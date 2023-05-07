Serazat Edebiyat Dergisinin 4. Sayısı Yayımlandı

İkinci yılına giren Serazat Edebiyat'ın 4. sayısı Nisan 2023'te çıktı. Şiir, öykü, inceleme ve söyleşi olmak üzere dört bölümden müteşekkil olan Serazat'ın bu sayısı Atilla Duman'ın "Bir Rüya İçin Ağıt" başlıklı öyküsü ile başlıyor. Atilla Duman, Mete Almalı, Tuğçe Öcal, Şaidin Büyükbayram ve Ubeydullah Öz bu sayıda öykü bölümünde okuduğumuz yazarlar arasında.

Derginin şiir bölümünde ise bizi altı şiir karşılıyor. Osman Hasdemir'in "Maseinaor III" başlıklı şiiriyle kapısını açan bu bölümde Orhan Batuhan Akgül, Deniz Schwarzwald, Utku Sebaste Agustus, S. Ahmet Alataş, Nesrin Aykaç şiirlerini okuyacağız.

Bu sayının söyleşi bölümünde yayınladıkları şiirler ile adından söz ettiren isimler var. Eyüp Aktuğ'un Osman Hasdemir ile yaptığı söyleşide şairin şiir serüveni üzerine konuşuyor. Bir ilk kitap olan Yüksüz Göç Şarkısı'nın konuşulduğu bu söyleşide Osman Hasdemir'in şiire ve edebiyat dergiciliğine yaklaşımını da okumaktayız. Zeki Altın ise Muhammed Durmuş ile yaptığı söyleşide şairin şiir serüveni üzerine konuşuyor. Bekleyişler Kitabı'nın konuşulduğu bu söyleşide Muhammed Durmuş'un şiire ve edebiyata yaklaşımına da şahit olmaktayız.

Bu sayının inceleme bölümünde iki yazı okurunu bekliyor. Eyüp Aktuğ, "Nikolay Gogol'un Petersburg Hikâyelerinde Karakterlerin Asabî Tutumlarının Kaynağı" başlıklı yazısıyla söz konusu hikâye karakterleri üzerinden bir dönem okuması gerçekleştiriyor. S. Ahmet Alataş ise "Kütüphane Bize Ne Söyler" başlıklı yazısıyla kütüphanelerin ve kitapların fısıldadıklarını okurlarına duyurmaya gayret ediyor.