Sincan İstasyonu’nun Kasım-Aralık 2022 Sayısı Yayıml, Dergi, Dergihaber

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Sincan İstasyonu’nun Kasım-Aralık 2022 Sayısı Yayımlandı

29.10.2022 09:00 - Dergihaber
Sincan İstasyonu’nun Kasım-Aralık 2022 Sayısı Yayımlandı

Sincan İstasyonu'nun Kasım-Aralık 2022 tarihli sayısı "Dergi Editörü Şair Olursa…" başlıklı yazıyla açılıyor. Bu sayının kapağında yer alan şair Metin Turan'ın iç sayfalarda "Dedemin Babasıyla" başlıklı yazısı yer alıyor. Şair, çocukluk ve ergenlik çağının kültürel kodlarına vurgu yaparken, edebi kişiliğinin temellerinin nasıl atıldığına da işaret etmiş oluyor.

Şair Eray Canberk bu sayıyla birlikte sürdüreceği yazılarının ilkine Şiirden/Şairden başlığını koymuş. Dergide Ahmet İnam'la yapılan bir söyleşi ve rahmetli şair Sina Akyol'un bir panelde yaptığı konuşması da yer alıyor. Kaan Eminoğlu dikkatleri çekecek bir yazıya imza atıyor: "Feminizm Şiire Düşman!

Dergide sıkça görülen Halil İbrahim Özbay, Gültekin Emre, Ümit Yıldırım, Şahin Taş ve Hürriyet Yaşar yazılarıyla bu sayıda da yerlerini almış bulunuyor. Yer alan öteki yazarlar Mustafa Ünver, Rabia Çelik Çadırcı, Zehra Ünüvar adlarını taşıyor.

Edebiyat dünyasına dair yazıların yer aldığı Sincan İstasyonu'nda şiirleriyle yer alan imzalar şunlar: Nihat Ziyalan, Atilla Birkiye, Yunus Koray, Kemal Gündüzalp, Adnan Gül, Mustafa Demircioğlu, Gökhan Arslan, Muzaffer Keten, Çayan Okudici, Şenol Gürel ve Haydar Ünal. Edgar Allen Poe'den bir çeviri şiirin de yer aldığı Sincan İstasyonu bu zor zamanlarda okurlarının desteğiyle yayımını sürdürüyor.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 29.10.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 17:32
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