Şiraze Dergisi 19. Eylül Sayısı Yayında
Şiraze Dergisi 19. Sayı (Eylül-Ekim 2023)
Dördüncü yılımızın ilk sayısıyla sizleri selamlıyoruz. Yayıncılık dünyasını derinden etkileyen
kâğıt, matbaa ve kargo masrafları, bizim gibi kendi imkânlarıyla okuyuculara ulaşmaya
çalışan dergilere daha çok yansımaktadır. Her sayı yükselen fiyatlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca
kitap eleştiri dergisi olmamıza rağmen reklam konusunda gerekli desteği şu ana kadar
göremedik. Bu konuda tek çıkar yol, abone sayısının artmasıdır. Şayet dergimiz istediğimiz
abone sayısına ulaşamazsa yıl sonu itibariyle dergimizin yayın hayatına son vermek zorunda
kalacağız. Şartlar bizi karar vermeye mecbur ediyor. Şiraze yaşasın istiyorsanız, sizleri
dergimize abone olmaya/bulmaya davet ediyoruz.
Türk milleti, binlerce yıllık devlet geleneğine ve köklü kültüre sahip. Hunlardan Göktürklere,
Karahanlılardan Gaznelilere, Selçuklulardan Osmanlılara kadar birçok devlet ile dünya
tarihine damga vurduk. Bu geleneğin son durağı Türkiye Cumhuriyeti de bir asrı geride
bırakıyor. Biz de bu sayımızda yüzyıllık süreci kitaplarla değerlendirmek istedik. Kitabı
merkeze alan sorularla oluşturduğumuz "Bir Asra Kitapla Bakmak" adlı dosyamızın yüzüncü
yıla yakışır ve arşivlik olduğuna inanıyoruz.
On dokuzuncu sayımıza katkı sağlayan; Ahmet Özcan, Ali Ayçil, Ali Sali, Ali Utku, Atabey
Kılıç, Ayfer Tunç, Erkan Şimşek, Fahri Aral, Gülten Dayıoğlu, H. Abdullah Şengül, Hakan
Yılmaz, Hakkı Özdemir, Halil Solak, İsmail Alper Kumsar, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat
Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Fatih Birgül, Mukadder Gemici, Mustafa Kara,
Mustafa Özçelik, Münir Üstün, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Osman Fikri Sertkaya,
Ömer Lekesiz, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Taner Ay, Taner Beyoğlu, Tuba Yavuz,
Yakup Öztürk, Yunus Emre Özsaray, Yusuf Turan Günaydın ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı
teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.
Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.09.2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 12:23