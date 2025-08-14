Serazat Edebiyat’ın 10. Sayısı Yayımlandı

Serazat Edebiyat Dergisi'nin 10. sayısı çıktı. Şiir, öykü, deneme, çeviri, söyleşi, inceleme, poetika ve sanat olmak üzere sekiz bölümden müteşekkil olan Serazat'ın bu sayısı "Serazat yahut Son Dönem Dergilerinin Yüz Akı" başlıklı yazısı ile başlıyor.

Hüseyin Kılıç, İsmail Uluöz, Sude Şahan, Abdullah Kaya, Şaidin Büyükbayram, Ubeydullah Öz, Buse Şahan, Gül Sema Yılmaz, Z. Rumeysa Topal ve Mete Almalı Serazat'ın öykü bölümünde okuyacağımız yazarlar arasında.

Mustafa Emin Acıöz ise çeviri bölümünde Muallim Naci'nin "Ubeydiyye" başlıklı eserini yine aynı başlık altında sadeleştirerek Serazat okuruna sundu.

Deneme bölümüne katkıda bulunan yazarlar ise Ömer Eski, Barış Papağan, Neslihan Kavallı, Zeki Altın, Yonca Özmen ve Eminer Artır. Bu sayının söyleşisini Eda Çoban, Ercan Yılmaz ile gerçekleştirdi.

Osman Hasdemir, Mücahit Mehmet Musuloğlu, Sevda Altınkaya, Talha Hamza Özel, Yakup Diker, Beyza Şahin, Betül Özkan, Kenan Çayıroğlu ve Arman yazar bu sayının şairleri arasında.

Eyüp Aktuğ ise "Anlatımcı Şiir Tekniğinde Kişilik, İmge, Anlam ve Klişe Üzerine" başlıklı yazısı ile derginin poetika bölümünde okurunu bekliyor.

İnceleme bölümüne katkıda bulunan yazarlar ise Mustafa Mete ve İsmail Şimşek. Ravza Tarhan, Sinem Banu Dağüstü Sevimli ve Hilal Okumuş derginin sanat bölümüne çizimleri ile katkıda bulundu.

Derginin 10. sayısını okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.serazat.net/sayi10