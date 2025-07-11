Seyahat; Sadece Bir Noktadan Diğerine Gitmek midir?

'Gezi yazısı' yazarının gezip gördüğü yerleri kaleme aldığı metinlerdir. Diğer bir adı 'seyahatname' olan gezi yazıları ve iyi yazılmış olanları gidilen yerleri bambaşka bir gözle görmeyi sağlar sağlar. Hatta gitmeden evvel okunursa verimi bir kat daha artacaktır. Seyahat zenginleşecek, gitmekte olunan diyara daha varılmadan aşina olunacaktır. Gezi kitapları gezilecek yerleri sıralayan bir rehberden fazlasıdır. Okuyucusuna duygu, tarih ve kültürü bir arada sunarlar. Bir turistin değil bir gezginin gözünden bakmayı öğretirler. Bu yazımda size bu özelliklere haiz iki eserden söz edeceğim. İlki Hasan S. Sağlam'ın 'Üç Medeniyetin İzinde' adlı gezi notları olacak. İkincisi ise Yusuf Tosun'un 'Balkan Günlüğü' isimli gezi kitabı olacak.

Üç Medeniyetin İzinde

Fiziksel olarak bir yerden bir yere giderken zihinsel olarak başka dünyalara yelken açmak seyahatlerin en güzel tesrilerindedir. İki tarafı sıra ağaçlarla bezeli iki şeritli bir asfalt yolda etrafındaki uçsuz bucaksız ovaya bakarken başka zamanları başka hayatları düşünmek gezeni dönüştürür. Bir anlığına da olsa yaşadığın dünyadan uzaklaşmak, zihnini tazeler ve bakış açısı kazandırır. Bence Üç Medeniyetin İzinde isimli kitap okuruna tam da bunu vaat ediyor.

Yazar Hasan S. Sağlam bir doktor. 'Tıp Fakültesi'nden her şey çıkar, arada bir de doktor çıkar.' cümlesini hatırlatan yazarla bu yıl Sakarya'da 1.Serdivan Kitap Fuarı'nda tanıştık. Aynı stantta okurlarımızla buluşup kitaplarımızı imzaladık. Elbette birer tane de birbirimize armağan etti. Hasan S. Sağlam güne atfen adıma imzaladığı Üç Medeniyetin İzinde'nin ilk sayfasına; 'Stant arkadaşım Sn. Necla Dursun…' diye başlayan bir ifade kullandı. Demem o ki sözünü ettiğim ilk eserle bir kitap fuarında sahibinin eliyle tanışmış oldum. Kapağındaki üç ilgi çekici görsel kitabın adına ve içeriğine atıfta bulunurken sert kapak malzemesinin verdiği his 'Sayfalarımı arala, oku beni.' diyordu.

Yukarıda dile getirdiğim gibi yazar bir hekim ve bu kitap onun ilk eseri. 2019 yılında basılan kitabın yazarı aynı yıl profesörlük unvanını almış. 1996 yılından bugüne Adapazarı'nda yaşayan yazarla hemşeri olmanın verdiği memnuniyetle gerçekleştirdiğimiz kısa sohbette kendisinin Tibet, Fas, Romanya, Kenya, Arjantin, Kanada, İspanya gibi birçok ülkeye seyahat ettiğini ve on yıl süreyle gezilerine ait yazıları Irmak Dergisinde yayınlandığını öğrendim. Kitabın editörü ve aynı zamanda önsöz sahibi portre yazarı Fahri Tuna'ya tanışma anımızda yanımızda olup bizi birbirimize takdim ettiği için bir defa da buradan teşekkür etmek isterim.

TYB-Türkiye Yazaralar Birliği Sakarya Şubesi kurucularından olan yazarın kendi çektiği fotoğrafla bezeli kitabında Hindistan-Nepal, Mısır ve Norveç bulunuyor. Hindistan'ı 'Kaf Dağı'nın arkasındaki masallar ülkesi' olarak tanılamış yazar. Nepal'i; 'adım başı krallar ülkesi', Mısır'ı ise 'efsaneler ülkesi'.

Ülkeleri üst başlık, şehirleri alt başlık olarak kabul edecek olursak; Hindistan'ın, Delhi, Jaipur, Agra, Veranasi şehirlerine, Nepal'den Katmandu'ya, Mısır'ın ise; Luksor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Nubia ve Kahire şehirlerine yer verdiğini görürüz. 'Kuzey Kutbuna Doğru Norveç' isimli bölümde; Bergen, Alesund, Molde, Trondheım, Rorvik, Stampsund, Harstad, Tromso, Oslo şehirleri bulunmakta.

Kitapta canlı renklerde basılmış birbirinden güzel fotoğraflar var. Yazarın bakışından bize yansıyan fotoğrafların altında isimlerine yer verilmiş ki bu oldukça kayda değer. Okurken yazı ve görsel birbirini tamamlıyor. Böylece de hafızada kalıcılık garantilenmiş oluyor.

Kitapta dikkat çeken bir diğer özellik bazı şehirler için dile getirilen sıfatlar. Yer yer okuru gülümsetenlerden üçünü buraya almak isterim. Mademki kitabın adında 3 rakamı var hakkında yazılan yazıda neden bu izlek takip edilmesin diyerek;

'Çamaşır telinde balıkların şehri: Stampsund'

'25 bin nüfus, 16 bin gazete abonesi olan şehir: Harstad'

'Ölümün sevildiği şehir: Veranasi'

Bu 3 örnekten anlaşılacağı üzere bu kitap üzerinde yazdığı gibi sadece bir 'gezi notları' kitabı değil sosyoloji ile lezzetlendirilmiş bir gezi notları kitabı. Tercih edilen kâğıt kalitesiyle keyifli bir okuma sunan kitapla bir dünya gezisine çıkmış oluyor okur.

BalKan Günlüğü

İkinci kitabımız; 'Kanla sulanan bal ülkelerine yolculuk' alt başlığı ile okurun ilgisine sunulan 'BalKan Günlüğü'. Yusuf Tosun'a ait kitabı basıldığı hafta temin etmiştim. Yaklaşık olarak üç ay önce yani Mart 2025'de masamın üzerinde yerini alan eseri başta Üsküp Kitap Kulübü'nün organizasyonu seyahatlerim ve kitabının hazırlığı sebebiyle okuma imkânım olmamıştı. Okur okumaz hakkında yazma isteği uyandıran eserin sahibi Yusuf Tosun'un deneme, öykü, mektup, günlük, biyografi ve derleme türlerinde eserleri bulunmakta. Anadolu Yazarlar Birliği Başkanlığı görevini sürdürmekte olan yazar eserinde Balkan ülkelerine yaptığı gezilere ait izlenimlerini yazılı hale dönüştürerek kitaplaştırmış.

Güzel bir ismi olan kitabın ismindeki alegoriyi dikkatli gözler görebilir sanıyorum. 'BalKan' olarak yazılan kelime bu küçük nüansla ne çok şeyi anlatıyor aslında. Ne çok şeyin altını çiziyor, üstüne vurgu yapıyor. Balkanlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayanlar yanlış yazıldığını düşünebilir. Hatta şu anda Word dahi bana 'Yanlış yazdın Necla diyor' ve kelimenin altını kırmızıyla boyuyor. Dedim ya size Yusuf Tosun altını çizmiş diye, uygulama dahi duydu dediğimi. Buyurun bu da kanıtı. Ne çare ki o da kırmızı rengi çizdi beni uyarmak için. Kan rengini yani. Oysa bazı yanlış yazımları maviyle uyarıyordu. Şimdi içinizden dilbilgisi yanlışları mavi, yanlış yazılmış kelimeler kırmızı ile denetim konusu oluyor diyebilirsiniz. Onara tek cevabım olur; 'Siz de haklısınız.' Sonraki baskılarda bu noktanın yenilenmiş bir tasarımla bir hata değil bir bilinç olduğuna vurgu yapılması kanaatimce yerinde olacaktır.

'Yol arkadaşlarım eşim Birsen ve oğlum Agah'a…' diyerek çokça samimi bir başlangıçla başlamış söze Yusuf Tosun. Balkan coğrafyasında Türkiye dahil olmak üzere 10 ülkede 20 şehir gezmiş. Gördüğü yerlerin birçoğunda kendisini Anadolu şehirlerinde hissettiğinden söz etmiş. Yabancılık çekmediğinden, karşılaştığı olumlu tutum ve davranışların kendisini şaşırttığını da ilave etmiş.

Eserde hoşuma giden bir sıfat tamlaması var ki bir şarkı gibi dolandı dilime.; 'Gönül objektifimden toplu bir Balkan fotoğrafı çektim'. Bu güzel cümle sıklıkla kullandığım 'gönül coğrafyası' sözcüklerini hatırlattı bana. Sanıyorum ki bundan sonra ödünç alarak dile getireceğim. Tabii yazarının adıyla birlikte.

Üsküp, Ohri, Sofia, Belgrad, Mostar, Poçitel, Dubrovnik, Kotor, İşkodro, Prizren, Priştine… Her biri birer değerli taş gibi artarda dizilmişler sayfalarda. Bu gezenine tanıdık gelen şehirler İbn Battuta'nın dediği gibi; Yolculuk önce yazarı sözsüz bırakmış sonra da iyi bir hikâye anlatıcısına dönüştürmüş.

BalKan Günlüğü yazarının gördüklerini, duyup öğrendiklerini içinde tutmaya razı gelmeyen bir yazarın eseri. Balkanları tanırken tanıtan bir eser. Değil mi ki yazımın buraya kadar olan kısmında çokça 3 rakamı yer aldı Yusuf Tosun'un kitabından üç alıntıya yer vererek devamını getireyim. Yazarın gözünden bize yansıyan fotoğrafların bölüm başı olarak konumlandırıldığı sayfalarda yer verilen cümlelerden üçünü alıntılamak isterim:

'Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir.' Bosna Atasözü

'Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez.' Andre Gide

'Gittiğin yerlerden sadece yeni hatıralar al ve sadece ayak izlerini bırak.' Chief Seattle

Sonuç

Bir meydanda yürürken sıradan görünen yapının ardında gizlenmiş yüzlerce yıllık efsaneyi dinlediğinde, yürüdüğün sokağın adının neden 'Yanık Mektep Sokağı' olduğunu öğrendiğinde, içtiğin sade kahvenin fincanın neden kulpsun olduğunu duyduğunda etkileniyor ve daha çok yeni yerler görmek istiyorsanız içinize seyahat tozu kaçmış demektir. Başta bir yere tutunan o toz zamanla oraya sıkı sıkıya tutunacak ve yerini sağlamlaştıracak ve olduğu yerden çıkmayacaktır. İşte böyle zamanlarda gezi kitapları hem seyahatlere hazırlık açısından önem kazanmakta hem de mücbir sebepten yapılamayan seyahatlerin alevlerine bir parça su dökmektedir. Bu yazımda konu aldığım iki gezi kitabını okumanın keyif verdiğini dile getirerek 'iyi seyahatler' aayy pardon 'iyi okumalar' dilerim.

Üç Medeniyetin İzinde

Hasan S. Sağlam

Meserret Yayınları

Eylül 20219 (208 sayfa)

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BalKan Günlüğü

Yusuf Tosun

Okur Kitaplığı

Mart 2025 (176 sayfa)