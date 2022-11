Semih Gümüş’ün “Yazar Olabilir miyim? Yaratıcı Yazarlık Dersleri”nden 45 Ders

1. Ders: Dilin bütün olanaklarını kullanma yetenek ve kapasitesine sahip olmak gerekir.

2. Ders: Yazınsal dilin anahtarını elde etmek gerekir.

3. Ders: Hangi alanda yazacağımızı seçmeliyiz ve o alandaki ustaları bilip taklide düşmeden kendi yolumuzu bulmalıyız. Hangi alanda yazmaya karar vermeden önce (şiir, öykü, roman vs.) iyi düşünmek lazım, alanımızı seçtikten sonra de o alana yoğunlaşmalı, o alanda yürümeli.

4. Ders: Edebiyatta hakimiyet kalbi duygulara ait olsa da edebiyat akıl işidir, akılla yapılır.

5. Ders: Doğru okuma biçimini elde eden yazar adayı, yazıda da kendi özgün sesini yakalamayı başaracaktır.

6. Ders: Metin içi meşruluk (Eco) ve metin dışı gerçeklik ayrımını iyi bilmek gerekir.

7. Ders: Kendi olmayı başaran yazarlar bütün engellerin üstesinden gelip klasik eserler yazabilirler.

8. Ders: Kriter şu olmalıdır: Nitelikli eserlerin nasıl yazılacağını bilmek ve kendine ait edebiyat dilini yaratmak.

9. Ders: Yaratıcı yazarlık okuma ve yazmayı birlikte yaşamayı gerektirir. Okudukça kendi tarzını bulacaksın, yazdıkça başkalarına ait yazım kurallarını geride bırakacaksın.

10. Ders: Her şey dönüp dolaşıp "sözcük bilinci"ne geliyor. Rastgele kullanılan sözcükler, yaratıcı yazarlığın önündeki en büyük engellerdendir.

11. Ders: Yaratıcı yazar saf çocuk bakış açısına sahip olursa hem nesneleri olduğu gibi görüp yorumlar, aralarında farklı ilişkiler kurar hem de hayal aleminden yararlanıp fantastik kurgular yaratır.

12. Ders: Önyargılarımızla içimizdeki "merak böceği"nin önünü kapatmamalıyız, etrafını görünmez duvarlarla kapatmamalıyız. Merak böceği bizi kendi yolumuza götürür, bundan kuşku duymamak gerekir. Kalem hareket ettikçe merak böceği bizi er-geç özgünlük ve özgürlük yoluna iletecektir.

13. Ders: Yaratıcı yazar kendi eleştirmenini yaratır ve acımadan, taraf tutmadan yazdıklarının edebi ve ebedi olup olmadığına karar verir. Kendi eleştirmenini yaratmayan yazarlar, başkalarının hedefi olup zamana yenilmeye ve unutulmaya mahkumdurlar.

14. Ders: Sürekli kendini sorgulayan yazar kendi sesine ve sözüne kavuşacaktır, kendi göğünde hatır ve gönül sahibi bir yıldız olarak parlayacaktır.

15. Ders: Başkalarında olmayan bir göze (görsel güç) ve sezgiye (bilişsel güç) sahip olanlar yazıda yeni bir biçime ulaşabilirler, yeni bir çığır açabilirler.

16. Ders: "Nitelikli okuma" kendinde başkalarını, başkalarında da kendini görmektir. Sonuçta kendi tarzına (stil, üslup) ulaşarak bir başına yoluna devam etmek vardır.

17. Ders: Sıradan yazar gündüz gördüklerini yazar, sıra dışı yazar hem gündüz gördüklerini hem de gecenin karanlığında göremediklerini yaşar ve yazar. Bu açıdan yaratıcı yazar her açıdan gecesini gündüzüne katarak, gündüzünü gecesinde yoğunlaştırarak yazar. Sıradan yazarlar günde kalır, güncel yazar, sıra dışı yazarlar geceyi de yanlarına alarak ötelere yolculuk yaparlar.

18. Ders: Kafka'nın hamam böceği, Einstein'ın izafiyet teorisinden çıktı. Çağını doğru okuyan ve zamanın ruhunu yakalayan yazarlar yarınlara kalırlar.

19. Ders: Düş, gerçeküstücülük, fantastik vb. öğeler modernizm ile beraber kabuğu kırılan nesnel gerçekliğin yeni ifade biçimleridir.

20. Ders: Belki de her şey doğru cümleyi Hemingway) bulmaya bağlıdır, hem kendi yolunda hem de eserlerde. Doğru cümle içeride bir yerlerde bekliyordur. Bazen beklemek de gitmektir. Çoğu zaman da gayret etmek doğru cümlenin bilfiil kendisidir.

21. Ders: Her açıdan özgür bırakılan metinler, kendi anlatım tekniklerini, olay örgülerini, kurgusal yapılarını, iç seslerini, karakterlerinin yerleşkelerini vs. bulurlar. Özgür metinlerde sahne, atmosfer, karakter, kurgu vs. başta olmak üzere her kes ve her şey doğaldır.

22. Ders: Nasıl ki bir makinede her bir parçanın ayrı bir işlevi varsa, bir metinde de her bir ayrıntının ayrı bir anlamı olmalıdır. Yaratıcı yazar metinlerinde gereksiz ayrıntılara yer vermez. Her ayrıntının farklı bir işlevi olduğunu bilir. Taklitçi yazarlar metinlerini gereksiz ayrıntılara boğarlar, sonra da büyük yazarların isimlerini kullanarak fena durumlarını mazur göstermeye çalışırlar.

23. Ders: Sıradan yazar hikâyesiz metinler yazar, özgün yazar ise hikâyesi olan metinler yaratır. Bir metnin hikâyesinin olması ne demektir? Tek kelime ile metnin başından sonuna kadar, yekpare bir bütünlüğe sahip olması demektir.

24. Ders: Yaratıcı yazar metninde ustaca düğümler atar ve "bir büyücü gibi" düğümlerini çözer. Her okur bu çözülüşlerden edebi zevk alır, bu çözülüşlerde kendinden bir şeyler bulur. Okur düğümleri kendi çözüyormuş hissine kapılır. Okura bu hissi veren de yaratıcı yazardır.

25. Ders: Doğru karakterler anlatının yapısını güçlendirir, zenginleştirir. Doğru karakter hem iç ve dış konuşmalarıyla hem olumlu ve olumsuz davranışlarıyla anlatının yapısını yoğunlaştırırlar. Yaratıcı yazar doğru karakterlerinin suskunlarını, eksiklerini, yarım kalmışlıklarını, karanlık yönlerini de anlatının yapısına yedirir.

26. Ders: Usta yazarların organik bir bütünlüğe sahip metinlerinde, karakterler çevremizdeki kişiler gibi gerçektirler; çünkü metindeki rollerini layıkıyla yerine getirmişlerdir. Her insanın bir rolü vardır. İnsan roldür. Rolünü yerine getirenler, bireyselliğini kazanmış kişilerdir. Metinde de rolünü yerine getiren karakterler gerçektir, vardırlar, zamana meydan okuma gücüne sahiptirler.

27. Ders: "Yalınkat roman kişilerinin" belli ödevleri vardır. Bunlar topluma karşı sorumludurlar. Toplumsal ödevlerini yerine getirmek için gerekirse kendilerini feda ederler. Buradan ideolojik metinlere geçebiliriz. "Çok yönlü roman karakterleri" gayet doğal olarak içlerinden geldiği gibi konuşurlar, davranırlar. Onların kimseden korkusu olmadığı gibi, toplumsal ödevleri de yoktur. Onların kafalarında ideolojik dogmalar yoktur. Metin içinde "asli görevlerini" yerine getirirler.

28. Ders: Taklitçi yazar başkalarına öykünerek kendini yok ederken, yaratıcı yazar başkalarından aldığı esin ve ilham ile kendi yolunu bulur ve kendi yolunda ilerler.

29. Ders: Yaratıcı yazar, ben-anlatıcı diliyle anlatırken bir başkasına (okur) anlatır gibi değil, metnin doğal kurgusuna bağlı olarak kendi kendine anlatır gibi anlatır. Ben-anlatıcı içindekileri dışarıya başkası olmaksızın aktarır. Acemi yazarlar ben-anlatıcının karşısına okuru koyarlar, okur ben-anlatıcının karşısında varmış gibi anlatırlar. Aslında okur metinde değildir. Okur metin oluşup bittikten sonra metni okuyup yeniden yorumlayandır.

30. Ders: Yaratıcı yazarlar mekânları ve nesneleri karakterlerle birlikte düşünürler, metne katarlar. Yaratıcı yazar sadece nesneyi anlatmaz. O hem nesnenin karakter üzerindeki etkisini anlatır hem de nesneye karakteri anlattırır.

31. Ders: Öykü labirentteki bir yoldur, roman labirentin kendisidir. Öykücünün girdiği ve çıktığı yol bellidir; fakat romancının labirenti dolambaçlıdır, derindir, çetrefillidir, karmaşıktır. Öykü terzinin (yazar) elindeki parçalardır; roman bu parçalardan oluşturulmuş bütün bir elbisedir. Öykü bir nehirdir; roman ise nehirlerin toplandığı denizdir.

32. Ders: Öykücü ve romancının duyarlılıkların farklıdır; ikisini birbirine karıştırmamak gerekir.

33. Ders: Öyküde metin öykücünün kontrolündedir, romanda ise metin çoğu zaman alıp başını gider, romancıyı da kendisiyle sürükler.

34. Ders: Usta öykücülerin başarısını iki kelime ile ifade edebiliriz: Dil ve insan. Yani dilin bütün olanaklarını kullanırlar ve insanı her yönüyle tanırlar. Bu yüzden de mesajlarını ölümsüz metinlerle ifade etmesini bilirler.

35. Ders: Usta yazarlar eserinin yapı taşlarını iyice gözden geçirirler. Onları mahir elleriyle şekillendirirler ve esere yedirirler. Acemi yazarlar orada burada buldukları yapı taşlarını rastgele kullanırlar, biçimlendirmezler. "Yetkin yalınlık" fazlalıkları atılmış yapı taşlarının bir geometrik ve matematik bir dizayn ile ikame edilmesidir. "Kusurlu yalınlık" şekilsiz taşların rastgele oraya buraya serpiştirilmesidir.

36. Ders: Her yaratıcı yazarın yaratma sebebi ve tekniği ayrıdır. Geçmişin bütün yazınsal tekniklerinden haberdar olan yazarlar, yeni bir anlatım tekniğiyle metinlerini yaratırlar.

37. Ders: Yaratıcı yazı/n insanla başlar, insanla devam eder, insan ile biter. Yaratıcı yazı/n insanın kendisiyle ve başkalarıyla (bunun içinde Tanrı ve doğa başta olmak üzere herkes ve her şey vardır) olan problemlerini çağın ihtiyaçlarına uygun olarak ve yeni bir bakış açısıyla çözümlemeye çalışır.

38. Ders: Öyküler insandaki bilinmezlikler için birer keşif kolu görevi görürken, romanlar birebir alan araştırmasıdır. Öykücü bilinmezliklerin üzerindeki sır perdesini işaret eder, romancı bilinmezliklerin üzerindeki sır perdesini kaldırır, içine bakar.

39. Ders: Sokrates felsefeyi, Dostoyevski romanı insan hayatının merkezine koymuştur. Bu haliyle Sokrates modern felsefesinin, Dostoyevski modern romanın öncüsü, habercisidir.

40. Ders: Her roman kahramanı kendi devrinin ürünüdür. Bu yüzden kendine göre değişken bir gerçeklik yaratırlar. Fakat hakikatten beslenen roman kahramanları klasik olurlar. Klasik, yani ölümsüz…

41. Ders: Dil, ölülerle dirilerin aynı çatı altında bir araya geldiği tek evdir. Dil evinde ölü olarak girdiğimiz bir kapıdan diri olarak çıkmak işten bile değildir. Dil evinde bir tanıdığımızla yaşarken kuramadığımız yakınlığı, öldükten sonra rahatlıkla kurabiliriz. Dil evinde ölü, diri her kes eşittir, doğaldır.

42. Ders: Büyük yazar olmak için büyük yazarlarla yol yürümek gerekir. Büyük yazar, kendi söz ustası olan, zamanı ve mekânı yenen, yaratıcı yazarlığın yol ve yordamını öğreten…

43. Ders: Cesur ve yaratıcı yazarlar başkalarının odalarını terk edip "kendine ait bir oda"da kalırlar.

44. Ders: Zenginleştirilmiş bir dilin bütün olanaklarını kullananlar kendine özgü bir anlatı diline ulaşabilirler. Kendine özgü anlatı dili, tek kelime ile üsluptur.

45. Ders: Yaratıcı yazar, yaratıcı düşünme etkinliğinden başka bir şey değildir.

Yazar Olabilir miyim? Yaratıcı Yazarlık Dersleri

Semih Gümüş

Notos Kitap

183 sayfa

İstanbul 2012