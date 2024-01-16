Sevim Burak - Yanık Saraylar

İlk olarak 1965 yılında yayımlanan Yanık Saraylar'ın öykücülüğümüzde önemli bir yeri bulunmaktadır.

İçinde altı öykü yer alan kitap biçimci yanı ve anlatım şekliyle öne çıkmaktadır. Özellikle öykü başlarında manzum formda başlayış, düzyazı halindeyken de noktalama yerine tire işaretinin kullanımı, tamamen büyük harfle yazım gibi unsurlar söz konusudur.

Keza Ah Ya Rab Yehova öyküsünün baş kısmında Tevrat dilinin kullanımını görürüz. Ayrıca öyküde ana karakter Bilal Bey'in güncesi de yer almaktadır. Bu öykü daha sonra 1982 yılında Sahibinin Sesi adıyla yazar tarafından tiyatro oyununa da uyarlanmıştır.

Yanık Saraylar

Sevim Burak

Yapı Kredi Yayınları

96 Sayfa