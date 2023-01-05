Şiraze Dergisinin 15. Sayısı Yayımlandı (Ocak-Şubat, 2023)

Bir yılı bitirip yeni bir yıla merhaba demeye hazırlanırken ESKADER (Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) tarafından 2022 Kültür Sanat Ödülleri kapsamında "Yılın Dergisi" ödülüne lâyık görüldüğümüzü öğrendik. Bu güzel gelişme için ESKADER'e ve Seçici Kurul'a, ayrıca değerli yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ederiz.

İnsanlık tarihi boyunca okuma oranının en yüksek seviyeye çıktığı bir devri yaşıyoruz. Sadece matbu değil, dijital dünya da okuma eylemiyle devamlı karşı karşıya bırakıyor bizi. Gerekli/gereksiz birçok bilginin taarruzuna maruz kalıyoruz. Tam da burada, okur olmanın, okuma-yazma bilmek anlamına gelmediğini hatırlamak icap ediyor. Esasında mesele; seçici ve nitelikli okur olmak.

Okumanın önemine ve kitabın gücüne inandığımız için bu sayımızın dosya başlığını "Neden Okuyoruz?" olarak belirledik. Türk ve Dünya edebiyatının birbirinden kıymetli isimlerine "İnsan neden kitap okur? Okuma isteğimizin veya ihtiyacımızın sebebi nedir? Okuyunca hayatımızda neyin değişeceğini veya hayatta neyi değiştireceğimizi düşünürüz?" diye sorarak, her sayı olduğu gibi, çok yönlü ve zengin muhtevalı bir dosya hazırladık.

On beşinci sayımıza katkı sağlayan; Adem Üstün Çatalbaş, Alâattin Karaca, Ali Sali, Ali Utku, Amin Maalouf, Asım Öz, Atabey Kılıç, Beşir Ayvazoğlu, Cahit Koytak, Carlos María Domínguez, Dženana Bračković, Erdem Erinç, Ferid Muhić, Hüseyin Akın, İskender Pala, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Fatih Birgül, Mihail Şişkin, Mustafa Mestur, Nazlı Eray, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Nilay İlçebay, Ömer Lekesiz, Özcan Doğan, Özgür Taburoğlu, R. Selçuk Uysal, Savaş Ş. Barkçin, Sefer Göltekin, Senail Özkan, Tahsin Yıldırım, Tim Parks, Yavuz Selim Birtane, Yunus Nadir Eraslan, Yusuf Turan Günaydın ve Zeki Gürel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

(Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com)