Şehir ve Kültür Dergisinin 94. Sayısı Yayınlandı (May, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisinin 94. Sayısı Yayınlandı (Mayıs, 2022)

04.05.2022 09:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 94. Sayısı Yayınlandı (Mayıs, 2022)

Şehir ve Kültür Dergisinin 94. Sayısı (Mayıs, 2022) yayınlandı. Bu sayıdaki eserler ve yazarları ekteki gibidir.

  • Üç Konya Doç. Dr. Abdulhamit AVŞAR
  • Nasuh'tan Nusret'e Bir İmparatorluk Mirası Ve Önemli Bir Sergi Mehmet Kâmil BERSE
  • Zugaybe Çeşmeleri Ve Vali Ömer Ağa Kâmil UĞURLU
  • Kapadokya'da Geleneksel Sokaklar, Evler Seher KEÇE TÜRKER
  • Bir Gazeteci Gözüyle İstanbul Mehmet KURTOĞLU
  • Mimaride Kamu Ve Devlet İlişkisi F. Sueda KURT
  • Afrika'nın Şehirleri -18- Windhoek Dr. Serhat ONUR
  • Şehir, İnsan Ve Mekân Bağlamında Kültür Mehmet MAZAK
  • Semerkant, Registan, Eğitim Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
  • Ankara'nın Şehir Tarihi: Ulus'ta Uçak Faciası Memiş OKUYUCU
  • "İstanbul'u Türkler Fethedecekrir!" Muhsin İlyas SUBAŞI
  • Seyahat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Ankara -2- Hüseyin YÜRÜK
  • Kırım Türk Yurdudur Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
  • Reşadiye'nin Gönüllü Bir Kültür Elçisi Kemal Ünal Muhsin DURAN
  • Mersin'e Dokunan İlk Kadın Eli Bezmiâlem Vâlide Sultan Mustafa ERİM
  • Mor Salkımlar Bilal ARIOĞLU
  • Gönüllerimizin Payitahtı: Trabzon M. Nihat MALKOÇ
  • Berlin Ve Necid Çöllerindeki Şair Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZEL
  • Çiğköfte Ve Elektriğin Başkenti: Adıyaman Fahri TUNA
  • Tuz Gölü Ve Kutlu Ahmet KÖSEOĞLU
  • Bir Mâniniz Varsa! Erbay KÜCET
  • Mardin Kapı Şen Olur Şifanur ÖZÇELİK ŞİRİN
  • Eski Zaman Konaklarına Bakıp Hayıflanmak Ne Değiştirir? İbrahim YASAK
  • Mahalle Kimliği Necla DURSUN
  • Yemlihavearkadaşları -1- Serdar YAKAR
  • Bayram Deyince... İsmail BiNGÖL
  • Balkanlardan Esintiler (2) Bulgaristan-I-Ömer ÖZDEN
  • Kızıltoprak'ın Morsalkımları Ülker GÜNDOĞDU
  • Köse Kadir'in Davulu Kâmil UĞURLU
  • Yolumuz Adana'ya Düştü -1- Muhsin KARABAY
  • Ömrünü Dini İlimlere Hasreden Âlim Halil Gönenç Mehmet Nuri YARDIM
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 00:54
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