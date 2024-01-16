Sevim Burak - Yanık Saraylar, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Sevim Burak - Yanık Saraylar

16.01.2024 09:00 - Turhan YILDIRIM

İlk olarak 1965 yılında yayımlanan Yanık Saraylar'ın öykücülüğümüzde önemli bir yeri bulunmaktadır.

İçinde altı öykü yer alan kitap biçimci yanı ve anlatım şekliyle öne çıkmaktadır. Özellikle öykü başlarında manzum formda başlayış, düzyazı halindeyken de noktalama yerine tire işaretinin kullanımı, tamamen büyük harfle yazım gibi unsurlar söz konusudur.

Keza Ah Ya Rab Yehova öyküsünün baş kısmında Tevrat dilinin kullanımını görürüz. Ayrıca öyküde ana karakter Bilal Bey'in güncesi de yer almaktadır. Bu öykü daha sonra 1982 yılında Sahibinin Sesi adıyla yazar tarafından tiyatro oyununa da uyarlanmıştır.

Yanık Saraylar
Sevim Burak
Yapı Kredi Yayınları
96 Sayfa

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 16.01.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 18:03
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat sevim burak turhan yıldırım yanık saraylar
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhanyildirim
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 43 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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