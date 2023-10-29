Sincan İstasyonu Yayında

Sincan İstasyonu'nun Yeni Sayısı Çıktı…

İki aylık periyodlarla yayımlanmakta olan Sincan İstasyonu'nun Kasım-Aralık 2023 tarihli 128. sayısının başyazısında derginin 16 yılı bulan yayın serüvenine değinilirken "süreklilik ve dinamizm" zorunluluğuna vurgu yapılıyor.

Bu sayının kapağında yer almış olan şair Gülseli İnal "Yeter artık!" diyor. Gösteri dergisinin dosya konusu yaptığı "80'li Yılların Şiiri" tartışmalarına itirazlar barındıran bir yazıyla katılmış oluyor. Yazının bir yerinde geçen şu görüşü aktarırsak, tamamı merak edilir sanıyoruz: "Arap kökenli Yunan takma isimli Adonis bile 'Kadından Şair Olmaz' başlığıyla büyük puntolarla Hürriyet gazetesinde D.H desteğiyle bir yazı yayınlamıştı. Gerici Adonis'e kim olduğunu hatırlatmak gerekiyordu. Öyle de oldu!"

Derginin ilk yazısı Aydın Afacan imzalı olup "Şiir ve Gelecek" başlığını taşırken, Gültekin Emre'ninki ise "Kuşbakışı Bir Roman Yazmak" başlığını taşıyor.

Dergide ilk kez yer alan Barış Erdoğan'ın mizah ögeleriyle süslü denemesi "Burun" ilgi görecek yazılardan biri.

Kitap tanıtma yazılarıyla da tanınan şair Hasan Akarsu "Edebiyat Yaşamımdan Kesitler" başlığıyla, kendi serüvenine ışık tutmuş oluyor.

Son yıllarda peş peşe yayımladığı kitaplarla ilgi çeken Mustafa Ünver'in kısa, yoğun denemesi "Çıkış Kapısı" adını taşıyor. Bu sayıda şair Kenan Sarıalioğlu'ndan el yazısıyla bir "vasiyet"de yer alıyor; Bütün yapıtları Alkali Kitap'ça ard arda basılmakta olan Kemal Gündüzalp'ın nostaljik yanı dabulunan 2 Nisan 2004 tarihli eski yazısı, Ankara'nın o günkü ile bugünkü edebiyat ortamlarını karşılaştırma olanağını sağlıyor. Anılar, adlar…

Şiirleriyle de tanınan Ali Ekber Ataş'ın "Eski Bir Şehrin Hikâyesi" başlıklı yazısı "Size bir şehri sevdiren birçok neden vardır..." diye başlıyor, "sen artık orda değildin" diye bitiyor. Arası merak edilmez mi?

Seda Erat da Sincan İstasyonu'nda ilk kez yer alan yazarlardan. 22 Mart 2021 tarihinde kaybettiğimiz şair Suca Dündar'ı anıyor.

Şair Mehmet Akif Tutumlu, Özdemir Asaf'ın bir öyküsünden yola çıkarak "Anlam Konuşmanın Neresinde?" sorusuna yanıtlar vermeye çalışıyor.

Yaşamını Ankara'da sürdüren yazarlardan biri olan Faruk Güçlü, yakın zamanda aramızdan ayrılmış olan İlhan Cem Erseven'in ardından "İşte Bu Olmadı Müsyö!" diyor."

Yazar Kâmil Erdem ve Ankara" başlıklı söyleşiyi Sencer Başat gerçekleştirdi. "İnancın, kuşkunun, aşkın, ışığın, ateşin uzağında olamayan" bir yazarı, Kâmil Erdem'i daha yakından tanıma fırsatı veriliyor.

Dergide yer alan tek öykü Nazmi Bayrı'ya ait: "Şaşkınlık."

Bu sayının şairleri: Apollınaıre, Kağan Kök, Abdülkadir Budak, Suna Aras, Seçil Hidayet, Mehmet Binboğa, M. Gıyasi Aydemir, Duygu Taylan, Şimşek, Muzaffer Keten, Muhammed Oba, Ali Koçak, Halil İbrahim Özbay.