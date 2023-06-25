🙶Şehir ve Kültür🙷 Dergisinin 108. Sayısı Yayınlandı

Bu hayâle uyur Bursa her gece,

Her şafak onunla uyanır, güler

Gümüş aydınlıkta serviler, güller

Serin hülyasıyla çeşmelerinin.

Başındayım sanki bir mucizenin,

Su sesi ve kanat şakırtılarından

Billûr bir âvize Bursa'da zaman.

- Ahmet Hamdi Tanpınar

Şairlerimiz; Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Necip Fazıl, Nazım Hikmet gibi nazımla şehirleri hareketlendiren, kağıt üzerinde en güzel haliyle yaşatan şairlerimiz iyi ki varlar. Bu güzellikleri çıplak göz- le bakarak bile göremezsiniz, en son teknikle fotoğrafını çekseniz hayal edemezsiniz.. Sosyologların karmaşık ruh hallerinde doğuya mı? Batıya mı? Der durursunuz. Batıdan ve doğudan Şehir sosyolojilerini karıştırdığımızda birazda aklımız karışı verirde sonunda Cemil Meriç üstadımız ortaya çıkar; Şehri, Kültürü, Medeniyeti ve edebiyatımızı bir cümlede hülasa ediverir; " Edebiyatımızab akın, oda samimiyet ve ciddiyetten mahrum. Ruhumuzun değil fikrimizin mahsulü. Yani kaçak olarak sokulmuş efkar ve hissiyat dan mürekkep, suni bir muhassıla. Milli ruh ede- biyatımızdan kovulmuş. Onun yerine derme çatma ansik- lopedik bilgiler geçmiş. Kişilik yok bu edebiyatta biz yokuz.

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