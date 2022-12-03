Şehir ve Kültür Dergisinin 101. Sayısı Yayımlandı
Şehir ve Kültür Dergisinin 101. sayısında yer alan eserler ve yazarları şöyledir:
- Türk Tarihinde Unutulan Bir Başkent: Yarkent Abdulhamit Avşar
- Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi Kâmil Uğurlu
- Şehirler ve Şehirlileri İle Balıkesir Mehmet Kâmil Berse
- Mogadişu Dr. Serhat Onur
- Yiğitlerin Harman Olduğu Ova Muş Fahri Tuna
- Serhatlardaki Sevdamız Kars İbrahim Yasak
- Dünya Köklü Kültürleri Olanların Güçlü Ekonomileri Olur Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- 750. Vuslat Yıldönümü ve Mevlânâ Araştırmaları Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
- Bitlis Hüseyin Yürük
- Saray Atlarına Kavuşuyor Zülgaip Akkuş
- Rey'in Küllerinden Doğan Tahran Şehri Muhsin İlyas Subaşı
- Şehirlerin Kültür Elçileri -1- Şakir Diclehan
- İİBB'nin Sultanahmet Projesinin Düşündürdükleri -2- Cem Eriş
- Hasarlı Hassasiyetin Himayesinde Yıpranmış Şiirler Necla Dursun
- Çağdaşlaşma Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu
- Erzurum Seher Keçe Türker
- Huma Kuşu Mehmet Cemal Çifçigüzeli
- Martköylü Ahşap Sanatçısı Veyis Mahir Salih Yancı
- İşgal Yıllarında İstanbul -2- Sabri Gültekin
- Toprak, Ziraat ve Bahçe Bilal Can
- Üsküp Prof. Dr. H. Ömer Özden
- "Kim Yaşamış Kendi Adına" İsmail Bingöl
- İstanbul'da Kaybolan Var Mı? Erbay Kücet
- Har-ı Bülbül Bilal Arıoğlu
- Martı Hakkı İbrahim Başer
- Balıkesir'in Manevi Mimarı Şeyh Lütfullah Mehmet Mazak
- Kolombiya Notları Mehmet Beyhan
- Eskişehir Şifanur Özçelik Şirin
- Aşiyan Yollarından Hülya Günay
- Caddebostan Metamorfozu... Ülker Gündoğdu
- Yolumuz Memleketimiz Karacasu'ya Düştü Muhsin Karabay
- Erdemli Bir Yayın Hareketi: Ebubekir Erdem Memiş Okuyucu
- Yakut Nuri Durucu
- Edebiyatımızın Zarif Kulesi: Doğan Hızlan Mehmet Nuri Yardım
- Zamanı Aşan Şehirler Hülya Günay
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 19:18