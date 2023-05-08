Şehir ve Kültür Dergisi Mayıs 106. Sayı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisi Mayıs 106. Sayı

08.05.2023 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisi Mayıs 106. Sayı

İçindekiler

  • Cezayir'de On Gece Geçmişe Açılan Kapı: Kazba Dr. Ümit MERİÇ
  • Mercidâbık'ta Kilis Şehrâyini Kâmil UĞURLU
  • Türk Yurdu Kırım ve 1944 Kırım Tatar Soykırımı Mehmet Kâmil BERSE
  • Dünya Barışının Yapıcıları; Bir Elinde Mesnevi Bir Elinde Mukaddime Olanlardır Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
  • Altay Dağlarının Eteklerinde Bir Türk Şehri: Bayan Ölgii İsrafil KURALAY
  • Aykız'ın Dedikleri -şiir- Kâmil UĞURLU
  • Douala Serhat ONUR
  • Mudanya'da Bir Gün Şifanur Özçelik ŞİRİN
  • Kırım, Huzura Hasret Huzur, Kırım'ın, Hakkı Sabri GÜLTEKİN
  • Acıbadem'in Nişantaşı Ülker GÜNDOĞDU
  • Bir Bağ-ı İrem'dir Trabzon Nihat MALKOÇ
  • Köydeki Şehir Kitaplığı ve Evraklar Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
  • İstanbul'da İstanbul'un Mayıs Ayını Yaşamak Hülya GÜNAY
  • Kültür Envanterimizde Üsküp Dükkancık Camii Necla DURSUN
  • Yaşayan Bilge Yazarımız: Şerif Aydemir Ekrem KAFTAN
  • El Emeği Göz Nuru Sandık Bekçileri Canan COŞAR
  • Şairler Milletlerin ve Şehirlerin Sözcüsüdür Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
  • Süsen (İris) Bilal ARIOĞLU
  • Kelimelerin Düşündürdüğü Hayat-Ömüryaşam-Yaşantı Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU
  • Şehirde Kuş Sesleri -2- Deprem Günlüğü İsmail GÖKTÜRK
  • Ayasofya Bir Aşk Emanetidir Muhsin İlyas SUBAŞI
  • Sagara Ülkü ÖNAL
  • Şehrin Zor Zamanları -2- Ahmet NARİNOĞLU
  • Âşk Yok Olmaktır Gözde Nur SONDÜL
  • Şehirde Bir Gönül İnsanı Özdemir Özsoy Mehmet Nuri YARDIM
  • Adana'ya Varınca... Seher Keçe TÜRKER
  • Trabzon'dan Zigana'ya -2- İbrahim YASAK
  • Yolumuz İstanbul'a Düştü -2- Muhsin KARABAY
  • Niğde Tabaklı, Keçebeli Mezarlığına Dair Mustafa ERYAMAN
  • Filiz Çağman, Seçme Makaleler Salih DOĞAN
  • Bir Devrin Futbol Anatomisi ve Jupp Derwal Memiş OKUYUCU
  • Balkanlardan Esintiler Arnavutluk Dr. H. Ömer ÖZDEN
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 23:02
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