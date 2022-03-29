Şehir ve Kültür Dergisinin 93. Sayısı Yayınlandı (Nisan, 2022)
Şehir ve Kültür Dergisinin 93. Sayısı (Nisan, 2022) yayınlandı. Bu sayıdaki eserler ve yazarları ekteki gibidir.
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Osmanlı İstanbul'unun Ticari Mekânları Doç. Dr. Abdülhamit Avşar
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İki Bin Yıldır Türk Yurdu Kırım Mehmet Kâmil Berse
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Seyahat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Ankara -1- Hüseyin Yürük
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Doğal Ve Suni Başkentler Mehmet Kurtoğlu
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Fasıl Şiir Kâmil Uğurlu
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Afrika'nın Şehirleri -17- Kotonu (Cotonou) Dr. Serhat Onur
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Kültürlerin Güçleri Tarihlerinden Gelir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
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Rüzgârlı Burun Anamur Mehmet Mazak
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Çanakkale Geçilmez Şifanur Özçelik Şirin
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Halûk Hoca İle Saray Hatıraları -12- Saray Dersi Etkinlikleri: İstanbul'da Konak Kültürü Mehmet Kurtoğlu
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Şehri Resmeden Şeyh! Muhsin İlyas Subaşı
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Mengüceklilerden Bugüne Can Erzincan -2- M. Nihat Malkoç
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Burgaz Safiyetle Denizin Vuslatı Fahri Tuna
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Ankara Etnografya Müzesi Salih Doğan
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Görünmez Kentler İle İnsanlığın Mekân Kurgusu Bilal Can
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Yazılması Gereken Bir Yazı Cem Eriş
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Kamusal Alan Necla Dursun
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Mevlâna'nın Şehirlerinden Konya -3- Adnan Karaismailoğlu
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Hacı Bektaş-ı Veli Ve "Malakat"ı Serdar Yakar
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Kandilli Yazmaları Ahmet Faruk Aygün
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İlkbahar Haydi Çocuklar Çiğdem Sökmeye... Muhsin Duran
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Kültür Ve Siyasete Hizmetleri İsmail Kahraman Mehmet Nuri Yardım
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İstanbul'da "Sarı Lacivert" Semt Ülker Gündoğdu
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Mizah Zalimdir Lâkin Lazımdır Erbay Kücet
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Gelincik Bilal Arıoğlu
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Ömer Seyfeddin "Primo Türk Çocuğu" Seher Keçe Türker
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Şehir Uyanırken İsmail Bingöl
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Zaman İçinde Mekân Ve Zaman Mekâna Bağımlı İnsan F. Sueda Kurt
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İnsanın Özünü Araması Vefadır! (Hisseden Adam) Kamer Aygün İle Söyleşi -2- Zeynep Betül Kavak
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Şehirlerin Adaleti Barış Özlemi Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
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Niğde Gösterli (Gösedere) Köyü Mustafa Eryaman
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 29.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 22:25