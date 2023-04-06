Şehir ve Kültür Dergisinin 105. Sayısı Yayınlandı
Şehir ve Kültür dergisinin 105. sayısında aşağıdaki eserler yer aldı.
-
Cezayirliyi En Çok Etkileyen Unsur: İslamiyet Prof. Dr. Ümit MERİÇ
-
Kültürel Ekonomilere Anlam Ekonomiler Kültürlere Değer Kazandırırlar Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
-
Depremin Yetimleri Dr. Kâmil UĞURLU
-
Küllerinden Doğacak Şehirler ve Devlatimiz Mehmet Kâmil BERSE
-
Masal Bebek -şiir- Dr. Kâmil UĞURLU
-
Abidjan Dr. Serhat ONUR
-
Maraş Maraş Bu Nasıl Maraş -2- Serdar YAKAR
-
Moldova ve Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kütüphanelerine Kültürel Bir Seyahat Ayşe KASAP
-
Balkanlardan Esintiler Kosova -2- Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
-
Ramazan Tenbihnâmesi ve Tedbirleri Dr. Önder BAYIR
-
Tek Tesellim Selimiye Camii Canan COŞAR
-
Şehirlerde İmgelenebilirlik Necla DURSUN
-
Şehrin Zor Zamanları Ahmet NARİNOĞLU
-
Köydeki Şehir Kitapları -5- Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
-
Herkesin İstanbul'u Farklı Ekrem KAFTAN
-
İçimizde Yaşayan İnsan Şehrimiz Malatya Hülya GÜNAY
-
Bahar Güzellemesi Ankaralı Çiğdem Ahmet TEK
-
Hatmi Çiçeği (Gülhatmi) Bilal ARIOĞLU
-
Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Uluumay Salih DOĞAN
-
Zigana'dan Trabzon'a İbrahim YASAK
-
Zelzele -2- Muhsin DURAN
-
Niğde'nin Dualı Dağ ve Taşları -2- Mustafa ERYAMAN
-
Tanpınar ve Beş Şehir -2- Mehmet KURTOĞLU
-
Şehirlilik, Şehircilik ve Deprem Memiş OKUYUCU
-
Bir Aydınlık Şair Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
-
Allah'ın Sessiz Kulları Ezgin Elçi OYNAK
-
Şehirde Kuş Sesleri -1Deprem Günlüğü İsmail GÖKTÜRK
-
Karhadoni'den Fikirtepe'ye Ülker GÜNDOĞDU
-
Kelimelerin Düşündürdüğü Prof. Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU
-
Torosların Vakur ve Asil Evlâdısın Adana M. Nihat MALKOÇ
-
Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan Sabri GÜLTEKİN
-
Gurbeti Mekân Tutmuş Erzurumlu Şair Rıza ÜMİT İsmail BİNGÖL
-
Hezarfen Bir Sanatkâr Mehmet Zeki KUŞOĞLU Mehmet Nuri YARDIM
-
Medine Şifanur Özçelik ŞİRİN
-
Artvin Kemalpaşa İzlenimlerim Ülkü ÖNAL
-
Boyacı İbrahim BAŞER
-
Feryat (Antakya'ya Ağıt) İbrahim Ünal KAHRAMAN
-
Şehir Kültürüne Entegre Edemediğimiz Neslin Dramı Muhsin İlyas SUBAŞI
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.04.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 17:35