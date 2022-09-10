Serazat Dergisinin 2. Sayısı Yayımlandı (Eylül-Ekim, 2022)

İki aylık yayın periyodu ile okuruna ulaşan Serazat Edebiyat'ın Eylül - Ekim 2022 tarihli 2. sayısı çıktı. Şiir, öykü, inceleme ve filiz olmak üzere dört bölümden müteşekkil olan Serazat'ın bu sayısı Mete Almalı'nın "Çavuş" başlıklı öyküsü ile başlıyor. Mete Almalı, Hüseyin Safa Ak, Ahmet Alataş, Öznur Yıldız, Ubeydullah Öz, Tuğçe Öcal, Şaidin Büyükbayram ve Kevser Özdamar bu sayıda öykü bölümünde okuduğumuz yazarlar arasında.

Derginin şiir bölümünde ise bizi beş şiir karşılıyor. Osman Hasdemir'in "/Weather Rain" başlıklı şiiriyle kapısını açan bu bölümde Mücahit Mehmet Musuloğlu, Emre Gül, Sevda Altınkaya ve (çeviri şiir) Erdem Celal Gören'in şiirlerini okuyacağız.

Zeki Altın'ın Bülent Ayyıldız ile yaptığı söyleşi oldukça ilgi çekici. Ayyıldız'ın "Biraz Evhamlı İshak Hoca'nın Karda Gece Yürüyüşü" isimli romanı etrafında gelişen söyleşide romana ve romanda anlam dünyasına dair düşüncelerini ifade etmekte.

İnceleme bölümünde Zeki Altın, "Labirentin İçindeki Fare: Oulipo" başlıklı yazısıyla, Türkçeye "Potansiyel Edebiyat Çalışmaları" olarak tercüme edilen, Fransızca konuşan yazar ve matematikçilerin oluşturduğu Oulipo topluluğundan hareketle Türkiye'de de benzer verimler ortaya koyan isimleri inceliyor. Eyüp Aktuğ ise "Franz Woyzeck ve Rodion Romanoviç Raskolnikov Karakterlerinin Anti-Kahraman İmajları Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı yazısıyla sözü edilen karakterlerin kesişim ve ayrılım noktalarını inceliyor.

Serazat Edebiyat "Bu bölüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize aittir." notu ile kapısını açan filiz serlevhası altında genç yazarlara seslerini ve eserlerini duyurma imkânı tanıyor. Bu bölümde Sude Şahan ve Buse Şahan öyküleriyle, Ravza Tarhan ise çizimleriyle okurunu bekliyor olacak.