Şehir ve Kültür Dergisinin 103. Sayısı Yayımlandı
Şehir ve Kültür dergisinin 103. sayısında aşağıdaki eserler yer aldı.
- Cezayir'de On Gece ve Bir Gece Cezayir Ne Kadar da Bizimmiş / Prof. Dr. Ümit Meriç
- Şehirler, Medeniyetlerin ve Edebiyatların Üniversiteleridir / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- Rami Kütüphanesi'nin Açılışına Tanık Olduk / Mehmet Kâmil Berse
- "Sana Dün Seyrantepe'den Baktım Aziz İstanbul" / Kâmil Uğurlu
- Şehir Üzerine Notlar / Mehmet Mertoğlu
- Köydeki Şehir Kitapları -3- / Prof. Dr. Adnan Karaismiloğlu
- Kigali / Dr. Serhat Onur
- Enverî Paşa'ya Sitem -Şiir- / Kâmil Uğurlu
- Kamusal Sanat / Necla Dursun
- Hikâyesi Olan İnsanlar / İsmail Bingöl
- Budapeşte'de Türk İzleri / Dr. İsrafil Kuralay
- Suadiye'nin Şaşkınbakkalı / Ülker Gündoğdu
- Musiki İhmal Edilmeye Gelmiyor / Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
- Bir Kâbe Masalı / Şifanur Özçelik Şirin
- Şehir Bir Kitaptır / Mehmet Mazak
- Tarih Kokan ve Huzur Veren Bir Sokak: Kirazlı Mescit -2- / Ayşe Kasap
- Kayseri'nin Sultanı Seyyid Burhaneddin / Canan Coşar
- Herkesin İstanbul'u Farklı / Ekrem Kaftan
- Türkçe: Medeniyet Sancağımız / Memiş Okuyucu
- Hz. Nûh'un Gemisi Ağri'da Mı, Cûdî'de Mi? / Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu
- 'İbn'ül-Emin' Üstadı Anmak / Özgen Gürbüz
- Bir Hayır Adamı ve Bir Yurt Hikâyesi Muhsin İlyas Subaşı
- Kasaba Günlüğü -2- / Ahmet Narinoğlu
- Balkan Seyahati Makedonya Üsküp -3- / Prof. Dr. H. Ömer Özden
- Kağızmanlı Hıfzi Sempozyumunda Kağızman / Seher Keçe Türker
- Şakayık / Bilal Arıoğlu
- Seyahat ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Bursa -1- / Hüseyin Yürük
- Mümtaz İlim Adamı Mustafa Tahralı / Mehmet Nuri Yardım
- Karboğazı Yâr Boğazı Mersin / M. Nihat Malkoç
- Siirt'in Bağrına Düşmeye Ferman Gerekmez / Hülya Günay
- Yolumuz İstanbul'a Düştü / Muhsin Karabay
- Hürü Ana ve Oğlu Şekerci Ökkeş / Serdar Yakar
- Sarayın Florası / Zülgaip Akkuş
- İstanbul'u Tanımadıkça Kendimizi Bulamayız / Leyla Yıldız
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 31.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:27