Şehir ve Kültür Dergisinin 102. Sayısı Yayımlandı
Şehir ve Kültür dergisinin 102. sayısında şu eserler yer aldı:
- Cezayir'de On Gece ve Bir Gece Merhaba Afrika Prof. Dr. Ümit Meriç
- Bizim Şehirlerimizde; Gazali, Mevlânâ, İbn Haldun Sevilir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- Üsküdar'a Gider İken... Kâmil Uğurlu
- Moğolları Şehir Kültürü Ehlileştirdi! Muhsin İlyas Subaşı
- Bir Taşımlık Kahvemizin Hikâyesi Mehmet Kâmil Berse
- Bir Tatlı Huzur Safranbolu Hülya Günay
- Antananarivor Dr. Serhat Onur
- Kutsal Emanetler Dâiresi ve Hırka-ı Saâdet Ziyaretleri Zülgaip Akkuş
- Kadırga Şiir Kâmil Uğurlu
- Yolumuz Afrodisias'a Geyre'ye Düştü Muhsin Karabay
- Bir Avuç Toprağın Ardından Ömürlük Ağıtlar Canan Coşar
- Unutulan Mahzun Başkentimiz Dimetoka Fahri Tuna
- Hüznün Beyaz Öyküsü Sarıkamış İbrahim Yasak
- Şehirlerde Okunaklılık Necla Dursun
- Türküler Sevdamızdır Bizim Gaziantep Şifanur Özçelik
- Burdur Hüseyin Yürük
- Tarih Kokan ve Huzur Veren Bir Sokak: Kirazlı Mescit -1- Ayşe Kasap
- Hint Okyanusulamu Adasında Çağa Meydan Okuyan Kutlu Kerpiç Ev Salih Doğan
- Köydeki Şehir Kitapları -2- Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
- Kültür ve Teknoloji Ekrem Kaftan
- Gülnar Hatun'un Şehri Gülnar Mehmet Mazak
- Zanbak Zambak Bilal Arıoğlu
- Kasaba Günlüğü? Ahmet Narinoğlu
- İşgal Yıllarında İstanbul -3- Sabri Gültekin
- Maarif'in Türkçesi Memiş Okuyucu
- Balkan Seyahati Makedonya Üsküp -2- Prof. Dr. H. Ömer Özden
- Erenler Semti Erenköy Ülker Gündoğdu
- Güllü Hoca (İbrahim Gül) Serdar Yakar
- Safir Nuri Durucu
- Hikâyesi Olan Şehirler İsmail Bingöl
- Şehirlerin Kültür Elçileri -2- Dr. Şakir Diclehan
- Sâmiha Ayverdi'nin Yakın Talebesi Özcan Ergiydiren Mehmet Nuri Yardım
- Bir Fener Söndü Muhsin Duran
- Erzurum -2- Seher Keçe Türker
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 31.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:59