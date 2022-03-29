Şehir ve Kültür Dergisinin 93. Sayısı Yayınlandı (Nis, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisinin 93. Sayısı Yayınlandı (Nisan, 2022)

29.03.2022 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 93. Sayısı Yayınlandı (Nisan, 2022)

Şehir ve Kültür Dergisinin 93. Sayısı (Nisan, 2022) yayınlandı. Bu sayıdaki eserler ve yazarları ekteki gibidir.

  • Osmanlı İstanbul'unun Ticari Mekânları Doç. Dr. Abdülhamit Avşar

  • İki Bin Yıldır Türk Yurdu Kırım Mehmet Kâmil Berse

  • Seyahat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Ankara -1- Hüseyin Yürük

  • Doğal Ve Suni Başkentler Mehmet Kurtoğlu

  • Fasıl Şiir Kâmil Uğurlu

  • Afrika'nın Şehirleri -17- Kotonu (Cotonou) Dr. Serhat Onur

  • Kültürlerin Güçleri Tarihlerinden Gelir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

  • Rüzgârlı Burun Anamur Mehmet Mazak

  • Çanakkale Geçilmez Şifanur Özçelik Şirin

  • Halûk Hoca İle Saray Hatıraları -12- Saray Dersi Etkinlikleri: İstanbul'da Konak Kültürü Mehmet Kurtoğlu

  • Şehri Resmeden Şeyh! Muhsin İlyas Subaşı

  • Mengüceklilerden Bugüne Can Erzincan -2- M. Nihat Malkoç

  • Burgaz Safiyetle Denizin Vuslatı Fahri Tuna

  • Ankara Etnografya Müzesi Salih Doğan

  • Görünmez Kentler İle İnsanlığın Mekân Kurgusu Bilal Can

  • Yazılması Gereken Bir Yazı Cem Eriş

  • Kamusal Alan Necla Dursun

  • Mevlâna'nın Şehirlerinden Konya -3- Adnan Karaismailoğlu

  • Hacı Bektaş-ı Veli Ve "Malakat"ı Serdar Yakar

  • Kandilli Yazmaları Ahmet Faruk Aygün

  • İlkbahar Haydi Çocuklar Çiğdem Sökmeye... Muhsin Duran

  • Kültür Ve Siyasete Hizmetleri İsmail Kahraman Mehmet Nuri Yardım

  • İstanbul'da "Sarı Lacivert" Semt Ülker Gündoğdu

  • Mizah Zalimdir Lâkin Lazımdır Erbay Kücet

  • Gelincik Bilal Arıoğlu

  • Ömer Seyfeddin "Primo Türk Çocuğu" Seher Keçe Türker

  • Şehir Uyanırken İsmail Bingöl

  • Zaman İçinde Mekân Ve Zaman Mekâna Bağımlı İnsan F. Sueda Kurt

  • İnsanın Özünü Araması Vefadır! (Hisseden Adam) Kamer Aygün İle Söyleşi -2- Zeynep Betül Kavak

  • Şehirlerin Adaleti Barış Özlemi Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

  • Niğde Gösterli (Gösedere) Köyü Mustafa Eryaman

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 29.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 22:25
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Okur Dergisinin 24. Sayısı Yayımlandı (Mart-Nisan, 2022)
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