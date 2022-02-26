Sincan İstasyonu Dergisinin Mart-Nisan 2022 Sayıları Yayımlandı

Sincan İstasyonu'nun Mart-Nisan 2022 tarihli sayısının kapağında öyküleri ve dil üstüne yazılarıyla tanınan Hürriyet Yaşar yer alıyor. Yazar, edebi yolculuğunu "İlk yarısı kırık kopuk bir geçmiş" başlığını taşıyan yazısında anlatıyor. Derginin sürekli yazarlarından olan Halil İbrahim Özbay "Sözün bittiği yerde miyiz?" diye soruyor. Cem Savran'ın "Sözcükten imgeye, imgeden metefora" başlıklı yazısı, özellikle genç şair adaylarını ilgilendirecek dolulukta bir yazı. Dergideki en hüzün verici yazı Sina Akyol'a ait. Çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz şair, kendisinden önce hayata veda etmiş olan şair/yazar arkadaşı İsmail Mert Başat'ı anıyor çünkü. Hollandalı şair Niels Hav "Şiirin önemi ve ödevi üzerine" başlıklı yazısıyla yer alıyor. Derginin yayın yönetmeni Abdülkadir Budak ise "Adnan Binyazar'ın dostu olabilmek" üzerinde duruyor.

Bu sayının öyküsü Mustafa Ünver'e, açık mektubu ise eleştirmen Zeki Z. Kırmızı'ya ait.

Kaan Eminoğlu kendisinden daha genç bir şairle, Can Aker'le konuşuyor.

Dergide yazılarıyla yer almakta olan Aydın Afacan şiir yayımlama hakkını kullanıyor. Diğer şairler şunlar: Mahmut Temizyürek, Nihat Ziyalan, Salih Mercanoğlu, Onur Caymaz, Aydan Yalçın, Muzaffer Keten, Muhammed Oba, Ayça Erdura.

Yeni sayının çevirişi, yaşamını Almanya'da sürdüren Engin Korelli'ye ait. Rainer Maria Rilke'den "Güz Günü".