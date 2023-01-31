Şehir ve Kültür Dergisinin 103. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

Şehir ve Kültür Dergisinin 103. Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Şehir ve Kültür Dergisinin 103. Sayısı Yayımlandı

31.01.2023 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 103. Sayısı Yayımlandı

Şehir ve Kültür dergisinin 103. sayısında aşağıdaki eserler yer aldı.

  • Cezayir'de On Gece ve Bir Gece Cezayir Ne Kadar da Bizimmiş / Prof. Dr. Ümit Meriç
  • Şehirler, Medeniyetlerin ve Edebiyatların Üniversiteleridir / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
  • Rami Kütüphanesi'nin Açılışına Tanık Olduk / Mehmet Kâmil Berse
  • "Sana Dün Seyrantepe'den Baktım Aziz İstanbul" / Kâmil Uğurlu
  • Şehir Üzerine Notlar / Mehmet Mertoğlu
  • Köydeki Şehir Kitapları -3- / Prof. Dr. Adnan Karaismiloğlu
  • Kigali / Dr. Serhat Onur
  • Enverî Paşa'ya Sitem -Şiir- / Kâmil Uğurlu
  • Kamusal Sanat / Necla Dursun
  • Hikâyesi Olan İnsanlar / İsmail Bingöl
  • Budapeşte'de Türk İzleri / Dr. İsrafil Kuralay
  • Suadiye'nin Şaşkınbakkalı / Ülker Gündoğdu
  • Musiki İhmal Edilmeye Gelmiyor / Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
  • Bir Kâbe Masalı / Şifanur Özçelik Şirin
  • Şehir Bir Kitaptır / Mehmet Mazak
  • Tarih Kokan ve Huzur Veren Bir Sokak: Kirazlı Mescit -2- / Ayşe Kasap
  • Kayseri'nin Sultanı Seyyid Burhaneddin / Canan Coşar
  • Herkesin İstanbul'u Farklı / Ekrem Kaftan
  • Türkçe: Medeniyet Sancağımız / Memiş Okuyucu
  • Hz. Nûh'un Gemisi Ağri'da Mı, Cûdî'de Mi? / Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu
  • 'İbn'ül-Emin' Üstadı Anmak / Özgen Gürbüz
  • Bir Hayır Adamı ve Bir Yurt Hikâyesi Muhsin İlyas Subaşı
  • Kasaba Günlüğü -2- / Ahmet Narinoğlu
  • Balkan Seyahati Makedonya Üsküp -3- / Prof. Dr. H. Ömer Özden
  • Kağızmanlı Hıfzi Sempozyumunda Kağızman / Seher Keçe Türker
  • Şakayık / Bilal Arıoğlu
  • Seyahat ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Bursa -1- / Hüseyin Yürük
  • Mümtaz İlim Adamı Mustafa Tahralı / Mehmet Nuri Yardım
  • Karboğazı Yâr Boğazı Mersin / M. Nihat Malkoç
  • Siirt'in Bağrına Düşmeye Ferman Gerekmez / Hülya Günay
  • Yolumuz İstanbul'a Düştü / Muhsin Karabay
  • Hürü Ana ve Oğlu Şekerci Ökkeş / Serdar Yakar
  • Sarayın Florası / Zülgaip Akkuş
  • İstanbul'u Tanımadıkça Kendimizi Bulamayız / Leyla Yıldız
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 31.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:27
Etiketler : Dergihaber Dergi adnan karaismailoğlu ahmet narinoğlu ayşe kasap bilal arıoğlu canan coşar dergihaber ekrem kaftan h. ömer özden hülya günay hürü ana hüseyin yürük ibnül emin ismail bingöl israfil kuralay kâmil uğurlu leyla yıldız m. nihat malkoç mehmet cemal çiftçigüzeli mehmet kâmil berse mehmet maksudoğlu mehmet mazak mehmet mertoğlu mehmet nuri yardım memiş okuyucu muhsin ilyas subaşı muhsin karabay mustafa tahralı nazif gürdoğan necla dursun seher keçe türker serdar yakar serhat onur seyyid burhaneddin zülgaip akkuş özgen gürbüz ülker gündoğdu ümit meriç şehir ve kültür dergisi şekerci ökkeş şifanur özçelik şirin
← Kardelen Çocuk Dergisinin 5. Sayısı Yayımlandı

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 786 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları