Şehir ve Kültür Dergisinin 92. Sayısı Yayınlandı, Dergi, Dergihaber

Şehir ve Kültür Dergisinin 92. Sayısı Yayınlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Şehir ve Kültür Dergisinin 92. Sayısı Yayınlandı

03.03.2022 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 92. Sayısı Yayınlandı

Derginin bu sayısında yayımlanan eserler ve yazarları aşağıdaki gibidir.

  • Resulzade Ve Azerbaycan Siyasi Muhacereti Doç. Dr. Abdülhamit Avşar

  • Habîb-İ Neccar Veya Sevgili Dülger Dr. Mimar Kâmil Uğurlu

  • Sahaflar Çarşısı Ve Kitap Aşkım Mehmet Kâmil Berse

  • Dersadet'te Kitap Ticareti -1- Beyazıt-Sahaflar Mehmet Kâmil Berse

  • Afrika'nın Şehirleri -17- Ceuta (Septa) Dr. Serhat Onur

  • Yeryüzünün Ziyneti Semerkant Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak

  • Halûk Hoca İle Saray Hatıraları -12- Saray Dersi Etkinlikleri: İstanbul Kültüründe Konuşma Sanatı Zülgaip Akkuş

  • Bursa Şehri Ve Süleyman Çelebi Mehmet Mazak

  • Bir Şehir Mezarlığı Hikâyesi Muhsin İlyas Subaşı

  • Haşim'in Frankfurt Seyahati -2- Mehmet Kurtoğlu

  • Seyehat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Amasya Hüseyin Yürük

  • Zeynel Beksaç'ı Tanıdığımda Erbay Kücet

  • Buhara'da Dünya Yaşanır Kılınır Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

  • Mengüceklilerden Bugüne Can Erzincan -1- M. Nihat Malkoç

  • Kuşdili Ülker Gündoğdu

  • Bezgin Yolcuya Gazel -Şiir- Kâmil Uğurlu

  • Yolumuz Paris'e Düştü -4- Muhsin Karabay

  • Şehir Hafızası Necla Dursun

  • Şehir Ve Kültür; Hem Zor, Hem Zorunlu Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

  • Güney Azerbaycan'ın Payitahtı Tebriz Doç. Dr. Sübhan Talıblı

  • Kapadokya Geleneksel Evlerin Ahşap Kapıları Ve Bezemeleri Seher Keçe Türker

  • Mevlânâ'nın Şehirlerinden Konya -2- Adnan Karaismailoğlu

  • Bolu'ya Bakış Şifanur Özçelik Şirin

  • Amasya Beşibiryerde Şehir Fahri Tuna

  • Çuha Çiçeği Bilal Arıoğlu

  • Şehir Sohbetleri -42- Andırın'da Çayhane Kültürü Ahmet Narinoğlu

  • Iı. Abdülhamid Dönemi İlginç Kişisi İmdat Akkoyun

  • Şehirlerin Ruhu Ve Akçakoca Engin Ömeroğlu

  • Hekimoğlu İsmail Muhsin Duran

  • Dertlere Deva Bir İçecek; Salep Serdar Yakar

  • İnsanın Özünü Araması Vefadır! (Hisseden Adam) Kamer Aygün İle Söyleşi -1- Zeynep Betül Kavak

  • Adanış Kutsal Kavga... -Şehir Sinema- Yavuz Kartol

  • Milletimize Adanmış Bir Ömür: Rasim Cinisli - Mehmet Nuri Yardım

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 09:26
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber fahri tuna necla dursun ülker gündoğdu şehir ve kültür dergisi
Notos Dergisinin 90. Sayısı Yayımlandı (Mart-Nisan, 2022)
Buzdokuz Dergisinin 10. Sayısı Yayımlandı
38

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 662 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları