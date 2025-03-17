“Şiir Düştü Toprağa” İsimli Şiir Kitabı Üzerine, Edebiyat, Misafir Köşesi

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“Şiir Düştü Toprağa” İsimli Şiir Kitabı Üzerine

17.03.2025 09:00 - Misafir Köşesi
“Şiir Düştü Toprağa” İsimli Şiir Kitabı Üzerine

Ahmet SEZGİN yazdı…

Çok kıymetli Şair-Yazar Şakir Kurtulmuş'un editörlüğünde Çıra Kültür Yayıncılık'tan 2023 yılında çıkan "Şiir Düştü Toprağa" isimli kitap, Şair-Yazar Recep Şen'in ikinci şiir kitabı. 112 sayfalık kitapta çoğu hece ölçüsüyle (duraklara da dikkat edilerek) ve dörtlük nazım birimiyle yazılmış birbirinden güzel, akıcı, lirik, duru, içten, özgün 77 şiir var. Divan şiirinden de modern Türk şiirinden de beslenen Recep Şen, şiirlerinde daha çok halk şiirinin geleneksel ölçüsüyle nazım birimine yaslansa da başarıyla kullandığı teşbih, istiare, teşhis, telmih, tenasüp gibi edebi sanatlarla, imgelerle, anlamın önüne geçmeyen kafiye ve rediflerle, zengin ve renkli Türkçesiyle özgün, ahenkli, canlı, samimi ve güzel şiirlere imza atmayı başarmış güçlü bir şairdir. Son zamanlarda yüreğime en çok dokunan bu şiirleri okumaktan büyük bir edebi zevk alıp mutlu oldum.

"Şiir Düştü Toprağa" kitabında hakiki aşk, ayrılık, hüzün, aile, tarih, dil, vatan, geçmişe ve çocukluğa özlem, erdem, fanilik, yozlaşma, kaybolan değerler gibi temaları incelikle işleyen Recep Şen'in "Tuna'nın Türküsü", "Göç Vaktidir Şimdi", "Siyah Önlük Beyaz Kopça", "Serçenin Feryadı", "Şen Şakrak Çocuklardık", "Gülün Alı Âşığın Hâli", "Terli Kelimeler", "Eski Defterler", "Kalem Erir Kelam Erir" isimli şiirlerini hem içerik hem de üslup bakımından çok beğendim. Ayrıca "Çay", "Gül Nine", "Ucu Yanık Mektup", "Dalında Dinlenirdi Kuşlar", "Eski Divan", "Bir Başka Dert", "Yağmurlar da Yorulur", "Hüznümün Bestesidir", "Gülümse Dünyanıza", "Dedemin Serkisof Cep Saati", "Yolcunun Not Defterinden", "Güller de Yanar Ağlar" isimli şiirler de dikkat çekici ve güzeldi.

Şimdi sizleri Recep Şen'in "Şiir Düştü Toprağa" isimli şiir kitabındaki bazı şiirlerinden seçtiğim çok özgün, içten, akıcı ve güzel mısralarla baş başa bırakıyorum:

"arzumuz yârenliktir çay ki bahane bize

muhabbetle gelirmiş sultanlar dahi dize

haydi bardaklar doldu gel muhabbete katıl

muhabbetsiz yürekler taş gibi kalır âtıl"

(Çay)

"gönül terasından dünyaya baktım

yoruldu da kalbim kenara düştü

aşk meyhanesinde eski plaktım

feryadım çarşıya pazara düştü"

(Bir Başka Dert)

"boynu bükük mısralar öksüz gezer kentlerde

kuşlar takatsiz uçar insanlarsa bozulur

yığınların iştahı artarken marketlerde

hükmü geçmez betona yağmurlar da yorulur"

(Yağmurlar da Yorulur)

"elinde kalburuyla suyu elerken meczup

ikindi yağmurudur şimdi usulca yağan

ve toprağın bağrında taze çiçekler gibi

bir erenin aydınlık hayalidir boy veren"

(Göç Vaktidir Şimdi)

"içimin dirliğiydi kucağında bulduğum

zırhımdı yüreğindeki merhamet esirgeyiş

bir masal kuşuydun sen büyüsüne daldığım

kalp atışında gizli Anka gibi titreyiş"

(Siyah Önlük Beyaz Kopça)

"özenle büyütmüş beni annem sevgi beşiğinde

bekle demiş öğüt vermiş sevenlerin eşiğinde"

(Zülf-i Yâr)

"ayaklarımızın yorgunluğunu alırdı

billur akan mütevazı dere

zikrini duyardık suyla arınmış taşların

cennetten bir köşeydi köyümüz

ve biz bu cennetin

melek yüzlü çocuklarıydık"

(Şen Şakrak Çocuklardık)

"nerde öğretmenimin güller açan eliyle

mevsimler şeridinde gösterdiği ilkbahar

bunca yıldır bekledim Yedi Uyurlar ile

taptaze baharlara uyanmak için tekrar"

(Terli Kelimeler)

"elimde kalemler yazdım tükendi

gözümden yaş aktı toprak yıkandı

nefesim kesildi gamla tıkandı

gönle söz geçmiyor geçmiyor gülüm"

(Eski Defterler)

"dost dosta kavuşunca bayram olur ârife

muhabbetin tadını gerek var mı tarife

aşklar defterinden açılınca sahife

beyitler sıralanır sıcak çayda dem erir"

(Kalem Erir Kelam Erir)

Samsun/ Bafra'da idealist bir eğitimci olarak solmayan güller yetiştiren, şiir ve denemeleri ile günümüz edebiyatına hizmet eden, e-dergi şeklinde çıkan Gergef Edebiyat Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini de başarıyla sürdüren Eğitimci-Şair-Yazar Recep Şen Hocamı bu özgün ve güzel şiir kitabından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Rabbim nice güzel eserler ve hizmetler vermeyi nasip eylesin. Kendi gönül toprağına düşen sanat cemreleriyle yüreklerimize nice şiirler ekeceğinden şüphem yoktur. Yüreğine ve kalemine sağlık...

Şiir Toprağa Düşünce

Recep Şen

Çıra Yayınları

112 Sayfa

Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 17.03.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 09:24
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