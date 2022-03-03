Şehir ve Kültür Dergisinin 92. Sayısı Yayınlandı
Derginin bu sayısında yayımlanan eserler ve yazarları aşağıdaki gibidir.
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Resulzade Ve Azerbaycan Siyasi Muhacereti Doç. Dr. Abdülhamit Avşar
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Habîb-İ Neccar Veya Sevgili Dülger Dr. Mimar Kâmil Uğurlu
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Sahaflar Çarşısı Ve Kitap Aşkım Mehmet Kâmil Berse
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Dersadet'te Kitap Ticareti -1- Beyazıt-Sahaflar Mehmet Kâmil Berse
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Afrika'nın Şehirleri -17- Ceuta (Septa) Dr. Serhat Onur
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Yeryüzünün Ziyneti Semerkant Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
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Halûk Hoca İle Saray Hatıraları -12- Saray Dersi Etkinlikleri: İstanbul Kültüründe Konuşma Sanatı Zülgaip Akkuş
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Bursa Şehri Ve Süleyman Çelebi Mehmet Mazak
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Bir Şehir Mezarlığı Hikâyesi Muhsin İlyas Subaşı
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Haşim'in Frankfurt Seyahati -2- Mehmet Kurtoğlu
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Seyehat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Amasya Hüseyin Yürük
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Zeynel Beksaç'ı Tanıdığımda Erbay Kücet
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Buhara'da Dünya Yaşanır Kılınır Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
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Mengüceklilerden Bugüne Can Erzincan -1- M. Nihat Malkoç
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Kuşdili Ülker Gündoğdu
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Bezgin Yolcuya Gazel -Şiir- Kâmil Uğurlu
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Yolumuz Paris'e Düştü -4- Muhsin Karabay
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Şehir Hafızası Necla Dursun
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Şehir Ve Kültür; Hem Zor, Hem Zorunlu Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
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Güney Azerbaycan'ın Payitahtı Tebriz Doç. Dr. Sübhan Talıblı
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Kapadokya Geleneksel Evlerin Ahşap Kapıları Ve Bezemeleri Seher Keçe Türker
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Mevlânâ'nın Şehirlerinden Konya -2- Adnan Karaismailoğlu
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Bolu'ya Bakış Şifanur Özçelik Şirin
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Amasya Beşibiryerde Şehir Fahri Tuna
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Çuha Çiçeği Bilal Arıoğlu
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Şehir Sohbetleri -42- Andırın'da Çayhane Kültürü Ahmet Narinoğlu
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Iı. Abdülhamid Dönemi İlginç Kişisi İmdat Akkoyun
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Şehirlerin Ruhu Ve Akçakoca Engin Ömeroğlu
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Hekimoğlu İsmail Muhsin Duran
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Dertlere Deva Bir İçecek; Salep Serdar Yakar
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İnsanın Özünü Araması Vefadır! (Hisseden Adam) Kamer Aygün İle Söyleşi -1- Zeynep Betül Kavak
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Adanış Kutsal Kavga... -Şehir Sinema- Yavuz Kartol
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Milletimize Adanmış Bir Ömür: Rasim Cinisli - Mehmet Nuri Yardım
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 09:26