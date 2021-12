Şehir ve Kültür Dergisinin 89. Sayısı Yayımlandı (Aralık, 2021)

Şehir ve Kültür dergisinin Aralık 2020 sayısında kitaphaber okurlarının yakından tanıdığı iki isim de katkıda bulunuyor.

Ağrı'daki Yüce Dağ; Karaköy Camii'nin Varlık Sebebidir.

Benim vatanım elbette eşsizdir; benzeri yoktur dünyada. Benim milletim vatanını sever bayrağını sever. Canı pahasına savunur bu toprakları. Sadece ayak bastığımız kendi sınırlarımız içinde değil, soydaşının ayak bastığı toprakları da vatanı gibi savunur.

Bu topraklarda tabiatın izleri ve eserleri vardır. Bunların en yüceleri dağlardır. Doğu Anadolu'nun sınır bekçisi dağlarımız vardır. Vatan dağımızdır. Hemşehri bir dağımız olduğu için ayrıca güzeldir.

Allah onu Türk milletine öylesine benzer yaratmıştır ki alnı hep göklerdedir, yücedir. Her mahlûk yükselmek ister bu dünyada, bu dağ hep yüce şeylerin konağı olmuştur. Peygamberler tarihine göre Nuh'un gemisinin ilticagâhı olduğu söylenir. Bu doğruyu kabul ederiz ve şunu söyler bize bu dağ: İnsan neslinin beşiği, bittiği yerden yeniden başlayan eşiği olmuştur. Onu yakından görenler Türk göklerinin rüzgârları dumanlı başında öfkeli bir kırbaç gibi kem gözlerde ve hoyrat suratlarda şaklamaya her an hazır olduğunu hissederler. Çünkü yanı başlarında bir ucu Allah'a uzanan, ömrü boyunca onları gözleyip gözetleyen dağ gibi bir Türk imanı, Türk imanı gibi bir dağ vardır.

Ahmet Muhip Dranas'ın dizelerindeki Ağrı Dağı'dır bizi konuşturan ve yazdıran;

Vardım eteğine secdeye kapandım,

Koşup bir koluna sımsıkı abandım.

Karlı başın; yüce dediklerin yüce

Sükûn içinde heybetin gönlünce...

Gökyüzüne doğru yürüyen yeryüzü

Barıştıran sınır, geceyle gündüzü

En sonuna doğru ilk uçtan gelen dağ

Göğü perde perde delip yükselen dağ

Kadim geçmişinden beri milletimizin ruhuna emniyet salmış, gönlüne taht kurmuştur. Bu sebeple ünlü hükümdarımız Yıldırım Bayezid'in adını, eteğinde kurulan koltuğunun altındaki şehre verdiler.

Bu vatanın bir ucu, Ağrı Dağı gibi bir yüce kalenin gözetiminde iken diğer ucu Toroslardan Akdeniz'e haykırmaktadır; Doğu Akdeniz bizim tarihten gelen vatanımızdır.

Bir ucu Sinop'un yüce kalesindedir vatanımızın. Bir ucu da Trakya'nın nehirlerinde ve ovalarındadır...

Rabbimizin lütfu olarak gördüğümüz ve efsanelerle yücelen varlıkların sebeb-i hikmeti, İstanbul'u korumaktadır...

Kıbrıs'ta yıllardır verilen vatan mücadelesi aslında İstanbul'un mücadelesidir... Güney sınırımızda ve Suriye'de kahraman ordumuzun verdiği mücadele de aslında aynı gayeye hizmet etmektedir.

Ege Denizi'ndeki mücadelemiz, Libya'daki mücadelemiz,

Azerbaycan Karabağ'daki mücadelemiz hep İstanbul içindir...

Anlatmak istediğim odur ki; Bin yıldır bu topraklarda hükümranlık süren Türk milleti, İstanbul'un Fethi'nden itibaren hasımları tarafından elbirliği ile bu topraklardan sürülmek istenmektedir. Ezeli düşmanlarımız İstanbul'a tekrar sahip olmak isterler...

Altı asra yakın zamandır, bu hırs ve kin devam ediyor...

Birlik ve beraberliğimizi zayıflattığımız anda bu emellerini gerçekleştirmek üzere pusudalar... Buna sebebiyet vermemek için bir olmak ve diri olmak zorundayız... Bir ve beraber olduğumuz sürece kıyamete kadar bu topraklar Müslüman Türk yurdu olarak kalacaktır...

Asırlardan beri ata yurdumuzda yaşayan Türk devletleri nihayet bir araya gelip anlaştılar ve "Türk Devletleri Topluluğu" adlı teşkilatı kurdular. Bu birlik ve beraberlik dostları sevindirdi, düşmanları üzdü elbette. Bu beraberliğin bozulmadan devamı en büyük arzumuzdur.

Türk devletlerinin bütün şehirleri, bizim ortak kültürlerimizin yaşatıldığı şehirlerdir. Bizler bu şehir kültürümüzü Doğu Türkistan'da Kaşgar'dan, Turfan'dan, Fergana Vadisi'nden, Buhara'dan, Semerkant'tan Anadolu'ya taşıdık. Belh'den Konya'ya gelen Hz. Mevlâna, bu kültürü burada yaşatmış. Şehirciliği kilometrelerce uzaktan Avrupa'ya taşımışız... Stratejik konumumuz nedeniyle; gözümüzü kırpmadan vatanımızı savunduğumuz gibi, kültürlerimizi de korumak ve yaşatmak zorundayız.

Ağrı'daki Yüce dağ, İstanbul Karaköy'deki Karaköy Camii'nin varlık sebebidir, bunu böyle bilip bu varlıklarımıza sahip çıkıp yaşatmalıyız. O caminin yapıldığı dönemdeki çevreyi ve demografik faktörü düşündüğümüzde bunu daha iyi anlarız. Ufak dediğimiz şeylerin aslında manevi değeri Ağrı dağı kadar büyüktür; Türk milletinin yüce gönlü gibi... Sahip çıktığımız her değerimiz geleceğimizin teminatıdır.

Kocaman bir seneyi, 365 koca günü daha geride bırakıyoruz; geriye baktığımızda hızla geçen zaman diliminde salgın hastalıkla boğuştuk, sayısız değerimizi ebediyete uğurladık. Hepsine rahmet olsun. Fatihalarımızı eksik etmeyelim. Bu sıkıntılı günlerde durmadık çok şükür kalitesinden ödün vermeden her ay dergimizi hazırladık. Yeni bir senede Rabbim izin verdiği sürece dergimizi çıkarmayı vazife biliyoruz...

Kravatımızı bağladık, saçımızı taradık ve bu senenin son sayısı ile değerli okuyucularımızın huzurundayız...

Hz. Mevlâna der ki: "Gönül ne tarafı işaret ederse, beş duyu da eteklerini toplayıp o tarafa gider."

Hoşça bakın zatınıza...

Mehmet Kâmil Berse

Genel Yayın Yönetmeni