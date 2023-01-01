Sincan İstasyonu’nun Ocak-Şubat 2023 Sayısı Çıktı

Sincan İstasyonu'nun Ocak-Şubat 2023 tarihli sayısının başyazısında edebiyat ödüllerine ve "Dezenformasyonla Mücadele Yasası"na değiniliyor Bu sayının kapağında yer alan şair Cem Savran'ın, kendi kaleminden edebi yolculuğu ve dergiciliği anlatılıyor. Eray Canberk "Şiirden/Şairden" söz açmayı sürdürüyor. Derginin sürekli yazarlarından olan Aydın Afacan'ın "Safir ve Logos" genel başlığıyla sunulan yazısı 'Son'lar ve Sonra'ları…" adını taşıyor.

Gültekin Emre Berlin'den yolladığı yazılarına bu kez "Kız Sen Berlin'in Neresindensin?" başlığını koymuş. Hürriyet Yaşar "Çürütmeler, Çürümeler, Çürütmüşlükler" konusunu ele alıyor. Eleştirmen yanı da bulunan şair Kemal Gündüzalp'ın, iki sayı sürecek olan yazısı "1970'lerin Egemen Şiiri: Toplumcu Gerçekçilik" başlığını taşıyor. Şahin Taş "Günsüz Günlükler"iyle, Josef Kılçıksız "Unutmaya Methiye"siyle, Engin Berk "Şiirde Metin Demirtaş Duyarlığı"yla yer alıyor.

Bu sayının öykücüleri Nafia Altınok ve Şahbender Korkmaz. 123. Sayının şairleri ise şunlar: Mustafa Köz, Mary Oliver, Ferruh Tunç, Furkan Eren Ekici, Muzaffer Kale, Ali Asker Barut, Yılmaz Arslan, Ayşe Şafak Kanca, Erkan Kara, Öner Fikri, Neşe Cehiz, Fatma Garip, A.Kadir Bilgin, Selami Şimşek, İlkiz Kucur, Halil İbrahim Özbay

Derginin ilgiyle okunan sayfalarından biri olan GÖZKALEM'de, yerini bulan bir ödüle, okunması gereken bir yazıya dikkat çekilirken, Metin Celal'ın yılın sonlarında yayımlanan ve ilgi gören son kitabına da değiniliyor. Dergide ayrıca, "Denektaşı", "Sosyal Medya Ortamı"ndan gibi küçük bölümler de yer alıyor.