Şehir ve Kültür Dergisinin 107. Sayısı Yayımlandı
Şehir ve Kültür Dergisinin 107. sayısında şu yazılar yer aldı.
- Cezayirliler Türkleri Seviyor / Prof. Dr. Ümit Meriç
- İsraftan Kaçan Tüketime Göre üretim Şehirleri / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- Emirgûne'den Emirgân'a / Dr. Kâmil Uğurlu
- Şehirde Baharı Beklerken Yaz Geldi / Mehmet Kâmil Berse
- Ganvie / Dr. Serhat Onur
- Haseki Küpesi Çiçeği / Bilal Arıoğlu
- Ateşin ülkesinde Rüzgârın Başkenti: Bakü / Dr. İsrafil Kuralay
- Hiçbir Şehir, İçinde Yaşayan Halkın Tabiatını ve Felsefesini İstanbul Kadar Temsil Edemez! / M. İlyas Subaşı
- Kazan, Süyünbike / Sadi Bayram
- Üsküp Hatuncuk Camii / Necla Dursun
- Geçmiş Bugünün Belleği İçinde Gazhane / Ülker Gündoğdu
- Evvel Giden Sevgililer -şiir- / Dr. Kâmil Uğurlu
- 20. Asrın İlk Yarısında Köyde Tahsil -1- / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
- Büyüdüğüm Mahalle / İbrahim Yasak
- Adı: Aslan / Mehmet Karagözoğlu
- Yusufeli'ye Son Bakış 2021 / Ülkü Önal
- Kültür ve Siyaset / Ekrem Kaftan
- Dev Tarih İznik / Şifanur Özçelik Şirin
- Evvel Zaman İçinde ve Şehirde İnsan / Memiş Okuyucu
- Şehirde Yorucu Hayat / Erhan Erken
- İstanbul'da Filbahri Vakti / Hülya Günay
- Malatya'nın Uzağına Düşen Darende / M. Nihat Malkoç
- Marmara Üniversitesi -1- / Dr. Önder Bayır
- Hayatın De Bağlaçları Sadaka Taşları ve Çay / Canan Coşar
- Şiirimizin Ankara Burcu Ali Akbaş / Mehmet Nuri Yardım
- Manastır Vilâyeti Tarihçesi / M. Cemal Öztürk
- Şehirde Toplu Taşıma ve Postacı / İbrahim Başer
- İstanbul'un Bazı Kültür Mahfilleri / Muhsin Karabay
- İbni Haldun ve Şehirlerimiz -1- / Ahmet Narinoğlu
- Balkanlardan Esintiler Arnavutluk -2- / Prof. Dr. H. Ömer Özden
- Urgençte Sempozyum / Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.06.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 16:37