Sincan İstasyonu Dergisinin 119. Sayısı (Mayıs-Haziran 2022) Yayımlandı

Sincan İstasyonu'nun Mayıs-Haziran 2022 tarihli sayısının kapağında, derginin sürekli yazarlarından, şair Halil İbrahim Özsoy yer alıyor. İç sayfalarda edebi yolculuğunu anlatan bir yazısı var. En verimli çağlarında aramızdan ayrılan şairlerden Salih Bolat ve Sina Akyol'a dair sosyal medya paylaşımlarında bulunanların adları şöyle: Sezai Sarıoğlu, Semih Gümüş, Zafer Doruk, Tuğrul Keskin, Aydın Afacan, Murat Tuncel, Atilla Aşut, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Hasan Öztoprak, Ömer Turan, Nizamettin Uğur, Cem Savran, Duran Aydın, Ayşe Sarısayın, Haydar Ünal, Coşkun Şimşekli, Metin Cengiz, Derya Çolpan, Fergun Özelli, İbrahim Baştuğ, Cihan Demirci, İrfan Yıldız, Abdülkadir Budak, Oğuz Tümbaş, Mahmut Turgut, Tuğrul Tanyol, Altay Öktem, Selim Temo, Sadık Yalsızuçanlar, Ahmet Günbaş, Gökhan Arslan, Ahmet Bozkurt, Hayati Baki, Haydar Ergülen, Emel Kaya.

"Dünyanın arkadaşıdır şair" diyen Aydın Afacan'ı, yakınlarda kaybettiğimiz üç şaire adadığı şiiriyle Ali Cengizkan izliyor. Eleştirmen Zeki Z. Kırmızı Mahmud Derviş şiirini irdelerken, Gültekin Emre 'Gurbet Ansiklopedisi'ni "Kaldı, bir şeyler kaldı" başlıklı yazısıyla sürdürüyor. Hüseyin Peker'in, genç şairlerden Eren Şahin ve Ümit Tokcan'la yaptığı söyleşi ilgiyle okunacak cinsten. Şahin Taş "günsüz günlükler" genel başlığıyla dergide yer almayı sürdürürken, Buket Düzgen "Görünmez Kapılar" adlı denemesiyle görünmüş oluyor. Derginin yayın yönetmeni Abdülkadir Budak ise elli yıllık şair arkadaşı Osman Serhat'ı anmakla kalmayıp, Sincan İstasyonu okurlarına hatırlatmış oluyor.

Bu sayının şairleri: Ali Cengizkan, Ferruh Tunç, Neşe Yaşın, Mehmet Atilla, Fatih Bozdemir, Metin Turan, Eser Ceran Erdi, Mualla Alpaydın, Kağan Kök, Abuzer Altuntaş, Seval Esaslı, Rabia Çelik Çadırcı.