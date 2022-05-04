Şehir ve Kültür Dergisinin 94. Sayısı Yayınlandı (Mayıs, 2022)
Şehir ve Kültür Dergisinin 94. Sayısı (Mayıs, 2022) yayınlandı. Bu sayıdaki eserler ve yazarları ekteki gibidir.
- Üç Konya Doç. Dr. Abdulhamit AVŞAR
- Nasuh'tan Nusret'e Bir İmparatorluk Mirası Ve Önemli Bir Sergi Mehmet Kâmil BERSE
- Zugaybe Çeşmeleri Ve Vali Ömer Ağa Kâmil UĞURLU
- Kapadokya'da Geleneksel Sokaklar, Evler Seher KEÇE TÜRKER
- Bir Gazeteci Gözüyle İstanbul Mehmet KURTOĞLU
- Mimaride Kamu Ve Devlet İlişkisi F. Sueda KURT
- Afrika'nın Şehirleri -18- Windhoek Dr. Serhat ONUR
- Şehir, İnsan Ve Mekân Bağlamında Kültür Mehmet MAZAK
- Semerkant, Registan, Eğitim Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
- Ankara'nın Şehir Tarihi: Ulus'ta Uçak Faciası Memiş OKUYUCU
- "İstanbul'u Türkler Fethedecekrir!" Muhsin İlyas SUBAŞI
- Seyahat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Ankara -2- Hüseyin YÜRÜK
- Kırım Türk Yurdudur Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
- Reşadiye'nin Gönüllü Bir Kültür Elçisi Kemal Ünal Muhsin DURAN
- Mersin'e Dokunan İlk Kadın Eli Bezmiâlem Vâlide Sultan Mustafa ERİM
- Mor Salkımlar Bilal ARIOĞLU
- Gönüllerimizin Payitahtı: Trabzon M. Nihat MALKOÇ
- Berlin Ve Necid Çöllerindeki Şair Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZEL
- Çiğköfte Ve Elektriğin Başkenti: Adıyaman Fahri TUNA
- Tuz Gölü Ve Kutlu Ahmet KÖSEOĞLU
- Bir Mâniniz Varsa! Erbay KÜCET
- Mardin Kapı Şen Olur Şifanur ÖZÇELİK ŞİRİN
- Eski Zaman Konaklarına Bakıp Hayıflanmak Ne Değiştirir? İbrahim YASAK
- Mahalle Kimliği Necla DURSUN
- Yemlihavearkadaşları -1- Serdar YAKAR
- Bayram Deyince... İsmail BiNGÖL
- Balkanlardan Esintiler (2) Bulgaristan-I-Ömer ÖZDEN
- Kızıltoprak'ın Morsalkımları Ülker GÜNDOĞDU
- Köse Kadir'in Davulu Kâmil UĞURLU
- Yolumuz Adana'ya Düştü -1- Muhsin KARABAY
- Ömrünü Dini İlimlere Hasreden Âlim Halil Gönenç Mehmet Nuri YARDIM
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 00:54