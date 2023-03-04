Şiraze Dergisinin 16. Sayısı Yayımlandı (Mart-Nisan, 2023)

Şubat ayında ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay merkezli depremlerle sarsıldık. Binlerce canımız vefat etti, binlerce canımız ise yaralandı. Maalesef deprem ülkesi olduğumuzu ve deprem gerçeğini acı bir şekilde hatırladık.

Üzüntümüzü tarif edebilecek kelime yok. Günlerce yemek yemekten, gülmekten, hatta ısınmaktan hicap duyduk. Depremzedelerin hâli nasıldır, diye hepimiz endişelendik.

Türkiye bu zor süreci birlik ve beraberlik ruhuyla atlatmak için kenetlendi. Bu kadar acının arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunun hissedilmesi de yarınlara dair umut ışığı oldu.

Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Rabbim böylesi büyük felaketlerden Türk milletini ve devletini muhafaza eylesin.

Bu sayının dosyasına "Kurmacayı Aşan Karakterler" diyerek yazarını/şairini gölgede bırakan veya unutturan kurmaca karakterlere odaklandık. Leyla ile Mecnun gibi, Küçük Ağa gibi, Don Kişot gibi, Sherlock Holmes gibi birçok karakter, hayal dünyamızda bir şekilde yer edinmiştir. Kurmaca karakterlerin bu başarısına yakından bakmak için dosya soruşturması kapsamında birbirinden kıymetli isimlere müracaat ettik. Yine istifadeye açık bir dosya hazırladık.

On altıncı sayımıza katkı sağlayan; Ahmet Sarı, Alâattin Karaca, Ali Utku, Asım Öz, Atabey Kılıç, Ayşe Kulin, Emin Gürdamur, Ercan Yılmaz, H. Abdullah Şengül, H. Salih Zengin, Hasan Erdem, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Fatih Köksal, Muharrem Dayanç, Mustafa Kutlu, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Ömer Lekesiz, Özgür Taburoğlu, Özlem Güngör, Rafet Elçi, Sedat Demir, Sefer Göltekin, Selçuk Küpçük, Tahsin Yıldırım, Tamer Sağcan, Taner Ay, Ülkü Eliuz, Yakup Öztürk, Yunus Nadir Eraslan, Yusuf Turan Günaydın, Zeki Gürel ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

Editör: M. Sedat Sert

Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz

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