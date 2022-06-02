Şehir ve Kültür Dergisinin 95. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Şehir ve Kültür Dergisinin 95. Sayısı Yayımlandı

02.06.2022 08:00 - Dergihaber
Şehir ve Kültür Dergisinin 95. Sayısı Yayımlandı

İçindekiler

  • Üsküp'te Zaman Prof. Abdülhamit Avşar
  • Tıkandı Baba Kahvehanesi Kâmil Uğurlu
  • Beş Şehirden Bir Şehir İstanbul Üzerine -1- Zehra Azize
  • Torunum Fatma Derin'in Deyişiyle: "Dedemin Camisi" Mehmet Kâmil Berse
  • Kuruluşlar Ürün Hizmet Ve Bilgilerini Rakipleriyle Kıyaslama İle Zenginleştirirler Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
  • Afrika'nın Şehirleri -19- Asaita Dr. Serhat Onur
  • Vakt-i Şerîf -Şiir- Kâmil Uğurlu
  • Mevlana'nın Gönlündeki ve Hayalindeki Şehirler Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
  • Dedekorkut'u Yeniden Anlama Çabası Fatemeh Saba Jafari Minyatür Sergisi
  • Seyyah Olmak -1- Seher Keçe Türker
  • Bir Medeniyet Merkezi Hokand-ı Latif Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
  • Suyun "Mavi" Rüzgârın "Kırmızı" Olduğu Vardar Necla Dursun
  • Nâbi'nin Eşsiz Benzetmeleri Ve Övgüleriyle Anlattığı Şehir Mehmet Kurtoğlu
  • Vakıf Müessesesi, Toplumsal Refah Ve Sistem Tartışmaları Cem Eriş
  • Hanımeli Bilal Arıoğlu
  • Huzura Açılan Kapı Darende M. Nihat Malkoç
  • Seyahat Ve Hatıra Kitaplarında Türkiye'nin Vilayetleri Ankara -3- Hüseyin Yürük
  • Seyahat Şehri Edirne Şifanur Özçelik Şirin
  • Halûk Hoca İle Saray Hatıraları -14- Kitap, Kütüphane Ve Sahaflık Kültürü -1- Zülgaip Akkuş
  • Balıkesir'de Milli Mücadele'nin Sesleri Ahmet Köseoğlu
  • Beşiktaş'taki Târîhî Çeşme Mehmet Maksudoğlu
  • Kalamış Kotraları Ülker Gündoğdu
  • Siz Deyin Oney Ben Diyeyim Ünye Tuğba Demirci
  • Balkanlardan Esintiler -2- Bulgaristan -II- H. Ömer Özden
  • Zor Zanaat; Dergicilik Erbay Kücet
  • İstanbul'un Sesine Ve Tadına Dokunan Udi Cemil Bey Şekerci Cemil Mehmet Mazak
  • Şehir Sohbetleri Şehir Ve Medeniyet Ahmet Narinoğlu
  • Yemliha Ve Arkadaşları -2- Serdar Yakar
  • Yolumuz Adana'ya düştü -2- Muhsin Karabay
  • Kâğıdı Kırıştırmadan Tarihe Bir Haşiye Bırakmak -1- İmdat Akkoyun
  • Resne; Altın Kalpli Şehir Fahri Tuna
  • Baharın Gülleri Açtı Mı? Mehmet Cemal Çiftçigüzeli
  • İskenderiye Kütüphanesi Muhsin İlyas Subaşı
  • Türkoloji'de Bir Seçkin: Zeynep Kerman Mehmet Nuri Yardım
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.06.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 12:35
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Muhit Dergisinin 30. Sayısı Yayımlandı (Haziran, 2022)
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