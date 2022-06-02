Şehir ve Kültür Dergisinin 95. Sayısı Yayımlandı
İçindekiler
- Üsküp'te Zaman Prof. Abdülhamit Avşar
- Tıkandı Baba Kahvehanesi Kâmil Uğurlu
- Beş Şehirden Bir Şehir İstanbul Üzerine -1- Zehra Azize
- Torunum Fatma Derin'in Deyişiyle: "Dedemin Camisi" Mehmet Kâmil Berse
- Kuruluşlar Ürün Hizmet Ve Bilgilerini Rakipleriyle Kıyaslama İle Zenginleştirirler Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
- Afrika'nın Şehirleri -19- Asaita Dr. Serhat Onur
- Vakt-i Şerîf -Şiir- Kâmil Uğurlu
- Mevlana'nın Gönlündeki ve Hayalindeki Şehirler Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
- Dedekorkut'u Yeniden Anlama Çabası Fatemeh Saba Jafari Minyatür Sergisi
- Seyyah Olmak -1- Seher Keçe Türker
- Bir Medeniyet Merkezi Hokand-ı Latif Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
- Suyun "Mavi" Rüzgârın "Kırmızı" Olduğu Vardar Necla Dursun
- Nâbi'nin Eşsiz Benzetmeleri Ve Övgüleriyle Anlattığı Şehir Mehmet Kurtoğlu
- Vakıf Müessesesi, Toplumsal Refah Ve Sistem Tartışmaları Cem Eriş
- Hanımeli Bilal Arıoğlu
- Huzura Açılan Kapı Darende M. Nihat Malkoç
- Seyahat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Ankara -3- Hüseyin Yürük
- Seyahat Şehri Edirne Şifanur Özçelik Şirin
- Halûk Hoca İle Saray Hatıraları -14- Kitap, Kütüphane Ve Sahaflık Kültürü -1- Zülgaip Akkuş
- Balıkesir'de Milli Mücadele'nin Sesleri Ahmet Köseoğlu
- Beşiktaş'taki Târîhî Çeşme Mehmet Maksudoğlu
- Kalamış Kotraları Ülker Gündoğdu
- Siz Deyin Oney Ben Diyeyim Ünye Tuğba Demirci
- Balkanlardan Esintiler -2- Bulgaristan -II- H. Ömer Özden
- Zor Zanaat; Dergicilik Erbay Kücet
- İstanbul'un Sesine Ve Tadına Dokunan Udi Cemil Bey Şekerci Cemil Mehmet Mazak
- Şehir Sohbetleri Şehir Ve Medeniyet Ahmet Narinoğlu
- Yemliha Ve Arkadaşları -2- Serdar Yakar
- Yolumuz Adana'ya düştü -2- Muhsin Karabay
- Kâğıdı Kırıştırmadan Tarihe Bir Haşiye Bırakmak -1- İmdat Akkoyun
- Resne; Altın Kalpli Şehir Fahri Tuna
- Baharın Gülleri Açtı Mı? Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
- İskenderiye Kütüphanesi Muhsin İlyas Subaşı
- Türkoloji'de Bir Seçkin: Zeynep Kerman Mehmet Nuri Yardım
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.06.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 12:35