Serazat Edebiyat Dergisi 1. Sayı

İki aylık yayın periyodu ile okuruna ulaşan Serazat Edebiyat'ın Temmuz-Ağustos 2022 tarihli 1. sayısı çıktı. Şiir, öykü ve inceleme olmak üzere üç bölümden müteşekkil olan Serazat'ın bu sayısı Hüseyn Kaya'nın "Sela" başlıklı öyküsü ile başlıyor. Hüseyn Kaya, Mete Almalı, Ahmet Alataş, Ubeydullah Öz, Şaidin Büyükbayram ve Deniz Schwarzwald bu sayıda öykü bölümünde okuduğumuz yazarlar arasında.

Derginin şiir bölümünde ise bizi beş şiir karşılıyor. Osman Hasdemir'in "Çekilirken" başlıklı şiiriyle kapısını açan bu bölümde Mücahit Mehmet Musloğlu, Rıdvan Yıldız, Sevda Altınkaya ve Zeki Altın'ın şiirlerine okuyacağız.

Zeki Altın'ın Sıddık Yurtsever ile yaptığı söyleşiyi inceleme bölümünde görüyoruz. Yurtsever'in Benden Başka Herkes isimli kitabı etrafında gelişen söyleşide yazar, öyküsüne ve öyküde anlam dünyasına dair düşüncelerini ifade etmekte. Ubeydullah Öz, Ördeğime Kaz Diyorlar türküsünün izinde yaptığı çeşitli araştırmaları yazısında okuru ile paylaşıyor. Eyüp Aktuğ ise "İsmet Özel'in Esenlik Bildirisi Şiirinden Hareketle Byung-Chul Han'ın Palyatif Toplum Günümüzde Acı Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı yazısı ile acı ve merhamet kavramlarının üzerine eğiliyor.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen şiirlerin şiir editörü Zeki Altın tarafından değerlendirildiği ve bu değerlendirmelerini okuru ile paylaştığı bir alt bölüm oluşturulmuş. Benim kıymetli bulduğum emekler arasında. Şiirden Konuşmalar serlevhasıyla şiir üzerine çeşitli eleştiriler okumaktayız.

Serazat Edebiyat'ın bu sayısı genel hatları ile bu şekildeydi. Dergi şu satırlarla okuruna merhaba dedi.

"Merhabalar,

Serazat Edebiyat, etkileşimli bir e-dergi olarak ilk sayısı ile karşınızda. "Başlayanın öncesi ve bitenin sonrasına varanlara" sloganı ile çıkan dergimiz, 2012 yılında ilk sayısı çıkan Nun Edebiyat Dergisi'nin vesilesiyle oluşan, Enfa, Meczup ve Potkal fanzinlerle perçinlenen dostluğumuza ve Serazat birgün son bulduğunda da devam edecek muhabbetimize işaret ediyor.

Serazat adı ise bir Sait Faik öyküsünde buldu bizi. Serbest, başıboş, özgür anlamına geliyor. Aynı yılkı atları gibi. Dostluğumuzun vesilesi ile karşınızda olan Serazat Edebiyat, yeni dostlar edinmek dileğindedir. Saf ve muhabbetli bir edebiyat dergiciliği muştusuna sahiptir. Maksadı yaranmak ya da köşeyi dönmek değildir. Maksat muhabbet!

İlk sayımızda bizlere eşlik eden güzel insanlara, okurlarımıza ve bu vakte kadar üzerimizde emeği geçen tüm büyüklerimize sevgi ve muhabbetle."

Derginin 1. sayısını okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: http://tiny.cc/serazat1