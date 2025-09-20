Şiraze Dergisi 31. Sayı (Eylül-Ekim 2025)

Altıncı yılımıza girmenin mutluluğunu yaşarken destekleriniz için sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Dergimizin sağlam adımlarla yürümeye devam edebilmesi için abone olmanız, bizlere bu yolda nefes olacaktır. Abonelik için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Türk romanı ne zaman oluştu, bizde romanın öncülü edebî tür(ler) var mıydı, şu an roman sanatı açısından ne durumdayız, Türk romancılar dünya edebiyatında varlık gösterebiliyor mu gibi sorular yıllardır sorulmakta, buna dair tartışmalar da yapılmaktadır. Şunu baştan ifade edelim ki bizde iyi romancılar da sağlam romanlar da var. Zira her millet, kendi tarihî tecrübesi ve ihtiyaçları doğrultusunda edebiyatına yön verir.

Bu sayımızın dosya başlığını "Türk Romanı Nereye Gidiyor?" diye belirleyerek edebiyatın bu güzide türüne yakından bakmaya çalıştık. Meseleyi farklı bakış açılarıyla zenginleştirmek için akademisyen, eleştirmen, editör ve romancılara; "Türk romanının özellikle 2000 sonrası durumunu nasıl değerlendiriyor, bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yönelterek hâli anlamaya, istikbâli görmeye gayret ettik. Her sayı olduğu gibi bu sayımızın da faydalı ve arşivlik olacağına eminiz.

Otuz birinci sayımıza katkı sağlayan; Ali Sali, Asım Öz, Atabey Kılıç, Bahriye Çeri, Erhan Genç, Galip Çağ, Güray Süngü, Hakan Bıçakcı, Hakkı Özdemir, Hasan Öztürk, İkbal Vurucu, İsmail Alper Kumsar, Kuddusi Demir, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Narlı, Mehmet Ulukütük, Müge İplikçi, Necmettin Turinay, Nurullah Çetin, Oğuz Demiralp, Ömer Lekesiz, Özlem Fedai, Özlem Sert, Rafet Elçi, Recai Özcan, Sedat Demir, Sefer Göltekin, Selçuk Orhan, Tahsin Yıldırım, Ülkü Eliuz, Yakup Öztürk, Yusuf Turan Günaydın ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

"Önce Şiraze okunur, sonra kitaplar..."

Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com