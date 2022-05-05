Sinemaya Uyarlanan Yabancı Romanlar
Sinema ve edebiyat, sanatın iki ayrı unsuru olarak karşılıklı birbiriyle etkileşim içinde olan, birbirini besleyen özellik taşır. Romanlardan sinemaya aktarılan filmlerde eserin aslına ne kadar sadık kalındığı yoruma açık olmakla birlikte özellikle hem kitabın okunduğu hem de filmin izlendiğinde okur/izleyici gözünde daha kalıcı iz bıraktığı bir gerçektir. Necip Tosun, Edebiyat Atlası adlı eserinde bu aktarım konusunda şunları söyler: "Sinema, tarihsel süreç içerisinde edebiyatın pek çok önemli eserini kendi diline aktarmıştır. Ama her denemesinde sinema-edebiyat ilişkisi yeniden gündeme gelmiş, eserin hakkıyla sineme diline aktarılıp aktarılmadığı tartışma konusu olmuştur. Aslında bunda şaşılacak bir yan yoktur. Çünkü bilindiği gibi görüntünün imkân ve kabiliyeti ile metnin imkân ve kabiliyeti birbirinden oldukça farklıdır. Görüntü resmin, hareketin, sesin ve ışığın gücüne ve çağrışımlarına dayanan iki ayrı sanattır." (Edebiyat Atlası, 2, s. 318)
Biz de elimizden geldiğince, okurun/izleyicinin bu iki ayrı sanat dalını bir arada değerlendirmesi için beyaz perdeye uyarlanan eserleri bir liste halinde bir araya getirmek istedik. Listede yer alan bazı uyarlamalarda eserin aslına sadık kalarak görsel anlatımla zenginleştirilmiş çok başarılı örnekler bulabilirsiniz. Uzun soluklu bir çalışmayla oluşturduğumuz listeyi istifadenize sunuyoruz.
- Kitap Adı, Yazar, Yönetmen, Film Adı, Yıl
- Açlık, Knut Hamson, Henning Carlsen, Hunger, 1966
- Açlık Oyunları, Suzanne Collins, Gary Ross, The Hunger Games, 2012
- Adınla Çağır Beni, Andre Aciman, Luca Guadagnino, Call Me by Your Name, 2017
- Ağla Sevgili Yurdum, Alan Paton, Darrell Roodt, Cry, The Beloved Country, 1995
- Akıl Oyunları, Sylvia Nasar, Ron Howard, A Beautiful Mind, 2001
- Akıl ve Tutku, Jane Austen, Ang Lee, Sense and Sensibility, 1995
- Alacakaranlık, Stephenie Meyer, Catherine Hardwicke, Twilight, 2008
- Alaycı Kuş, Suzanne Collins, Francis Lawrence, Mockingjay, 2014
- Alice Harikalar Ülkesinde, Lewis Carroll, Tim Burton, Alice in Wonderland, 2010
- Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?, Philip K. Dick, Ridley Scott, Blade Runner, 1982
- Anna Karenina, Tolstoy, Joe Wright, Anna Karenina, 2012
- Anne Frank'ın Hatıra Defteri, Anne Frank, George Stevens, The Diary of Anne Frank, 2009
- Aşk ve Gurur, Jane Austen, Joe Wright, Pride and Prejudice, 2005
- Aşktan ve Gölgeden, Isabel Allende, Betty Kaplan, Of Love and Shadows, 1994
- Ateşi Yakalamak, Suzanne Collins, Francis Kawrence, Catching Fire, 2013
- Ay'a Yolculuk, Jules Verne, Byron Haskin, From the Earth to the Moon, 1998
- Ay Işığı Sokağı, Zweig, Dagmar Damek, Leporella, 1991
- Aynı Yıldızın Altında, John Green, Josh Boone, The Fault in Our Stars, 2014
- Baba, Mario Puzo, Francis Ford Coppola, The Godfather, 1972
- Baragan'ın Dikenleri, Panait Istrati, Louis Doquin, The Thistles of the Baragan, 1957
- Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları, Ransom Riggs, Tim Burton, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, 2016
- Bayel Ağıtçıları, Gulam Huseyin Saedi, Daryuş Mehrcui, Gav (İnek), 1969
- Ben, Efsane, Richard Matheson, Francis Lawrence, I am Legend, 2007
- Ben Robot, Isaac Asimov, Alex Proyas, I Robot, 2004
- Beni Asla Bırakma, Kazuo Ishiguro, Mark Romanek, Never Let Me Go, 2010
- Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, F. Scott Fitzgerald, David Fincher, The Curious Case of Benjamin Button, 2008
- Betty Blue, Philippe Djian, Jean- Jacques Beineix, Betty Blue, 1986
- Beyaz Diş, Jack London, Randal Kleiser, White Fang, 1991
- Beyaz Geceler, Dostoyevski, Luchino Visconti, Le Notti Bianche, 1957
- 1, George Orwell, Michael Radford, Nineteen Eighty Four, 1984
- Bir Düş İçin Ağıt, Hubert Selby, Darren Aronofsky, Requiem For A Dream, 2000
- Bir Kadının Portresi, Henry James, Jane Campion, The Portrait of a Lady, 2019
- 2001: Bir Uzay Efsanesi, Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick, A Space Odyssey, 1968
- Boleyn Kızı, Philippa Gregory, Justin Chadwick, The Other Boleyn Girl, 2008
- Boyalı Kuş, Jerzy Kosinski, Václav Marhoul, The Painted Bird, 2019
- Boyalı Peçe, Somerset Maugham, John Curran, The Painted Veil, 2006
- Bülbülü Öldürmek, Harper Lee, Robert Mulligan, To Kill a Mockingbird, 1962
- Büyük Balık, Daniel Wallace, Tim Burton, Big Fİsh, 2003
- Büyük Defter- Kanıt- Üçüncü Yalan, Agota Kristof, János Szász, A Nagy Füzet, 2013
- Canavarın Çağrısı, Patrick Ness, Juan Antonio Bayona, A Monster Calls, 2016
- Carlito's Way, Edwin Torres, Brian De Palma, Carlito's Way, 1993
- Cehennem, Dan Brown, Ron Howard, Inferno, 2016
- Cennetin Doğusu, John Steinbeck, Elia Kazan, East of Eden, 1955
- Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Roald Dhal, Tim Burton, Charlie and the Chocolate Factory, 2005
- Cinnet, Vladimir Nabokov, Rainer Werner Fassbinder, Despair, 1978
- Çizgili Pijamalı Çocuk, John Boyne, Mark Herman, The Boy in the Striped Pyjamas, 2008
- Danimarkalı Kız, David Ebershoff, Tom Hooper, The Danish Girl, 2015
- Da Vinci Şifresi, Dan Brown, Ron Howard, The Da Vinci Code, 2006
- Denizler Altında Yirmi Bin Fersah 1. Cilt, Jules Verne, Richard Fleischer, 20.000 Leagues Under the Sea, 1954
- Dersu Uzala, Vladimir Arsenyev, Akira Kurosava, Dersu Uzala, 1975
- Doktor Jivago, Boris Pasternak, David Lean, Doctor Zhivago, 1965
- Doktor Moreau'nun Adası, H. G. Wells, John Frankenheimer, The Island of Dr. Moreau, 1996
- Don Quijote, Miguel de Cervantes, Terry Gilliam, The Man Who Killed Don Quixote, 2018
- Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde, Albert Lewin, The Picture of Dorian Gray, 2009
- Döşeğimde Ölürken, William Faulkner, James Franco, As I Lay Dying, 2013
- Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk, David Fincher, Fight Club, 1999
- Dracula, Bram Stoker, Gary Shore, Dracula Untold, 2014
- Dune- Çöl Gezegeni, Frank Herbert, David Lynch, Dune, 1984
- Duvar, Marlen Haushofer, Julian roman Pölsler, The Wall, 2012
- Duyguların Rengi, Kathryn Stockett, Tate Taylor, The Help, 2011
- Dün, Agota Kristof, Silvio Soldini, Brucio Nel Vento, 2002
- Dünyalar Savaşı, H. G. Wells, Steven Spielberg, The War of the Worlds, 2005
- Dünyanın Merkezine Seyahat, Jules Verne, Henry Levin, Journey to the Center of the Earth, 2008
- Düş Yakamdan Şeytan, Donald Ray Pollock, Antonio Campos, The Devil All the Time, 2020
- Ecinniler, Dostoyevski, Andrzej Wajda, Les Possédés, 1988
- Ejderha Dövmeli Kız, Stieg Larsson, David Fincher, The Girl With the Dragon Tattoo, 2012
- Esaretin Bedeli, Mark Kermode, Frank Darabont, The Shawshank Redemption, 1995
- Fahrenheit, Ray Bradbury, François Truffault, Fahrenheit, 1966
- Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck, Lewis Milestone, Of Mice and Men, 1939
- Forrest Gump, Winston Groom, Robert Zemeckis, Forrest Gump, 1994
- Frankenstein ya da Modern Prometheus, Mary Shelley, James Whale, Frankenstayn, 1931
- Gazap Üzümleri, John Steinbeck, John Ford, The Grapes of Wrath, 1940
- Geceyarısı Çocukları, Salman Rushdie, Deepa Mehta, Midnight's Children, 2012
- Geçmişi Olmayan Adam, Robert Ludlum, Doug Liman, The Bourne Identity, 2002
- Genç Bir Doktorun Anıları, Mihail Bulgakov, Alex Hardcastle, Robert McKillop, A Young Doctor's Notebook, 2012
- Göçebe, Stephenie Meyer, Andrew Niccol, The Host, 2013
- Görünmez Adam, H. G. Wells, James Whale, The Invisible Man, 1933
- Grinin Elli Tonu, E. L. James, Sam Taylor- Johnson, Fifty Shades of Grey, 2015
- Guguk Kuşu, Ken Kesey, Miloš Forman, One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975
- Gülün Adı, Umberto Eco, Jean- Jacques Annaud, The Name of the Rose, 1986
- Günden Kalanlar, Kazuo Ishiguro, James Ivory, The Remains of the Day, 1993
- Güneş İmparatorluğu, J. G. Ballard, Steven Spielberg, Empire of the Sun, 1987
- Hamlet, William Shakespeare, Kenneth Branagh, Hamlet, 1996
- Harry Potter ve Felsefe Taşı, J. K. Rowling, Chris Columbus, Harry Potter and the Philosopher's Stone, 2001
- Hayata Röveşata Çeken Adam, Fredrik Backman, Hannes Holm, En- Man- Som- Heter- Ove, 2015
- Hayvan Mezarlığı, Stephen King, Mary Lambert, Pet Sematary, 1989
- Her Şeyin Teorisi, Stephen Hawking, James Marsh, The Theory of Everything, 2014
- Hiroşima Sevgilim, Marguerite Duras, Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour, 1959
- İbni Sina'nın Talebesi Hekim, Noah Gordon, Philipp Stölzl, The Physician, 2013
- İhtiyarlara Yer Yok, Cormac McCarthy, Ethan Coen, Joel Coen, No Country For Old Men, 2008
- İmkansızın Şarkısı, Haruki Murakami, Trần Anh Hùng, Norwegian Wood, 2010
- İnci, John Steinbeck, Emilio Fernández, La Perla, 1947
- İnci Küpeli Kız, Tracy Chevalier, Peter Webber, Girl with a Pearl Earring, 2003
- İngiliz Hasta, Michael Ondaatje, Anthony Minghella, The English Patient, 1997
- Inherent Vice, Thomas Pynchon, Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, 2014
- İntihar Dükkanı, Jean Teule, Patrice Leconte, The Suicide Shop, 2012
- Jane Eyre, Charlotte Brontë, Cary Fukunaga, Jane Eyre, 2011
- Jaws, Peter Benchley, Steven Spielberg, Jaws, 1975
- Kafes, Josh Malerman, Susanne Bier, Bird Box, 2018
- Kağıttan Kentler, John Green, Jake Schreier, Paper Towns, 2015
- Kaptan Grant'ın Çocukları, Jules Verne, Robert Stevenson, In Search of the Castaways, 1962
- Karamazov Kardeşler, Dostoyevski, Richard Brooks, The Brothers Karamazov, 1958
- Karanlığın Elli Tonu, E. L. James, James Foley, Fifty Shades Darker, 2017
- Kardeşler Takımı, Stephen E. Ambrose, Steven Spielberg, Band of Brothers, 2001
- Kayıp Kız, Gillian Flynn, David Fincher, Gone Girl, 2014
- Kazaklar, Tolstoy, George W. Hill, The Cossacks, 1928
- Kefaret, Ian McEwan, Joe Wright, Atonoment, 2007
- Kelebek, Henri Charrière, Franklin J. Schaffner, Papillon, 1973
- Kemikler Şehri, Cassandra Clare, Harald Zwart, The Mortal Instruments: City of Bones, 2013
- Kış Masalı, Mark Helprin, Akiva Goldsman, Winter's Tale, 2014
- Kızıl Nehirler, Jean- Christophe Grangé, Mathieu Kassovitz, The Crimson Rivers, 2000
- Kızım Olmadan Asla, Betty Mahmudi, Brian Gilbert, Not Without My Daughter, 1991
- Kız Kardeşim İçin, Jodi Picoult, Nick Cassavetes, My Sister's Keeper, 2009
- Kilimanjaro'nun Karları, Ernest Hemingway, Henry King, The Snows of Kilimanjaro, 1952
- Kirpinin Zarafeti, Muriel Barbery, Mona Achache, Le Hérisson (Yaşamaya Değer), 2010
- Kitap Hırsızı, Markus Zusak, Brian Percival, The Book Thief, 2014
- Koca Gringo, Carlos Fuentes, Luis Puenzo, Old Gringo, 1989
- Koku, Patrick Süskind, Tom Tykwer, Perfume: The Story of a Murderer, 2007
- Kolera Günlerinde Aşk, Gabriel Garcia Marquez, Mike Newell, Love int the Time of Cholera, 2007
- Kon- Tiki, Thor Heyerdahl, Joachim Rønning, Espen Sandberg, Kon- Tiki, 2012
- Kopyalanmış Adam, José Saramago, Denis Villeneuve, Enemy, 2013
- Köpek Kalbi, Mihail Bulgakov, Vladimir Bortko, Heart of a Dog, 1988
- Körlük, José Saramago, Fernando Meirelles, Blindness, 2008
- Kral Lear, William Shakespeare, Richard Eyre, King Lear, 2018
- Kurtlar İmparatorluğu, Jean- Christophe Grangé, Chris Nahon, L'Empire des Loups, 2005
- Kurtlarla Dans, Michael Blake, Kevin Costner, Dances With Wolves, 1990
- Kuzuların Sessizliği, Thomas Harris, Jonathan Demme, The Silence of the Lambs, 1991
- Küçük Kadınlar, Louisa May Alcott, Greta Gerwig, Little Woman, 2019
- Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry, Stanley Donen, The Little Prince, 1974
- Lizbon' Gece Treni, Pascal Mercier, Bille August, Night Train to Lisbon, 2013
- Lolita, Vladimir Nabokov, Adrian Lyne, Lolita, 1997
- Lujin Savunması, Vladimir Nabokov, Marleen Gorris, The Luzhin Defence, 2000
- Madde, Joseph Heller, Mike Nichols, Catch-, 1970
- Malcolm X, Alex Haley, Spike Lee, Malcolm X, 1992
- Malina, Ingeborg Bachmann, Werner Schroeter, Malina, 1991
- Man On Fire, A. J. Quinnell, Tony Scott, Man On Fire, 2004
- Marslı, Andy Weir, Ridley Scott, The Martian, 2015
- Martin Eden, Jack London, Sidney Salkow, The Adventures of Martin Eden, 1942
- Maşenka, Vladimir Nabokov, John Goldschmidt, Maschenka, 1987
- Maymunlar Gezegeni, Pierre Boulle, Tim Burton, Planet of the Apes, 2001
- Medea, Euripides, Pier Paolo Pasolini, Medea, 1969
- Medusa Darbesi, Robert Ludlum, Paul Greengrass, The Bourne Supremacy, 2004
- Medyum, Stephen King, Stanley Kubrick, The Shining, 1980
- Melekler ve Şeytanlar, Dan Brown, Ron Howard, Angels & Demons, 2009
- Mesaj, Carl Sagan, Robert Zemeckis, Contact, 1997
- Moby Dick, Herman Melville, John Huston, Moby Dick, 1956
- Monte Cristo Kontu, Alexandre Dumas, Kevin Reynolds, The Count of Monte Cristo, 2002
- Morgue Sokağı Cinayetleri, Edgar Allan Poe, Robert Florey, Murders in the Rue Morgue, 1932
- Motosiklet Günlükleri, Ernesto Che Guevara, Walter Salles, The Motorcycle Diaries, 2004
- Mucize, R. J. Palacio, Stephen Chbosky, Wonder, 2007
- Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald, Baz Luhrmann, The Great Gatsby, 2013
- Müfettiş, Gogol, Henry Koster, The Inspector General, 1949
- Nietzche Ağladığında, Irvin D. Yalom, Pinchas Perry, When Nietzche Wept, 2007
- Okuyucu, Bernhard Schlink, Stephen Daldry, The Reader, 2009
- Oliver Twist, Charles Dickens, Roman Polanski, Oliver Twist, 2005
- 12 Yıllık Esaret, Solomon Northup, Steve McQueen, 12 Years a Slave, 2013
- 13. Savaşçı, Michael Crichton, John McTiernan, The 13th Warrior, 1999
- Oblomov, Ivan Goncharov, Nikita Mihalkov, Neskolko dnei iz jizni Oblomova, 1980
- Onca Yoksulluk Varken, Romain Gary, Edoardo Ponti, The Life Ahead, 2019
- O Güzel Atlar, Cormac Mccarthy, Billy Bob Thornton, All the Pretty Horses, 2000
- Operadaki Hayalet, Gaston Leroux, Joel Schumacher, The Phantom of Opera, 2004
- Otomatik Portakal, Anthony Burgess, Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, 1971
- Otostopçunun Galaksi Rehberi, Douglas Adams, Garth Jennings, The Hitchhiker's Guide To the Galaxy, 2005
- Oyun, Stephen King, Mike Flanagan, Gerald's Game, 2017
- Oz Büyücüsü, L. Frank Baum, Victor Fleming, The Wizard of Oz, 1939
- Ölü Ozanlar Derneği, N. H. Kleinbaum, Peter Weir, Dead Poets Society, 1990
- Öteki, Dostoyevski, Richard Ayoade, The Double, 2014
- Özgürlüğün Elli Tonu, E. L. James, James Foley, Fİfty Shades Freed, 2018
- Pal Sokağı Çocukları, Ferenc Molnar, Zoltán Fábri, The Boys of Paul Street, 1969
- Persepolis, Marjane Satrapi, Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Persepolis, 2007
- Pi'nin Yaşamı, Yann Martel, Ang Lee, Life of Pi, 2012
- Pinokyo, Carlo Collodi, Steve Barron, The Adventures of Pinocchio, 1996
- Piyanist, Wladyslaw Szpilman, Roman Polanski, The Pianist, 2002
- Piyanist, Elfriede Jelinek, Michael Haneke, La Pianiste, 2001
- Prestij, Christopher Priest, Christopher Nolan, The Prestige, 2006
- Rebecca, Daphne du Maurier, Alfred Hitchcock, Rebecca, 1940
- Resimli Adam, Ray Bradbury, Jack Smight, The Illustrated Man, 1969
- Renklerden Moru, Alice Walker, Steven Spielberg, The Color Purple, 1985
- Romeo ve Juliet, William Shakespeare, Carlo Carlei, Romeo and Juliet, 2013
- Ruhlar Evi, Isabel Allende, Bille August, The House of the Spirits, 1993
- Rüzgar Gibi Geçti, Margaret Mitchell, Victor Fleming, Gone With the Wind, 1974
- Quo Vadis?, Henryk Sienkiewicz, Mervyn LeRoy, Ko Vadis, 1951
- Saatler, Michale Cunningham, Stephen Daldry, The Hours, 2003
- Sadist, Stephen King, Rob Reiner, Misery, 1990
- Safir Mavi, Kerstin Gier, Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde, Saphirblau, 2014
- Sakindi Oranın Şafakları, Boris Vasilyev, Stanislav Rostotsky, A zori zdes tikhie, 1997
- Saksı Olmanın Faydaları, Stephen Chbosky, Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower, 2012
- Sapık, RobertBloch, Alfred Hitchcock, Psycho, 1960
- Sarı Odanın Esrarı, Gaston Leroux, Bruno Podalydès, The Mystery of the Yellow Room, 2003
- Savaş ve Barış, Tolstoy, King Vidor, War and Peace, 1958
- Schindler'in Listesi, Thomas Keneally, Steven Spielberg, Schindler's List, 1993
- Seçilmiş Kişi, Lois Lowry, Phillip Noyce, The Giver, 2014
- Sefiller, Victor Hugo, Tom Hooper, Les Miserables, 2013
- Seksen Günde Dünya Gezisi, Jules Verne, Michael Anderson, Around the World in 80 Days, 1956
- Senden Önce Ben, Jojo Moyes, Thea Sharrock, Me Before You, 2016
- Sevgili, Marguerite Duras, Jean- Jacques Annaud, The Lover, 1992
- Dörtlerin Yemini - Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Peter Hammond, The Sign of Four, 1987
- Sherlock Holmes - Kızıl Dosya, Arthur Conan Doyle, Guy Ritchie, Sherlock Holmes, 2009
- Sineklerin Tanrısı, William Golding, Harry Hook, Lord of the Flies, 1990
- Siyah İnci, Anna Sewell, Caroline Thompson, Black Beauty, 1994
- Soğuk Deri, Albert Sanchez Pinol, Xavier Gens, Cold Skin, 2017
- Solaris, Stanislaw Lem, Andrey Tarkovski, Solaris, 1972
- Sol Ayağım, Christy Brown, Jim Sheridan, My Left Foot, 1990
- Son İstasyon, Jay Parini, Michael Hoffman, The Last Station, 2009
- Son Ültimatom, Robert Ludlum, Paul Greengrass, The Bourne Ultimatum, 2007
- Şato, Dönüşüm, Dava, Kafka, Steven Soderbergh, Kafka, 1991
- Şeker Portakalı, José Mauro de Vasconcelos, Marcos Bernstein, Meu Pé de Laranja Lima, 2012
- Şeytanca- Artık Orada Olmayan Kadın, Pierre Boileau, Jeremiah S. Chechik, Diabolique, 2003
- Şeytanın Gizli Yüzü, Matthew Gregory Lewis, Dominik Moll, The Monk (Şeytanın Yüzü), 2010
- Taras Bulba, Gogol, Lee Thompson, Taras Bulba, 1962
- Taş Meclisi, Jean- Christophe Grangé, Guillaume Nicloux, Le Concile De Pierre, 2006
- Tatar Çölü, Dino Buzzati, Valerio Zurlini, The Desert of the Tartars, 1976
- Tek Başına Bir Adam, Christopher Isherwood, Tom Ford, A Single Man, 2010
- Teneke Trampet, Günter Grass, Volker Schlöndorff, Die Blechtrommel, 1983
- Tess, Thomas Hardy, Roman Polanski, Tess, 1982
- Tiffany'de Kahvaltı, Truman Capote, Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's, 1963
- Toskana Güneşi, Frances Mayes, Audrey Wells, Under the Tuscan Sun, 2003
- Trainspotting, Irvine Welsh, Danny Boyle, Trainspotting, 1996
- Trendeki Kız, Paula Hawkins, Tate Taylor, The Girl on the Train, 2016
- Ucuz Roman, Dana Polan, Quentin Tarantino, Pulp Fiction, 1995
- Uçurtma Avcısı, Khaled Hosseini, Marc Forster, The Kite Runner, 2007
- Uğultulu Tepeler, Emily Brontë, Andrea Arnold, Wuthering Heights, 2011
- Umut Işığım, Mathew Quick, David O. Russell, The Silver Linings Playbook, 2013
- Unknown Soldiers, Väinö Linna, Aku Louhimies, The Unknown Soldier, 2017
- Utanç, J. M. Coetzee, Steve Jacobs, Disgrace, 2008
- Uyanışlar, Oliver Sacks, Penny Marshall, Awakenings, 1990
- Uyumsuz, Veronica Roth, Neil Burger, Divergent, 2014
- Uyuyana Kadar, S. J. Watson, Rowan Joffé, Before I Go to Sleep, 2014
- Vahşetin Çağrısı, Jack London, William A. Wellman, Call of the Wild, 1935
- Vampirle Görüşme, Anne Rice, Neil Jordan, Interview with the Vampire, 1995
- Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Milan Kundera, Philip Laufman, The Unbearable Lightness of Being, 1989
- Venedik Taciri, William Shakespeare, Michael Radford, The Merchant of Venice, 2004
- Vertigo, Pierre Boileau, Alfred Hitchcock, Vertigo, 1961
- Vişne Bahçesi, Anton Çehov, Richard Eyre, The Cherry Orchard, 1981
- V for Vandetta, Alan Moore, James McTeigue, V for Vandetta, 2005
- Yabana Doğru, Jon Krakauer, Sean Penn, Into the Wild, 2007
- Yakut Kırmızı, Kerstin Gier, Felix Fuchssteiner, Rubinrot, 2013
- Yaşamak, Yu Hua, Yimou Zang, To Live, 1994
- Yedinci Mühür, Ingmar Bergman, Ingmar Bergman, The Seventh Seal, 1957
- Yeşil Yol, Stephen King, Frank Darabont, The Green Mile, 1999
- Yol, Cormac Mccarthy, John Hillcoat, The Road, 2009
- Yürüyen Şato, Diana Wynne Jones, Hayao Miyazaki, Hauru no ugoku shiro, 2004
- Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini, Louis de Bernières, John Madden, Captain Corelli's Mandolin, 2001
- Yüzüklerin Efendisi- Yüzük Kardeşliği, J. R. R. Tolkien, Peter Jackson, The Lord of the Rings, 2001
- Zaman Makinesi, H. G. Wells, George Pal, The Time Machine, 1960
- Zaman Yolcusunun Karısı, Audrey Niffenegger, Robert Schwentke, The Time Travelers' Wife, 2009
- Zindan Adası, Dennis Lehane, Martin Scorsese, Shutter Island, 2010
- Zorba, Nikos Kazancakis, Mihalis Kakoyannis, Zorba The Greek, 1970
- Zümrüt Yeşil, Kerstin Gier, Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde, Smaragdgrün, 2016
- 22/11/63, Stephen King, Bridget Carpenter, 22/11/63, 2016
Yazar: Resul BULAMA - Yayın Tarihi: 05.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 16:06