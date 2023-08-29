Sincan İstasyonu Dergisi Yayında

Si̇ncan İstasyonu Dergisinin Yeni̇ Sayısı Çıktı…

İki aylık periyodlarla yayımlanmakta olan Sincan İstasyonu'nun Eylül-Ekim 2023 tarihli sayısının başyazısında Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün bu yıl Orhan Pamuk'a verilmiş olması konu ediliyor ve eleştiriliyor.

Bu sayının kapağında şiir, eleştiri, deneme, öykü türlerinde yapıtları bulunan Kemal Gündüzalp'ı "şiirve Hayat Üzerine Notlar"ıyla görüyoruz. 1953, Urfa doğumlu edebiyatçımız yaşamını Aydın'da yaşıyor.

Eray Canberk "Şiirden, Şairden" genel başlığını taşıyan yazılarını sürdürürken, Aydın Afacan da"Safir ve Logos" başlıklı yazılarına bir yenisini eklemiş oluyor.

Hayati Baki, kendisine imzalanmış kitapları konu ederek yazarlarını da anmış oluyor. Bu sayıdakiyazısı Ali Püsküllüoğlu'na dair.

Derginin çekirdek kadrosunu oluşturanlardan biri de Halil İbrahim Özbay'dır. Bu sayıda yer alanyazısı "Yenilikçi Şiire Yol Açan Şairler" başlığını taşıyor.

Gültekin Emre'ye sorulursa "Asıl Acı" gurbet acısı ya da başka bir deyişle "Anavatan" hasretidir." Şiirini Cami Avlusuna Bırakan Şair Kim?" diye soran Engin Berk, bu konudaki tartışmalara katılmışoluyor. Ümit Yıldırım, bir bölümünü aynı adla kitaplaştırdığı "Edebiyatın Gülen Yüzü" başlıklıyazılarını sürdürüyor. Yazıda adı geçen şairlerden biri, ötekine "sen zaten Türk şiirini ahıra çevirdin"diyor.

"Dünden Bir Olay, Bugünden Bir Roman" yazı başlığı ise Hürriyet Yaşar'ın okuma güncesinden.Yaşamnını Almanya'da sürdürmekte olan Ahmet Arpad "Stefan Zweig ve Joseph Roth" başlığını taşıyan ilginç yazısıyla aramıza katılmış oluyor.

Hollanda'dan gelmekte olan İbrahim Eroğlu imzalı "Anekdotlar"dan biri ve Ali Ekber Ataş'ın"Hidegard Henüz Çocukken" adını taşıyan yazısı da ilgiyle okunabilir.

Sincan İstasyonu'nun "Son Okudukları" konulu soruşturmasına yanıt verenler ise şunlar: Adnan Binyazar, Arife Kalender, Turgay Kantürk, Ayşe Sarısayın, Emel Kaya, Mustafa Köz, Metin Turan,Altay Öktem ve Umut Yaşar Abat.

Bu sayının şairleri: Ali Cengizkan, Şeref Bilsel, Ruhsan İskifoğlu, Orhan Göksel, Aytekin Karaçoban,Engin Turgut, Mualla Alpaydın, Serdar Abay.

Bu sayının öykücüleri: Zehra Ünüvar, Ahmet Önel, Cengis Asiltürk