Serazat Edebiyat’ın 7. Sayısı Yayımlandı

Serazat, yayın hayatına hem matbu hem de e-dergi olarak devam eden ve her sayısına ücretsiz olarak ulaşılabilen bir edebiyat, kültür, sanat dergisidir.

Serazat Edebiyat, Kültür, Sanat Dergisi'nin Temmuz - Ağustos - Eylül 2024 tarihli 7. sayısı çıktı. Şiir, öykü, söyleşi, gezi yazısı, inceleme, filiz ve sanat olmak üzere yedi bölümden müteşekkil olan Serazat'ın bu sayısı Hüseyin Kılıç'ın "Yalancı" başlıklı öyküsü ile başlıyor. Hüseyin Kılıç, Tuğçe Öcal, Ubeydullah Öz, Sevda Altınkaya, Mehmet Ali Güneş, Gül Sema Yılmaz ve Mete Almalı öykü bölümünde okuyacağımız yazarlar arasında.

Derginin bu sayısının söyleşini Tuğçe Öcal, M. Talha Özmen ile gerçekleştirdi. Tuğçe Öcal'ın sorularını yanıtlayan M. Talha Özmen, Yarım Kalan Her Şeyle kitabı hakkında konuştu.

Bu sayının şiir bölümünde yedi şiir okurunu bekliyor. Nadir Aşçı'nın "Kör Bıldırcı" başlıklı şiiri ile kapısını okura aralayan bu bölümde Mehmet Şamil, Zeki Altın, Osman Hasdemir, Yezdan Özelma, Betül Özkan ve Elif Lara Balarısı şiirleriyle okurunu bekliyor.

Gezi yazısı bölümünde ise İsmail Şimşek "Can'istan Özbekistan" başlıklı yazısı ile çıktığı Özbekistan yolculuğuna okurlarını davet ediyor olacak.

Derginin inceleme bölümüne katkı sunan yazarlar ise Behzat Aktura ve Eyüp Aktuğ. Behzat Aktura, "Dünyayı Dünyada Boşayan Şair: Abdurrahim Karakoç" başlıklı yazısı ile Abdurrahim Karakoç'un şiir dünyasında yolculuğa çıkıyıor. Eyüp Aktuğ ise "Foucault'nun "Büyük Kapatılma" Kitabından Hareketle "Buzlar Çözülmeden" Filmi Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı yazısı ile bu bölüme katkıda bulunuyor.

Filiz bölümünde genç yazar ve şairlerin eserlerine yer veren Serazat'ın bu sayısında Sude Şahan, Buse Şahan'ın hikâyeleri yer alırken Nilsu Akbaş'ın tefrika halinde yayınlanacak uzun öyküsünün ilk bölümü paylaşıldı.

Şeyda Tarhan Almalı, Ceren Seçkin Kıyım, Mine Büdüş, Meryem Hafsa Yıldız ve Sinem Banu Dağüstü Sevimli bu sayıya fotoğraf ve resim çalışmaları ile katkıda bulunan isimler.

Serazat Edebiyat, Kültür, Sanat Dergisinin yedinci sayısını ücretsiz olarak okumak ya da indirmek için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: https://www.serazat.net/sayi7