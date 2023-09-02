Şiraze Dergisi 19. Eylül Sayısı Yayında

Şiraze Dergisi 19. Sayı (Eylül-Ekim 2023)

Dördüncü yılımızın ilk sayısıyla sizleri selamlıyoruz. Yayıncılık dünyasını derinden etkileyen

kâğıt, matbaa ve kargo masrafları, bizim gibi kendi imkânlarıyla okuyuculara ulaşmaya

çalışan dergilere daha çok yansımaktadır. Her sayı yükselen fiyatlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca

kitap eleştiri dergisi olmamıza rağmen reklam konusunda gerekli desteği şu ana kadar

göremedik. Bu konuda tek çıkar yol, abone sayısının artmasıdır. Şayet dergimiz istediğimiz

abone sayısına ulaşamazsa yıl sonu itibariyle dergimizin yayın hayatına son vermek zorunda

kalacağız. Şartlar bizi karar vermeye mecbur ediyor. Şiraze yaşasın istiyorsanız, sizleri

dergimize abone olmaya/bulmaya davet ediyoruz.

Türk milleti, binlerce yıllık devlet geleneğine ve köklü kültüre sahip. Hunlardan Göktürklere,

Karahanlılardan Gaznelilere, Selçuklulardan Osmanlılara kadar birçok devlet ile dünya

tarihine damga vurduk. Bu geleneğin son durağı Türkiye Cumhuriyeti de bir asrı geride

bırakıyor. Biz de bu sayımızda yüzyıllık süreci kitaplarla değerlendirmek istedik. Kitabı

merkeze alan sorularla oluşturduğumuz "Bir Asra Kitapla Bakmak" adlı dosyamızın yüzüncü

yıla yakışır ve arşivlik olduğuna inanıyoruz.

On dokuzuncu sayımıza katkı sağlayan; Ahmet Özcan, Ali Ayçil, Ali Sali, Ali Utku, Atabey

Kılıç, Ayfer Tunç, Erkan Şimşek, Fahri Aral, Gülten Dayıoğlu, H. Abdullah Şengül, Hakan

Yılmaz, Hakkı Özdemir, Halil Solak, İsmail Alper Kumsar, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat

Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Fatih Birgül, Mukadder Gemici, Mustafa Kara,

Mustafa Özçelik, Münir Üstün, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Osman Fikri Sertkaya,

Ömer Lekesiz, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Taner Ay, Taner Beyoğlu, Tuba Yavuz,

Yakup Öztürk, Yunus Emre Özsaray, Yusuf Turan Günaydın ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı

teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com