Şehir ve Kültür Dergisi Mart 116. Sayısı Çıktı

Giden geri döner mi?

Dönmese bahar her sene yeniden geri gelir mi?

Ölen bir daha dirilir mi?

Dirilmese şu çiçekler baharda yeniden dirilir mi?

İnsan neyi bekler...

İnsan diriliş gününü bekler...

Can kuşunun geri geleceği günü bekler

O gün geldiğinde insan neden korkar?

İnsan yapıp ettiklerinden korkar...

Bu dünyada ne ektiysen ahirette onu biçersin.

İyiliğin tohumundan kötülük, kötülüğün tohumundan iyilik dirilmez.

Peki insanı emin kılan şey nedir?

Kalbidir

Kalbi pür olmayanın ne insanlığı emindir, ne evveli ne de ahiri....

Şehir ve Kültür Dergisinin Mart 2024 tarihli 116. sayısında yer alan yazılar: