Şehir ve Kültür Dergisinin 102. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisinin 102. Sayısı Yayımlandı

31.12.2022 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 102. Sayısı Yayımlandı

Şehir ve Kültür dergisinin 102. sayısında şu eserler yer aldı:

  • Cezayir'de On Gece ve Bir Gece Merhaba Afrika Prof. Dr. Ümit Meriç
  • Bizim Şehirlerimizde; Gazali, Mevlânâ, İbn Haldun Sevilir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
  • Üsküdar'a Gider İken... Kâmil Uğurlu
  • Moğolları Şehir Kültürü Ehlileştirdi! Muhsin İlyas Subaşı
  • Bir Taşımlık Kahvemizin Hikâyesi Mehmet Kâmil Berse
  • Bir Tatlı Huzur Safranbolu Hülya Günay
  • Antananarivor Dr. Serhat Onur
  • Kutsal Emanetler Dâiresi ve Hırka-ı Saâdet Ziyaretleri Zülgaip Akkuş
  • Kadırga Şiir Kâmil Uğurlu
  • Yolumuz Afrodisias'a Geyre'ye Düştü Muhsin Karabay
  • Bir Avuç Toprağın Ardından Ömürlük Ağıtlar Canan Coşar
  • Unutulan Mahzun Başkentimiz Dimetoka Fahri Tuna
  • Hüznün Beyaz Öyküsü Sarıkamış İbrahim Yasak
  • Şehirlerde Okunaklılık Necla Dursun
  • Türküler Sevdamızdır Bizim Gaziantep Şifanur Özçelik
  • Burdur Hüseyin Yürük
  • Tarih Kokan ve Huzur Veren Bir Sokak: Kirazlı Mescit -1- Ayşe Kasap
  • Hint Okyanusulamu Adasında Çağa Meydan Okuyan Kutlu Kerpiç Ev Salih Doğan
  • Köydeki Şehir Kitapları -2- Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
  • Kültür ve Teknoloji Ekrem Kaftan
  • Gülnar Hatun'un Şehri Gülnar Mehmet Mazak
  • Zanbak Zambak Bilal Arıoğlu
  • Kasaba Günlüğü? Ahmet Narinoğlu
  • İşgal Yıllarında İstanbul -3- Sabri Gültekin
  • Maarif'in Türkçesi Memiş Okuyucu
  • Balkan Seyahati Makedonya Üsküp -2- Prof. Dr. H. Ömer Özden
  • Erenler Semti Erenköy Ülker Gündoğdu
  • Güllü Hoca (İbrahim Gül) Serdar Yakar
  • Safir Nuri Durucu
  • Hikâyesi Olan Şehirler İsmail Bingöl
  • Şehirlerin Kültür Elçileri -2- Dr. Şakir Diclehan
  • Sâmiha Ayverdi'nin Yakın Talebesi Özcan Ergiydiren Mehmet Nuri Yardım
  • Bir Fener Söndü Muhsin Duran
  • Erzurum -2- Seher Keçe Türker
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 31.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:59
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