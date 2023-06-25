🙶Şehir ve Kültür🙷 Dergisinin 108. Sayısı Yayınlandı
Bu hayâle uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat şakırtılarından
Billûr bir âvize Bursa'da zaman.
- Ahmet Hamdi Tanpınar
Şairlerimiz; Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Necip Fazıl, Nazım Hikmet gibi nazımla şehirleri hareketlendiren, kağıt üzerinde en güzel haliyle yaşatan şairlerimiz iyi ki varlar. Bu güzellikleri çıplak göz- le bakarak bile göremezsiniz, en son teknikle fotoğrafını çekseniz hayal edemezsiniz.. Sosyologların karmaşık ruh hallerinde doğuya mı? Batıya mı? Der durursunuz. Batıdan ve doğudan Şehir sosyolojilerini karıştırdığımızda birazda aklımız karışı verirde sonunda Cemil Meriç üstadımız ortaya çıkar; Şehri, Kültürü, Medeniyeti ve edebiyatımızı bir cümlede hülasa ediverir; " Edebiyatımızab akın, oda samimiyet ve ciddiyetten mahrum. Ruhumuzun değil fikrimizin mahsulü. Yani kaçak olarak sokulmuş efkar ve hissiyat dan mürekkep, suni bir muhassıla. Milli ruh ede- biyatımızdan kovulmuş. Onun yerine derme çatma ansik- lopedik bilgiler geçmiş. Kişilik yok bu edebiyatta biz yokuz.
İçindekiler
- Bizi Misafir Gibi Değil, Akraba Gibi Bağırlarına Bastılar / Prof. Dr. Ümit Meriç
- Dünyaya Işık Saçan Şehir Hive / Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
- Bilenler Yaparlar, Arayanlar Bulurlar / Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- Boğaziçi Medeniyeti ve Ortaköy / Dr. Kâmil Uğurlu
- Bandırmalı Gemi ve Tatlıcı Ali Efendi / Mehmet Kâmil Berse
- Malabo / Dr. Serhat Onur
- Cemil Meriç'i Kaybedeli 36 Yıl Oldu Kitapların Efendisi / Ahmet Tek
- Denizi Gören Çocuk -şiir- / Dr. Kâmil Uğurlu
- Hezaran Çiçeği / Bilal Arıoğlu
- 20. Asrın ilk Yarısında Köyde Tahsil -2- / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
- Bir Sözlükten Daha Fazlası: Redhouse / Necla Dursun
- İyi ki Üsküdar Var / Şifanur Özçelik Şirin
- Huzur Cenneti Marmara Adası / Elif Mert
- İstanbul Yedi İhtişamlı Tepe / Mehmet Kurtoğlu
- Tarih Kokulu Şehir / Ahmet Köseoğlu
- Ney-i stanbul / Melih Berse
- Yusufeli'ye Son Bakış 2021 -2- / Ülkü Önal
- Moskova'da Düne Bugüne Dair / Dr. İsrafil Kuralay
- Şehirlere Kıymayın Efendiler! / Leyla Yıldız
- Ölüm ve Yaşam Ekseninde İstanbul İbrahimağa Karacaahmet / Ülker Gündoğdu
- Bir Ezan Sesi ile Başlar Günümüz / Canan Coşar
- Sunda'nın Ruhu "Bandung" / Salih Doğan
- İbni Haldun ve Şehirlerimiz -2- / Ahmet Narinoğlu
- Seyyahlar Türklerdeki İnsani Hayatın Kalitesine Hayrandır / M. İlyas Subaşı
- Ayaklı Kütüphanelerin Son Temsilcilerinden Dursun Gürlek / Ekrem Kaftan
- Marmara Üniversitesi -2- / Dr. Önder Bayır
- Galata'ya Selam Söyle / Hülya Günay
- Yolumuz İstanbul'a Düştü / Muhsin Karabay
- Bir Sohbet Adamı Recep Seyhan / Mehmet Nuri Yardım
- Karadağ / Prof. Dr. H. Ömer Özden
- Çamlık'tan Bakınca Gülümser Yozgat'ın Gül(en) Yüzü / M. Nihat Malkoç
- Kumkapı İstasyonu / Muhsin Duran
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 25.06.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 12:24