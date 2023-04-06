Şehir ve Kültür Dergisinin 105. Sayısı Yayınlandı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisinin 105. Sayısı Yayınlandı

06.04.2023 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 105. Sayısı Yayınlandı

Şehir ve Kültür dergisinin 105. sayısında aşağıdaki eserler yer aldı.

  • Cezayirliyi En Çok Etkileyen Unsur: İslamiyet Prof. Dr. Ümit MERİÇ

  • Kültürel Ekonomilere Anlam Ekonomiler Kültürlere Değer Kazandırırlar Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

  • Depremin Yetimleri Dr. Kâmil UĞURLU

  • Küllerinden Doğacak Şehirler ve Devlatimiz Mehmet Kâmil BERSE

  • Masal Bebek -şiir- Dr. Kâmil UĞURLU

  • Abidjan Dr. Serhat ONUR

  • Maraş Maraş Bu Nasıl Maraş -2- Serdar YAKAR

  • Moldova ve Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kütüphanelerine Kültürel Bir Seyahat Ayşe KASAP

  • Balkanlardan Esintiler Kosova -2- Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN

  • Ramazan Tenbihnâmesi ve Tedbirleri Dr. Önder BAYIR

  • Tek Tesellim Selimiye Camii Canan COŞAR

  • Şehirlerde İmgelenebilirlik Necla DURSUN

  • Şehrin Zor Zamanları Ahmet NARİNOĞLU

  • Köydeki Şehir Kitapları -5- Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

  • Herkesin İstanbul'u Farklı Ekrem KAFTAN

  • İçimizde Yaşayan İnsan Şehrimiz Malatya Hülya GÜNAY

  • Bahar Güzellemesi Ankaralı Çiğdem Ahmet TEK

  • Hatmi Çiçeği (Gülhatmi) Bilal ARIOĞLU

  • Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Uluumay Salih DOĞAN

  • Zigana'dan Trabzon'a İbrahim YASAK

  • Zelzele -2- Muhsin DURAN

  • Niğde'nin Dualı Dağ ve Taşları -2- Mustafa ERYAMAN

  • Tanpınar ve Beş Şehir -2- Mehmet KURTOĞLU

  • Şehirlilik, Şehircilik ve Deprem Memiş OKUYUCU

  • Bir Aydınlık Şair Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ

  • Allah'ın Sessiz Kulları Ezgin Elçi OYNAK

  • Şehirde Kuş Sesleri -1Deprem Günlüğü İsmail GÖKTÜRK

  • Karhadoni'den Fikirtepe'ye Ülker GÜNDOĞDU

  • Kelimelerin Düşündürdüğü Prof. Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU

  • Torosların Vakur ve Asil Evlâdısın Adana M. Nihat MALKOÇ

  • Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan Sabri GÜLTEKİN

  • Gurbeti Mekân Tutmuş Erzurumlu Şair Rıza ÜMİT İsmail BİNGÖL

  • Hezarfen Bir Sanatkâr Mehmet Zeki KUŞOĞLU Mehmet Nuri YARDIM

  • Medine Şifanur Özçelik ŞİRİN

  • Artvin Kemalpaşa İzlenimlerim Ülkü ÖNAL

  • Boyacı İbrahim BAŞER

  • Feryat (Antakya'ya Ağıt) İbrahim Ünal KAHRAMAN

  • Şehir Kültürüne Entegre Edemediğimiz Neslin Dramı Muhsin İlyas SUBAŞI

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.04.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 17:35
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