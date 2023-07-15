Yazarın vefatından bir yıl önce yayımlanan Afrika Dansı, edebiyatımızın şüphesiz ki en özel, farklı ve deneysel öykü kitabı. Sevim Burak'ın yaşamıyla da fazlasıyla ilişki öykülerden oluşan bu eseri okumak, anlatılamaz yaşanır denilebilecek özel bir deneyim.

Bu kitaptaki öyküleri çözümlerken onun ölümünden sonra Nisan Yayınları tarafından yayımlanan Palyaço Ruşen adlı kitabı da okumakta fayda var. Kitabın ikinci ve üçüncü öyküleri "Bir Gece Yemeği" ile "Foto Febüs" aslında iç içe geçmiş, kolaj tekniğiyle yazılmış ikişer öyküden oluşmaktadır. Palyaço Ruşen kitabında bu metinleri ayrılmış hallerini de görebiliyoruz. "Bir Gece Yemeği" öyküsü "Yalnızlık" ve "Sır" öykülerini, "Foto Febüs" ise "Tavuskuşu ve Kartallar" ile "Ekilenler" öykülerini içermektedir.

Kitaba ismini veren Afrika Dansı öyküsündeyse Sevim Burak kendini Mives Karub olarak öykünün içine bir karakter olarak dahil etmiştir. Çocukluğundan beri yaşadığı kalp rahatsızlığını, hastane odalarını, ekg makinasını, ikinci eşiyle bir süreliğine yaşadığı Nijerya'yı ve oranın kabilelerini, kültürünü öykünün içinde geçirir. Bu eserin biçimsel detaylarına baktığımızdaysa alt alta tamamen büyük harflerden oluşan yazıların bulunması, kelimelerin yapısı bozularak kullanılması (Annesi Musevi olan yazarın, azınlık dilini yansıtmak için kullandığı bir yöntem), öykü içi görsellerin ve sayfaya serpiştirilmiş kelimelerin yer alması, tamamen diyalogla ilerleyen küçürek öyküler gibi farklı yazım şekilleri bulunmaktadır.

"Zavalle kediler her gun sardela baleghe tchalmak itchun bouraya guéliyorler sardela baleghe taame ittikleri itchun ouyouz, tchebanla chachi oluorler/tchok baleghe taame ittiklerinden tekmil kediler hastelikden yeni kalkmech guibidirler/" "Osmanlı Bankası" öyküsü s.52

Sevim Burak

Afrika Dansı

Yapı Kredi Yayınları

İstanbul, 2006