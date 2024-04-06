Serazat Edebiyat’ın 6. Sayısı Yayımlandı

Serazat Edebiyat'ın Nisan - Mayıs - Haziran 2024 tarihli 6. sayısı yayımlandı. Şiir, öykü, deneme, söyleşi, inceleme, sanat ve filiz olmak üzere yedi bölümden müteşekkil olan Serazat'ın bu sayısı Neslihan Ermahiş'in "Tehlike Anında Kırılacak Cam" başlıklı denemesiyle başlıyor. Neslihan Ermahiş, Şeyda Tarhan Almalı ve Ubeydullah Öz deneme bölümünde okuyacağımız yazarlar arasında.

Derginin öykü bölümünde ise altı öykü okurunu bekliyor olacak. Hüseyn Kaya'nın "Emekli" başlıklı öyküsü ile kapısını okura aralayan bu bölümde Cüneyt Dal, Mete Almalı, Şaidin Büyükbayram, İbrahim Daştan ve Tuğçe Öcal bu bölümünde okurunu bekleyen yazarlar arasında.

Bu sayının şiir bölümünde dokuz şiir okurunu bekliyor. Osman Hasdemir'in "Entropi" başlıklı şiiri ile kapısını okura aralayan bu bölümde Furkan Kayış, Ömer Yatbaz, Bilal Çakıl, Sevda Altınkaya, Betül Özkan, Hayrullah Gürdağ, Muhammed Ali Eren ve Sinema Çağlancı şiir bölümünde okuyacağımız şairler arasında.

Serazat'ın altıncı sayısında iki adet söyleşi bulunmakta. Zeki Altın'ın sorularını Mehmet Mahsun Oral yanıtlıyor. Söyleşi Oral'ın "Ev Düşkünü Bazı Rüzgârlar" ve "Barbarlarla Beklerken" kitapları üzerine gerçekleşiyor. Eyüp Aktuğ'un sorularını ise Şeyda Tarhan Almalı yanıtlıyor. Söyleşi "edebiyat dergiciliği ve musahhihlik" üzerine gerçekleşiyor.

Derginin inceleme bölümüne katkı sunan yazarlar ise Eyüp Aktuğ ve İsmail Şimşek. Eyüp Aktuğ'un "Mülkiyet ve İktidar Kavramları Üzerinden Susuz Yaz Filmi Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı yazısı ile okurunu bekliyor olacak. İsmail Şimşek ise "Modern Bir Âdem ile Havva Hikâyesi: Bayan Unguentine'nin Seyir Defteri" başlıklı yazısıyla bu bölüme katkıda bulunuyor.

Her sayı genç kalemlere yer veren Serazat bu sayısında filiz bölümünde Rabia Öner'i ve hikâyesini sayfalarına konuk ediyor. Sinem Banu Dağüstü Sevimli, Mine Büdüş ve Ceren Seçkin Kıyım çizim ve çizgi çalışmalarıyla bu sayıya katkıda bulunuyor. Orhan Batuhan Akgül ise Ahmet Muhip Dıranas'ın "Kar" başlıklı şiirine yaptığı "beste ve yorum" çalışması ile dinleyicilerini bekliyor olacak.

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