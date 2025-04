Sekiz Damarlı Aile Ağacı

Ben sekiz damarıyla toprağın derinliklerine kök salmış bir aile ağacıyım.

Toprakla benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. Muhabbet güçlendirecek beni. Muhabbet damarıyla toprağın ötesine geçeceğim, cennetin kokusunu alacağım. Muhabbet, toprağı ve her damarı özünde hissetmektir. Muhabbet, diğer damarların acısını kalbinde hissetmek, sevinci çoğaltmaktır. Muhabbet, elleriyle dokunmak damar kardeşlerine, suyun sesiyle kök salmak sonsuzluğa. Muhabbet, İsmail teslimiyetiyle en güzel dualarını yapmak diğer damar kardeşlerine. Muhabbet, yarından geri kalmamak, bugünden çok olmak.

Gökle benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. Hürmet büyütecek beni. Hürmet damarıyla aramızdaki mesafelerden güç alacağım, bütün zorlukları aşacağım. Hürmet, başının üzerinde esip duran rüzgâra karışmaktır. Hürmet, damar kardeşliğini güçlendirmek, kindar mihrakları çatlatmaktır. Hürmet, her rengin ayrı bir şarkısı olduğunu bilmek, her ruhun ezgisini can kulağıyla dinlemek, her yolcuyu canı gönülden selamlamaktır. Kardeşlerin senin içinden çıkmışlardır. Ne sen olmadan kardeşlerin yola çıkabilir ne de onlar sensiz yolculuğuna devam edebilirler. Hürmet, damar kardeşinin sırrına gark olmak, sırrıyla yol olmak, sırrına yol olmak, sırrında susmak ve kaybolmaktır.

Suyla benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. Merhamet tutacak beni hem burada hem de ötelerde. Yaşatacak beni her daim, her yerde. Merhamet damarının iyileştirmeyeceği yara yoktur, bilesin. Görünen ve görünmeyen bütün yaraları merhamet damarıyla saracaksın ve yoluna devam edeceksin. Merhamet, damar temasıyla karanlık siyah taşları tuzla buz etmektir. Merhamet, toprağı sevgiyle kucaklamak, göğü saygıyla selamlamak ve öteki damar kardeşlerini şefkatle kucaklamaktır. Başkasını düşünmeyen kendi olamaz, demişti Bilge. Başkasını kendinde yaşatmayan merhametin sırrına vakıf olamaz. Başkasının gözyaşlarını silemeyen görünen ve görünmeyen yaraları merhamet damarıyla saramaz. Başkasının derdine derman olamayan ayaklarının altındaki cenneti göremez, cehennem ateşinden emin olamaz.

Havayla benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. Sözüme sadık oldum her daim. Damar kardeşlerime bağlıyım, onlara aitim; bir bütünüz yerin altında. Hepimizin ayrı bir güzelliği var. Güzelliklerimiz boynumuzun borcu. Ben bir hatırlatıcıyım sadece. Nerden gelip nereye gittiğimizi gösteren bir hatırlatıcı. Bu yüzden başımın üzerinde hep gurbet rüzgarları eser. Buralara ait değildik, birer misafirdir toprağın bağrında. Rabbimize verdiğimiz söze sadık kalacaktık. Sonra toprağımıza, kökümüze, aslımıza. Sadakat, aslına verdiğin sözü unutmamaktır. Sadakat, bütün ihanet şebekelerine ve kötü güçlere inat hep aynı yerde durmaktır. Sözünde, toprağında, kardeşlerinle bir.

Kökle benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. İtimat edeceğiz birbirimize her daim. İtimat en yüce dağları dahi dize getirir. İtimat eden, hürmet görür. İtimat muhabbeti büyütür, merhameti çoğaltır, sadakati güzelleştirir. İtimat, damar kardeşlerinin parmak uçlarında yürümektir. İtimat, arınmak kuşkunun her türlüsünden. İtimat, zerre kadar boşluğa yer bırakmamaktır. İtimat, yerden göğe uzanmak, gökten sonsuzluğa açılmaktır. İtimat, damar kardeşlerini kendin gibi görmektir her koşulda.

Öteki dallarla benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. Adaletle hükmeden hürmet görür, merhamet eder. Adil olan damarları, hiçbir zalimin kirli bıçağı kesemez ve adaletin kırmayacağı taş yoktur. Kardeşlerinle aynı anda tartılacaksın adalet terazisinde. Sudan, topraktan, rüzgârdan ve gökten eşit pay alacaksın ne bir damla fazla ne de bir gıdım eksik. Her kardeşinin hakkını vereceksin. Rüya atına birlikte bineceksiniz ve geri döneceksiniz. Kalbinde adalet olmayan damar, kurur. Kalbinde merhamet olmayan kök, çürür. Merhametle açmayan çiçek, solar.

Taşla benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. Her damarın ayrı bir sabır taşı vardır şarkısında ve hikayesinde. Her damar kendi sabır taşına dokur sırrını. Dinleyeceksin ve bekleyeceksin. Sır, damar kardeşlerinin birbirlerinin ellerini tutmasında. Sır, damar kardeşlerinin birbirinin yüzünde unutulmasında ve uyanmasında. Sır, merhamet gözyaşlarıyla sabır taşlarına en güzel sözlerin yazılmasında. Allah ile Eyüp peygamber arasında tutuyorum sabır taşını ve usulca yürüyorum damar kardeşlerime. Muhabbet ayrı bir zaman, hürmet ayrı bir alem, merhamet ayrı bir lisan, sadakat ayrı bir derya, itimat ayrı bir imtihan, adalet ayrı bir hikâye ve sabır ayrı bir safha.

Sonsuzlukla benim arama kimselerin ya da bir şeylerin girmesine sakın müsaade etme. Hayat paylaşmaktır her bir şeyini, yardımlaşmaktır her zor durumda, dayanışmaktır her badirede. Yani fedakarlıktır. Gün ışığı parmaklarıyla yapacaksın gece yolculuklarını. Kimseleri rahatsız etmeyeceksin ve bir mum gibi titreyeceksin kardeşlerinin üzerinde. Onun yanında olduğunu hissettireceksin. Az uzakta duracaksın ama çok yakın olduğunu derinden hissettireceksin. Düştüğünde onun yanında olacaksın, ilk sen kaldıracaksın onu yerden. Senden uçacak merhamet kuşları katlansa da acın.

Ben sekiz damarıyla toprağın derinliklerine kök salmış bir aile ağacıyım. Şimdi uzak düşmüş olsak da birbirimizden. Biliyorum, köküm toprakta olduğu müddetçe yaşayacak sekiz damarım. Muhabbetle, hürmetle, merhametle, sadakatle, itimatla, adaletle, sabırla, fedakarlıkla kök saldım toprağın derinliklerine, uzandım ötelere. Bildim, bilendim ve yürüdüm.