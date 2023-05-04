Şiraze Dergisinin 17. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2023)

Her sayı artan heyecanla sizlerin karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zira dergicilik heyecan işidir. Buna gönül verenler, her sayı yaşadığımız tatlı telaşı rahatlıkla anlayabileceklerdir. Zaten bu kadar caydırıcı unsura rağmen, böylesi bir maddi yükün altına başka türlü girilmez.

İlk sayımızdan itibaren kitap eleştiri yazılarıyla, dosya konularıyla ve söyleşilerle tebarüz eden bir içeriğe sahibiz. Şiraze için okuyucularımızdan her daim güzel dönüşler alıyoruz. Eski sayılarımıza hâlâ rağbet olması da bunun bir göstergesi.

Bu sayımızda dosya konusunu "Türk Edebî Kanonu" olarak belirledik. Kanon, Türkiye'de de konuşulan ve tartışılan bir kavram hâline geldi. Biz de dergi olarak kanonun daha çok gündeme gelmesini istedik. Dosya soruşturması kapsamında Türkiye'nin önde gelen isimlerine; "Türk edebî kanonunu nasıl değerlendirirsiniz? Sizce böyle bir kanon mevcut mudur ve böyle bir kanona ihtiyaç var mıdır?" diye sorduk. Her sayı olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden kıymetli cevaplarla istifadeye açık bir dosya hazırladık. Hem dosyayı destekleyici yazılarla hem kitap eleştirileriyle hem de söyleşilerle dergimiz yine arşivlik bir hâl aldı.

On yedinci sayımıza katkı sağlayan; Abdullah Uçman, Asım Öz, Atabey Kılıç, Celâl Fedai, Cihan Aktaş, Feridun Andaç, Güray Süngü, Hakkı Özdemir, Hilmi Yavuz, İsmail Alper Kumsar, Jale Parla, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Berk Yaltırık, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Samsakçı, Mukadder Gemici, Nâzım Hikmet Polat, Nazım Payam, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Ömer Lekesiz, Özlem Güngör, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Taner Ay, Turgay Anar, Yakup Öztürk, Yıldız Ramazanoğlu, Yunus Nadir Eraslan, Yusuf Turan Günaydın, Zeki Gürel ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz /

Site: sirazedergisi.com