Şiir ve Eleştirmenliği: Ali Celep

Şair-Eleştirmen Ali Celep'in geçtiğimiz ay iki eleştiri kitabı birden KDY'den yayınlandı. 'Şiir Deyince' ve 'Şiirin Göz Ağrısı' adlarını taşıyan eserler, bugünün edebi ortamında titiz ve incelikli yaklaşımların seçkin örneklerini sunuyor.

Şiir ve eleştiriyi 'disiplinli bir uğraş' ve 'yaşama üslubu' olarak gören Ali Celep, kardeşine ithaf ettiği Şiir Deyince adlı ilk eleştiri kitabında, genç, orta yaşlı, yaşlı 108 şairin tek şiirini, başından bugüne savunduğu nesnel-eleştirel bir yazınsal tutumla ince/eleyerek titiz ve özenli bir yaklaşım sergiliyor. Her bir şiirin biçim özelliklerini ve öne çıkan temlerini kendine özgü tespit cümleleriyle kurup belirginleştirerek, 'ufuk açıcı' ve yol/yordam gösteren eleştirmen/yazar tavrını birinci sınıf okuyucular topluluğuna göstermiş oluyor.

Günümüz Türk şiirinin sıhhatine giden yolları eleştirel yazılarında işaret eden Celep, kötü şiirin iyi şiiri kovduğu, at izinin it izine karıştığı, kimin elinin kimin cebinde belli olmadığı bu belirsiz ve flu ortamda 'nitelikli' şiirin izini/izleğini sürerek ve takip ederek takdir edilesi iki demir leblebi eleştirel toplam ortaya koyuyor.

Ali Celep'in eleştirel yapıtları, birinci sınıf okuyucuyu vaat ediyor…

'Şiirin Göz Ağrısı' adını taşıyan ikinci eleştirel çalışmasında Celep, bu sefer bugünün edebi ortamında şiirleriyle varlığını kabul ettirmiş şairlerin ilk şiir kitaplarına, yani ilk göz ağrılarına nesnel-eleştirel gözlüğünü indiriyor.

Şiirin Göz Ağrısı'nda Celep, şairlerin ilk şiir kitaplarını yine sahih ve sahici olanın eleştirel ölçütleriyle incelikli incelemeler eşliğinde tetkik ederek okuyucuları, birinci sınıf okuyucular olmaya davet ediyor.

Şiir sanatını gerçek-tarih-millet-hayat ekseninde düşünen ve alımlayan Celep, şiirin insandan insana canlı bir duyum eşliğinde kanalize olup duygu ve düşüncede, dolayısıyla hayat sahasında ve millet nazarında ciddi bir seviye tutturabileceğimizi savunarak, Yunus Emre'den bugüne deveran eden Büyük Türk Şiiri havzasına 'millet/Türklük eksenli' eleştirel-nesnel bir maya/öz/mahiyet katmasının yanında, şiir sanatını bir 'şahsiyet meselesi' olarak algılayarak da benzeri eleştirmenlerden ayrı bir yol/hava/iklim taşıdığını belirginleştirmiş oluyor.

Şair-Eleştirmen Ali Celep şiir ve tenkit sanatını 'milli bir bilinç' merkezinde düşünerek bu atomize olmuş postmodern zamanlara ve yapay yaşamlar ve algılar dünyasına iki kavi eseriyle şık bir röveşatayla ciddi bir gol atarak, 'meselesi olan edebiyat' anlayışının iki güzide numunesini de okuyucular katına çıkarmış oluyor.

Şiir ve eleştiri yazıları ağırlıklı olarak Kertenkele edebiyat ve düşünce dergisi, Poetik Haber ve haberedebiyat.com yayın organlarında yayımlanan Ali Celep'in her bir şiir ve yazısının bedelinin ve faturasının ödendiği inancına bağlı kalarak, Türk şiirine olan gönül borcunu da ödeyerek "sahici/nesnel/namuslu bir yazarlık nasıl olunur?", sorusu da cevaplanmış oluyor.

Harp Çantası, Modern Epiğin bugün ulaştığı son aşamadır…

İlk şiir kitabı Nisan 2023'te yayımlanan Ali Celep, bu şiir kitabına 2000-2023 yılları arasında yazdığı 34 şiirini almıştır. İçtenlikli bir aşk ve hayat algısının şiirsel duyumları estetize edilip gerçeklik ve duyarlılık temelinde işletilerek modern/postmodern zamanlara okkalı bir tokat atan Celep, epik duyarlığı seviyeli bir lirik duyumla meczedip ölüm temini de fanilik bilinci eşliğinde etkili söyleyişlere dönüştürerek 'dış dünya' eksenli bakışı samimiyet yüklü içeriklerle bütünleştirerek, şiir görgüsünün/beğenisinin ve hayat içindeki şiirsel alanları algılayış seviyesinin derinliğini de birinci sınıf okuyuculara aktarmış oluyor.

Metalaşan değerlerin pek revaçta olduğu bir zaman diliminde Ali Celep, 'şiir sanatına olan saygıyı' şiir algısı yüksek kaliteli okuyuculara hatırlatarak 'bedeli ödenmemiş hayat, hayat değildir' ilkesinin de somut/soyut karşılığını hayat-eser-şahsiyet bağlamında vermiş oluyor.

Yüzeysel metinlerin çokça tutulduğu sanal-matbu bir edebiyat dünyasında şiire ve şiir eleştirisine hak ettiği yeri-değeri-itibarı veren ve hatırlatan Celep'in eserlerinin bu bağlamda, şiir-hayat-millet bağlamında gerçek manada mesele taşıyan okurlar ve yazarlar katında, nitelikli edebiyatın tabiatının gereği olarak, mukabil bir reflekse sahip olacağını umut ediyor, Ali Celep'e yazarlık güzergâhında daha nice sağlam yapıtların inşacısı olmasını diliyoruz.