Şehir ve Kültür Dergisinin 100. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisinin 100. Sayısı Yayımlandı

01.11.2022 08:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 100. Sayısı Yayımlandı

İçindekiler

  • "Açıl Susam Açıl" Prof. Dr. Ümit Meriç

  • Kasım, Doğu Türkistan'da Bağımsız Cumhuriyetler Ayı Prof. Dr. Abdülhamit Avşar

  • Şehir ve Kültür Dergisi 100. Sayıya Ulaştı H. Ömer Özden

  • Hz. Pir ve Bozulan Gelenek Kâmil Uğurlu

  • Mesnevi'nin Irmağında Yıkananlar Tertemizdirler Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

  • Şehir ve Kültür'de Yüzde Yüz Mehmet Kâmil Berse

  • 100. Sayı Atlası Necla Dursun

  • Nemrut Dağı Şifanur Özçelik Şirin

  • Şehir İnsan ve Mimari Ahmet Köseoğlu

  • Geçmişle Bugünü Kucaklayan Rüya Şehir: Antalya M. Nihat Malkoç

  • Şafşavan Dr. Serhat Onur

  • Mekânların Ruhu Üzerine-2 Prof. Dr. Yusuf Balcı

  • Kravatı Boynunda Şifa Kent: Ankara Canan Coşar

  • Topkapı Sarayı'nda Baklava Alayı ve Muayede Merasimi Zülgaip Akkuş

  • Türkçenin Şairleri Erbay Kücet

  • Köydeki Şehir Kitapları -1 Adnan Karaismailoğlu

  • Şehir Kültüründe Edebiyat Muhsin İlyas Subaşı

  • Efsaneleriyle Ünlü Mardin Kalesi Şakir Diclehan

  • Kar Mı Yağmış Şu Harput'un Başına İbrahim Yasak

  • Kutsal Şehir Mekke ve Casusları -2 Fatma Çetin

  • Ne Günlere Kaldık Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu

  • İBB-Sultanahmet Projesinin Düşündürdükleri-1 Cem Eriş

  • Güzel İnsanları Kadar Vardır, Şehirler Fahri Tuna

  • Somut Olmayan Kültürel Miraslarımız Mehmet Mazak

  • Bingöl Hüseyin Yürük

  • Erzurum Murat Paşa Camii İsmail Bingöl

  • Şehrin İçime Mevzilenen Semti: Bostancı Ülker Gündoğdu

  • Hep Böyle Kal... Anadolu Kavağı Hülya Günay

  • Yolumuz Hacıbektaş'a Düştü Muhsin Karabay

  • İşgal Yıllarında İstanbul -1 Sabri Gültekin

  • Türkçemize Kol Kanat Geren İlim Adamı: Mertol Tulum Mehmet Nuri Yardım

  • Dansın Dinsel Ayine Dönüştüğü Ülke: Brezilya Mehmet Kurtoğlu

  • İki Özbekistan -5- Huma Kuşu Mehmet Cemal Çifçigüzeli

  • Ali Emîrî'nin Kütüphanesi'nden İcâzet Örnekleri Melek Genç Boyacı

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 01.11.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 01:25
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