiyyeti -1- / Dr. Önder BAYIR
- Urfa'da Bir İstanbul Rüyası -2- / Abdürrahim DİNDARZADE
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.03.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 03:00