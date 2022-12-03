Şehir ve Kültür Dergisinin 101. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisinin 101. Sayısı Yayımlandı

03.12.2022 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 101. Sayısı Yayımlandı

Şehir ve Kültür Dergisinin 101. sayısında yer alan eserler ve yazarları şöyledir:

  • Türk Tarihinde Unutulan Bir Başkent: Yarkent Abdulhamit Avşar
  • Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi Kâmil Uğurlu
  • Şehirler ve Şehirlileri İle Balıkesir Mehmet Kâmil Berse
  • Mogadişu Dr. Serhat Onur
  • Yiğitlerin Harman Olduğu Ova Muş Fahri Tuna
  • Serhatlardaki Sevdamız Kars İbrahim Yasak
  • Dünya Köklü Kültürleri Olanların Güçlü Ekonomileri Olur Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
  • 750. Vuslat Yıldönümü ve Mevlânâ Araştırmaları Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
  • Bitlis Hüseyin Yürük
  • Saray Atlarına Kavuşuyor Zülgaip Akkuş
  • Rey'in Küllerinden Doğan Tahran Şehri Muhsin İlyas Subaşı
  • Şehirlerin Kültür Elçileri -1- Şakir Diclehan
  • İİBB'nin Sultanahmet Projesinin Düşündürdükleri -2- Cem Eriş
  • Hasarlı Hassasiyetin Himayesinde Yıpranmış Şiirler Necla Dursun
  • Çağdaşlaşma Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu
  • Erzurum Seher Keçe Türker
  • Huma Kuşu Mehmet Cemal Çifçigüzeli
  • Martköylü Ahşap Sanatçısı Veyis Mahir Salih Yancı
  • İşgal Yıllarında İstanbul -2- Sabri Gültekin
  • Toprak, Ziraat ve Bahçe Bilal Can
  • Üsküp Prof. Dr. H. Ömer Özden
  • "Kim Yaşamış Kendi Adına" İsmail Bingöl
  • İstanbul'da Kaybolan Var Mı? Erbay Kücet
  • Har-ı Bülbül Bilal Arıoğlu
  • Martı Hakkı İbrahim Başer
  • Balıkesir'in Manevi Mimarı Şeyh Lütfullah Mehmet Mazak
  • Kolombiya Notları Mehmet Beyhan
  • Eskişehir Şifanur Özçelik Şirin
  • Aşiyan Yollarından Hülya Günay
  • Caddebostan Metamorfozu... Ülker Gündoğdu
  • Yolumuz Memleketimiz Karacasu'ya Düştü Muhsin Karabay
  • Erdemli Bir Yayın Hareketi: Ebubekir Erdem Memiş Okuyucu
  • Yakut Nuri Durucu
  • Edebiyatımızın Zarif Kulesi: Doğan Hızlan Mehmet Nuri Yardım
  • Zamanı Aşan Şehirler Hülya Günay
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 19:18
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